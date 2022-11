Exclusivité Josh Dallas – Hollywood Life

Manifeste obtient une seconde chance avec une quatrième et dernière saison, et la première partie sera diffusée le 4 novembre sur Netflix. La fin de la saison 3 a présenté la mort tragique de Grace et le retour mystérieux de Cal, qui a maintenant 5 ans de plus que lorsqu’il est parti. HollywoodLa Vie parlé EXCLUSIVEMENT avec Josh Dallas et Mélissa Roxburgh sur les voyages de Ben et Michaela dans la saison 4.

Josh a révélé que Ben pleurait toujours la perte de sa femme bien-aimée deux ans plus tard, et que cela avait un impact sur tout le monde dans sa vie. “Il ne le gère pas bien, et cela affecte tout”, a déclaré Josh HollywoodLa Vie. « Ça l’affecte. Cela affecte sa famille. Cela affecte sa sœur. Il est toujours coincé dans ce profond chagrin et cette colère. Il n’est pas prêt à laisser tomber. Je pense qu’il a peur de laisser tomber parce que je pense qu’il sent qu’il va perdre Grace pour toujours d’une manière étrange s’il ne s’accroche pas à son chagrin.

Il a poursuivi: «Sa fille a disparu. Il est maintenant obsédé par l’idée de la retrouver, même si tout le monde autour de lui dit, nous pensons qu’il est temps que vous commenciez à la laisser partir. Il a affaire à son fils qui est non seulement plus âgé qu’il est censé l’être, mais il y a des sentiments compliqués que je pense que Ben a qu’il blâme Cal d’une certaine manière pour la mort de Grace. Et puis il fait face au fait qu’il a laissé sa sœur seule, et il a laissé sa famille seule. C’est super compliqué pour lui, et il n’arrive pas à s’en sortir. Il ne trouve pas non plus de rasoir pour se raser la barbe.

L’ancienne version de Cal sera jouée par Ty Doran. Josh a noté que Ty “s’intégrait si parfaitement dans ce groupe”. L’acteur a ajouté: “Il est vraiment l’essence même de Jack [Messina], qui jouait le jeune Cal. Il est l’essence de lui, mais il apporte tellement plus de profondeur en tant qu’ancienne version de Cal.

Puisque Ben est toujours dévoré par son chagrin, Michaela doit porter plusieurs chapeaux. “Elle traverse une période difficile et nous avons un aperçu de ce à quoi cela ressemble exactement pour elle”, a déclaré Melissa. « Il y a des conversations avec Ben. Mais elle a été chargée de subvenir aux besoins et, évidemment, vous voyez Cal et tous les membres de la famille essayer de contribuer du mieux qu’ils peuvent. Mais il y en a beaucoup et avec la date de la mort qui approche, cela devient de plus en plus intense pour eux. Sans Ben à ses côtés, elle ne se débat pas mais elle est fatiguée. Elle veut que son partenaire soit là, et elle veut qu’il en fasse partie. Non seulement cela, mais l’aspect de la vie amoureuse pèse également sur elle, alors nous la voyons aux prises avec des émotions de partout.

En ce qui concerne la situation du triangle amoureux, Michaela a des décisions à prendre après la déclaration d’amour de Jared à la fin de la saison dernière. “Elle est évidemment très amoureuse de Zeke mais a aussi un amour profond pour Jared. Nous voyons le résultat de sa décision sur la base de ce commentaire de Jared avant la saison 4, et le triangle ne meurt pas », a taquiné Melissa. Les 10 premiers épisodes de Manifeste La saison 4 sera disponible en streaming le 4 novembre.