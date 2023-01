Exclusivité “Kold x Windy” : Malika veut changer, mais Renee la laissera-t-elle ?

Nous sommes à un jour d’un nouvel épisode de “Kold x Windy” et nous avons un extrait exclusif pour votre plus grand plaisir.

Alimentée par les sons authentiques et l’énergie brute entourant le mouvement de la musique de forage, la série originale de huit épisodes suit la star montante du hip-hop et du forage Malika “Kold” Wise (Sh’kia Augustin), qui cherche désespérément à créer une vie meilleure pour elle et son fils dans le sud de Chicago. Sa confidente de confiance et membre du groupe Renee “Windy” Johnson (Nijah Brenea) est une rappeuse avec un fort dévouement pour les rues de la ville. Alors que la carrière de Malika commence à s’enflammer, les défis auxquels elle est confrontée commencent à s’accumuler. Son bousculade de toute une vie – la fraude par carte de crédit – la rattrape, et les perceuses rivales commencent à la considérer comme une menace. Quand un nouvel amour surgit, la pression de faire de la musique, son agitation et son fils troublé peuvent faire obstacle… aux côtés de Renee qui ne soutient pas le désir de Malika de changer son image et ne recule devant rien pour l’en empêcher.

Dans le clip ci-dessous, Malika parle à Marlon de la perte de son fils dans le système et de ce qu’elle imagine pour son avenir dans l’exercice :

Nous aimons voir Malika s’ouvrir, mais elle a 100% raison de dire que Renee n’est pas avec tous ses plans de changement.

Voici à quoi d’autre s’attendre de l’épisode de cette semaine (103 -“”We Got Ops!”):

Les affaires de GeGe sont en difficulté. L’enquête du détective Caine nous touche de près. Temper contacte un rival. Malika est surprise par un visiteur.

Un tout nouvel épisode de ‘Kold x Windy’ est diffusé jeudi à 10/9c sur WeTV.

Allez-vous regarder?