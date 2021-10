Exclusivité Jurgen Klopp: la forme de Curtis Jones, la puissance cérébrale de Ben Fogle et l’épreuve de force de Man City | Actualités footballistiques

Jurgen Klopp a souri alors même que la pluie battait les pirogues de Lincoln City alors qu’il réfléchissait à la performance de Curtis Jones lors d’une conférence de presse improvisée il y a presque un an jour pour jour: « C’est un talent exceptionnel. Nous allons nous amuser avec lui, je suis presque sûr à l’avenir. »

Jones a joué le rôle principal cette nuit de septembre, dictant le jeu et marquant deux fois, mais Klopp pouvait à nouveau sourire parce que Jones l’avait fait non seulement en Coupe Carabao mais en Ligue des champions.

Alors que Fabinho et Jordan Henderson respiraient le calme, Jones était s’amuser, impliqué dans les cinq buts de Liverpool à Porto, mais aussi plaire à son manager exigeant avec son industrie; presser, reconquérir la possession, impliqué « partout et dans tout », comme l’a bien dit Klopp.

Si une maladie d’estomac avant le match signifiait vraiment des nerfs à vous faire battre les tripes, ils ne se sont pas manifestés. Une déclaration sur la grande scène a couronné une semaine au cours de laquelle il a fait une apparition marquante contre Norwich et un but à Brentford. L’avis de ses ambitions a été récemment signifié.

50 apparitions pour mon club d’enfance😍, surmonté d’un excellent résultat. Bravo les garçons🔥💪 Merci pour votre soutien toujours. Bon voyage à la maison les rouges❤️ pic.twitter.com/LZZuPP5klL – Curtis Jones (@curtisjr_10) 21 septembre 2021

« Il était le package complet contre Porto, offensivement et défensivement. Oui, il est dans un bon moment », sourit Klopp, parlant avec Sports aériens au terrain d’entraînement de Kirkby à Liverpool avant la confrontation de dimanche avec Manchester City à Anfield.

Il y a une pause alors qu’il considère le parcours de Jones à Liverpool jusqu’à présent, une reconnaissance que le garçon de Toxteth encadré par Steven Gerrard alors qu’il montait en flèche dans les rangs des jeunes et devenait le plus jeune capitaine du club, a déjà émergé et réapparu – mais un sentiment que il y a encore tant à venir.

Curtis Jones a joué pour Liverpool en Ligue des champions en milieu de semaine



Il a à peine joué 90 minutes à partir de mars et a ensuite raté le match d’ouverture de cette saison avec une commotion cérébrale, mais les blessures de Harvey Elliott et Thiago Alcantara, bien que regrettables, ont signifié des opportunités et le joueur de 20 ans les a saisies.

C’est pourquoi Klopp se sent justifié par sa réticence à sanctionner un temps d’absence après la percée de Jones dans l’équipe première en 2019, catégorique que de simples minutes ne remplacent pas les minuties de ses séances d’entraînement, a déterminé que le jeune était davantage cousu dans le tissu de Liverpool.

« Les gens m’ont demandé cent fois : ‘Peut-il aller en prêt ? Et si on y allait pour s’entraîner davantage en match ?’ Non, laissez-le être ici. C’est l’avantage d’être vraiment engagé dans le club en tant que jeune garçon. Il n’aura peut-être pas 30, 40 matchs par saison à 18 ou 19 ans mais il peut encore apprendre tellement.

Curtis Jones célèbre après que sa frappe à longue distance donne une avance de 3-2 à Liverpool – mais les Reds ont été tenus en échec 3-3 par Brentford dans un concours passionnant



« Je ne voulais pas le laisser aller jouer peut-être 30 matchs en League One. Je le voulais ici pour qu’il apprenne notre Football. Et c’est ce qu’il a fait.

« Vous pouvez apprendre ce travail en dehors du ballon quand vous restez ici parce que nous insistons tellement là-dessus. Pour un n ° 10 qui, pour toute sa jeunesse a toujours été impliqué au la balle, faire entrer cela dans votre ADN n’est pas facile. Il faut du temps.

« C’est notre travail de lui donner toutes les informations possibles sur le jeu – offensif, défensif – mais quand vous êtes autour de la première équipe à 17 ans, vous avez plus de temps pour l’absorber. Je suis vraiment heureux que nous voyions maintenant le résultats sur le terrain. »

Jones commandait dans un rôle défensif contre Norwich, avant d’être autorisé à errer dans sa position plus familière à gauche d’un milieu de terrain à trois. Contre Porto, il a offert de l’élan et de l’appétit et pourtant s’enfonçait également dans un territoire plus profond d’Henderson, remplaçant Andy Robertson au besoin, montrant que, oui, il était absorbant, évoluant au travail.

Curtis Jones a livré une performance d’homme du match en possession et hors de possession contre Porto



« C’est une position complexe parce que vous êtes menacé de toutes les directions, vous êtes dans les espaces les plus proches, vous devez avoir la meilleure conscience », déclare Klopp, compte tenu de ce dont il a besoin de Jones, de tous ses milieux de terrain.

« Vous devez avoir de l’influence défensivement et offensivement. Vous devez donner le ton. Comment nous appuyons les changements principalement sur les milieux de terrain – sautent-ils haut ou non, prennent-ils du recul? La façon dont nous attaquons dépend aussi d’eux; ils doivent être le plus flexible – dans les demi-espaces, sur l’aile, en descente – c’est pourquoi c’est si complexe. »

Avec Thiago, pris entre une défense de fortune et des attaquants ratés la saison dernière, s’arrêtant après avoir trouvé le rythme, et la forme physique de Naby Keita apparemment fragile, il est temps que Jones sorte de l’ombre, mais le défi est la cohérence maintenant.

« Il a déjà eu des hauts et il y a eu des bas aussi, mais quand vous êtes ici, à la maison, qui s’en soucie? Vous en apprenez et vous devenez plus fort. Il est certainement plus fort maintenant qu’il ne l’était l’année dernière, même si la saison dernière il ‘avais joué quelques très bons jeux.

« Il était sur la feuille d’équipe, puis ne l’était pas, puis n’était même pas dans l’équipe mais c’est normal. Ce n’est pas le joueur qui pense que je ne suis pas dans l’équipe, je ne m’entraînerai pas dur. Il le veut. Il est maintenant dans un très bon moment et nous devons nous assurer que cela dure. »

Malgré une petite taille d’échantillon cette saison, la forme impressionnante de Curtis Jones en début de saison se reflète dans plusieurs statistiques clés



Ils sont collectivement dans un bon moment, Liverpool: en tête du classement de la Premier League naissante sur une séquence de 16 matchs sans défaite, aux commandes de leur groupe de Ligue des champions, buteurs de plus de buts et créateurs de plus d’occasions que n’importe lequel de leurs rivaux nationaux.

Si la misérable défense du titre de la saison dernière – effectivement étouffée par la victoire 4-1 de City à Anfield en février – a pris racine dans des blessures défensives qui ont fait des ravages bien plus loin, Liverpool relève les défis qui se sont posés jusqu’à présent.

Alors que Jones a saisi sa chance au milieu de terrain, James Milner a enchaîné si efficacement Luis Diaz de Porto – en plus de livrer un délicieux centre pour Sadio Mane – que les Reds devraient savourer le duel du transfert gratuit vétéran avec Jack Grealish malgré Trent Alexander-Arnold absence.

Un manager qui a longtemps cherché des gains marginaux repense au mois d’août à Evian, où les bases ont été posées pour les esprits comme pour les muscles.

C’est le type de leadership empathique qui a recruté un surfeur pour des exercices de respiration ainsi qu’un entraîneur de remise en jeu, des experts en neurologie pour aider des gens comme Mo Salah à atteindre un « état de flux » pour un succès décisif ainsi que des nutritionnistes, mais l’aventurier Ben Fogle a touché une corde sensible avec son discours de motivation sur l’agilité mentale sous pression.

« J’ai vraiment adoré ! Ses expéditions sont folles ! » Klopp sourit, rappelant les histoires de Fogle sur la nage avec des crocodiles, la traversée de l’Atlantique et l’escalade de l’Everest.

« Nous ne disons pas que nous avons les mêmes défis ou que nous sommes dans des circonstances mettant notre vie en danger ; les défis sont différents bien sûr, mais dans de très nombreux moments, nous devons avoir le même état d’esprit. Nous devons franchir quelque chose, casser quelque chose, et quand vous pensez peut-être « Aucune chance ! », vous devez être têtu, résistant… toutes ces qualités.

« Ce qui donne à Ben la confiance nécessaire pour s’en sortir, c’est la préparation, les gens avec qui il travaille. Sans eux, il a dit qu’il n’aurait aucune chance de ramer l’Atlantique. Il m’a dit qu’il pouvait faire moi ramez l’atlantique ! J’ai dit : ‘Tu ne me connais pas, vraiment, aucune chance !’.

« Mais vous avez vraiment une idée de ce qui est possible là-bas, des choses folles qui se produisent sur cette planète à cause d’une idée.

« Notre idée était d’être une équipe vraiment performante et nous sommes sur la bonne voie. Personne n’avait besoin de nous ou ne voulait que nous réussissions à part nos fans, mais nous avons pensé essayer. C’est ce que pense Ben. Il ne s’arrêtera probablement pas et nous n’arrêterons pas. »

La Premier League ne s’arrête pas non plus, comme Klopp le sait trop bien, secouant la tête, toujours incrédule face au match nul 3-3 de son équipe avec Brentford: « Le intensité de ce jeu ! J’ai entendu tellement de gens qui l’ont regardé dire que ce n’est possible qu’en Premier League. C’est vrai.

« La ligue est si forte. Que fait Chelsea, qu’est-ce que [Manchester] United fait… Arsenal, il y a trois semaines, tout le monde se posait des questions sur eux mais maintenant ils se rapprochent du football auquel ils veulent jouer. Tottenham ? La semaine dernière, ils ont eu du mal mais ils reviendront… »

Mo Salah a marqué huit buts en huit apparitions toutes compétitions confondues cette saison



Un défi pour le titre semble obligatoire pour Chelsea et United au moins avec les arrivées respectives de Romelu Lukaku et Cristiano Ronaldo, même si l’héroïsme torse nu de ce dernier jette un teint trompeur à Old Trafford. Liverpool, avec le limogeage de Salah et le retour de Virgil van Dijk dans une équipe qui a remporté la Premier League au galop en 2020, aurait-il été négligé, sous-estimé par rapport à ses rivaux dépensiers ?

« Cela ne me dérange pas », dit Klopp avec un haussement d’épaules. « Je sais comment est le monde. Si vous n’achetez pas ceci et cela, et ils le font, les gens disent que vous auriez dû vous renforcer.

« Oui, il y a toujours de la place pour ça mais nous l’avons fait au bon moment quand le joueur était là pour nous. Quand c’est là, on y va ; quand ce n’est pas le cas, on n’essaye pas avec une autre version.

« Nous sommes différents, il y a différentes philosophies ; nos propriétaires ont leur philosophie et nous avons gagné le championnat et la Ligue des champions, donc ça ne peut pas être si mal. Et nous sommes vraiment dans une situation où nous voulons constamment améliorer cette équipe et ce club . Ce que les autres pensent et disent, ça ne me dérange vraiment pas. »

Seule City – « toujours probablement la meilleure équipe d’Europe » – occupe actuellement l’esprit de Klopp.

Il s’attend à ce qu’ils « contre-attaquent » après la défaite contre le Paris Saint-Germain, mais il y avait des similitudes entre ce match et la victoire inquiétante de City contre Chelsea; des schémas familiers, juste des moments qui décident des résultats.

Les fans de Liverpool qui ne pouvaient que regarder, qui ne pouvaient déclencher des feux d’artifice derrière le Kop qu’en février, seront de retour pour rugir et cajoler leur équipe dimanche. Ils auront besoin, dit Klopp, d’une « performance complète »; le package complet, comme Curtis Jones à Porto, mais tous. Et ils auront besoin des moments.

Ilkay Gundogan de Man City célèbre son but contre Liverpool dans un Anfield vide



« Contre City, les chances que vous obtenez, les situations que vous avez… vous devez les finir.

« Oui, c’est une bonne équipe de football en termes de possession, mais défensivement, ils sont si forts aussi, c’est le truc. Lors du dernier match à domicile, nous avons eu beaucoup de bons moments mais pas dans le dernier tiers et c’est ce que tue un peu le jeu.

« Nous devons nous assurer que nous créons – pour cela, vous devez être courageux – mais ensuite prendre les moments, les finir. »