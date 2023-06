Exclusivité Julian Dicks : « Quand je suis devenu golfeur professionnel, les gens s’attendaient à ce que je fasse claquer mes clubs… Je ne le faisais que parfois »

Pour de nombreux footballeurs, le golf offre une évasion parfaite du stress du beau jeu. Certains joueurs deviennent même professionnels après avoir raccroché leurs crampons, comme l’ancien homme dur de West Ham United et de Liverpool, Julian Dicks.

Pourtant, le défenseur a vite découvert que 18 trous pouvaient être tout aussi stressants que des affrontements avec le Crazy Gang. « J’ai commencé quand j’avais 22 ans », raconte-t-il QuatreQuatreDeux en exclusivité avant le lancement de son nouveau livre Temps de marteau (Titre, 22 £), disponible maintenant. « J’avais fait mon genou avec West Ham et j’étais absent pendant 14 mois. Je me sentais désolé pour moi-même. J’étais à la limite d’être un alcoolique. J’étais au pub tous les soirs, en train de boire, alors je suis allé sur le terrain d’entraînement et J’ai parlé à un kiné, j’ai dit que j’avais un problème et que je ne pouvais pas m’arrêter de boire.

« Il m’a dit de me mettre au golf », se souvient Dicks. « J’ai dit: » Va te faire foutre, c’est un jeu de vieux « . Il m’a dit d’essayer – ça me ferait du bien. Je suis allé au practice et j’ai emprunté des clubs et j’ai apprécié. Maintenant, je suis le genre de personne que, s’il veut faire quelque chose, il doit le faire correctement. Alors je suis allé acheter des clubs.

« Je frappais probablement 500 à 600 balles sur le practice tous les jours. Ensuite, j’ai commencé à jouer au moins neuf heures par jour, la plupart du temps seul. C’est à ce moment-là que mon handicap a commencé à baisser. Je jouais à quatre et commencé à prendre des cours avec l’ancien professeur de Colin Montgomery. »

Travailler avec un bon entraîneur de golf s’est avéré un revers à court terme. « Je lui ai montré mon swing et il a dit que c’était de la merde », rit Dicks. « Ça ne marcherait pas, alors j’ai commencé depuis le début et j’ai réappris un bon swing. Je suis monté jusqu’à un handicap de 18. Puis ça a recommencé à redescendre à partir de là.

« Je suis devenu pro à la fin », raconte Dicks FFT. « Mais je n’ai jamais vraiment été assez bon. Les autres golfeurs étaient bons avec moi, malgré ma réputation. Les gens s’attendaient à ce que je lance et casse des clubs, mais loin du football, je ne suis pas comme ça. La seule fois où j’ai perdu mon chiffon était quand je jouais au football, je pouvais être horrible mais, en dehors du terrain, je ne suis pas cette personne.

« Alors, quand je jouais au golf, bien sûr, j’avais la bosse et les clubs cassés, mais jamais dans les tournois. J’avais de mauvais tours et j’ai lobé des choses, mais seulement par moi-même. Je ne peux pas jouer maintenant car mes genoux sont en miettes. Le golf ne me manque pas, mais le football me manque tous les jours. »