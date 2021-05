Exclusivité Jurgen Klopp: Top quatre, contre-attaque la saison prochaine, retrouvailles de fans | Actualités du football

« Se qualifier pour la Ligue des champions en 2017 pour la première fois était un sommet, c’était génial parce que c’était le début de quelque chose de vraiment grand », a déclaré Jurgen Klopp. Sky Sports. «Aller en finale, gagner la finale, tout commence par la qualification, donc si nous pouvions recommencer, ce serait gros. Nous devons le faire. »

Il est difficile de déterminer le moment exact où les premières années transformatrices de Klopp à Liverpool ont vraiment gagné du terrain, principalement parce qu’il y en avait tellement.

Du dernier coup de tête de Dejan Lovren cette victoire épique en quart de finale de la Ligue Europa sur le Borussia Dortmund, contre le vainqueur de Georginio Wijnaldum lors de la première rencontre de Klopp avec Pep Guardiola en Premier League le soir du Nouvel An 2016, la croyance était cultivée dans un climat de gains progressifs et de nuits mémorables à Anfield.

Mais vous auriez du mal à ignorer l’importance du football de la Ligue des champions à la fin de la campagne 2016/17 sur la trajectoire du projet de Klopp, et les sommets ultérieurs qui ont vu l’Allemand remporter une sixième couronne européenne et cette première insaisissable. Titre anglais en 30 ans à Merseyside.

Quatre ans plus tard, Liverpool se trouve à un moment tout aussi important, qui pourrait aider à guérir les blessures de sa douloureuse défense du titre de Premier League et à tracer une ligne définitive dans cette campagne ardue et ravagée par les blessures.

Pour Klopp, cependant, le fait que Liverpool soit même dans la conversation pour la qualification en Ligue des champions, sans parler de son destin entre ses propres mains avant la confrontation finale de dimanche avec Crystal Palace, constitue déjà un succès.

« Je pense en fait que nous l’avons déjà fait », a déclaré le manager de Liverpool. Sky Sports. «Revenir dans la course, la rendre passionnante et aussi serrée est un effort, je dois dire. Cela a mon respect.

« Nous avons le revirement, et si nous gagnons [on Sunday] et se qualifier pour la Ligue des champions, ce serait quelque chose de vraiment spécial.

« Je ne pensais pas cela pendant longtemps, mais cela resterait dans ma mémoire pendant très, très longtemps à cause de toutes les difficultés que nous avions, que le monde avait, les joueurs.

Klopp: Nous riposterons la saison prochaine

Peut-être que la plus grande opportunité offerte aux côtés de Klopp est la possibilité de jeter les bases de la saison rédemptrice et des années à venir après leur décevante défense de titre.

Seul le temps nous dira si les exploits de Liverpool cette saison sont le catalyseur d’un renouveau qui aboutira à la lutte contre le titre de Premier League contre Manchester City, mais cette poussée tardive pour les quatre premiers a laissé Klopp est sans aucun doute qu’il a les outils à droite les torts de cette saison.

« Ces garçons sont exceptionnels, ils sont très exceptionnels, ils sont toujours exceptionnels et sont un super groupe de super footballeurs et nous n’avons pas toujours livré, c’est vrai aussi », a-t-il ajouté.

« S’il doit y avoir une leçon de cette saison – je suis presque sûr que si nous l’utilisons, ce sera pour la saison prochaine, ce n’est plus pour cette saison, évidemment – la saison prochaine est juste pour riposter.

Klopp: Je ne peux pas attendre la normalité

Malgré le début de la saison en tant que champion en titre, se qualifier pour la Ligue des champions le dernier jour représenterait toujours un succès pour Liverpool, bien qu’un triomphe consolateur.

Cela marquerait la fin d’une campagne qui a été aussi difficile en dehors du terrain qu’elle l’a été sur lui, avec Klopp désireux de voir l’arrière-plan des procédures laborieuses du football pandémique qui ont sans aucun doute contribué aux malheurs de Liverpool.

«De fin septembre à la semaine dernière, nous avons couru dans le bâtiment avec des vestes d’hiver parce que nous devions constamment ouvrir la porte pour des raisons de virus», a-t-il expliqué. «Je ne manquerai jamais, jamais ça, tu n’as pas besoin de ça, ce n’était vraiment pas gentil.

«La meilleure chose à propos de cette période est que j’ai beaucoup plus apprécié la normalité qu’avant. Vous parliez de normalité avant et vous disiez: ‘Ouais, c’est normal, qui veut être normal?’ Oh mon dieu, tout le monde veut retrouver la normalité et je ne peux pas l’attendre aussi. «

Liverpool fera un pas de plus vers cette normalité que Klopp aspire lorsque les portes d’Anfield pour la première fois depuis décembre à 10000 fans pour l’affrontement du dernier jour avec Crystal Palace.

« Les deux matchs avec les 2 000 supporters étaient vraiment sympas, mais 10 000, c’est beaucoup plus proche d’une atmosphère normale », a ajouté Klopp.

« Le premier match avec 2 000 contre les Wolves était absolument insensé, mais 10 000 va être vraiment spécial et cela ressemble un peu à un aperçu de la normalité. Je ne peux pas attendre, pour être honnête. »

Une huitième victoire lors de leurs 10 derniers matches, c’est tout ce qui se situe entre Liverpool et la qualification en Ligue des champions. La façon dont Chelsea et Leicester se débrouillent le dernier jour pourrait rendre le travail des Reds un peu plus facile, mais Klopp et ses joueurs sont dans la zone et ne laissent rien au hasard.

« Nous sommes de bonne humeur; nous sommes d’humeur compétitive. Tout dépend de nous et de l’état d’esprit que nous pouvons créer et de l’humeur que nous pouvons utiliser dans un jeu comme celui-ci », a déclaré Klopp. «Nous sommes de bonne humeur, avons un bon état d’esprit et nous devons le garder car il nous reste un pas très important à franchir.

« La curiosité de la vie est qu’il y a un sentiment que c’est déjà fait, que Leicester n’y arrivera pas et Chelsea et Liverpool le feront probablement. C’est la lutte que nous avons, nous ne sommes pas comme ça, honnêtement.

« Nous savions vraiment après le match à Burnley, ce qui était génial. C’était ce dont nous avions besoin, ni plus, ni moins. C’était exactement ce dont nous avions besoin pour avoir la finale, donc nous ne l’avons pas déjà célébré. Oui, nous le sommes. très heureux de l’opportunité que nous avons, mais maintenant nous devons l’utiliser. «

