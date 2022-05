Exclusivité Jordan Henderson: “C’est spécial de faire partie de l’histoire de Liverpool, mais nous en voulons plus” | Nouvelles du football

“C’est un sentiment incroyable. Faire partie de l’histoire de Liverpool signifie beaucoup et être capitaine et diriger cette équipe signifie aussi beaucoup, donc je ne prends jamais cela pour acquis.”

Le nom de Jordan Henderson est entré dans le folklore du Liverpool Football Club samedi lorsqu’il a soulevé la FA Cup après la victoire de son équipe aux tirs au but contre Chelsea à Wembley.

C’était quelque chose qui aurait pu sembler impossible lorsque le joueur de 31 ans a failli quitter Anfield à l’été 2012. Henderson a admis “il a pleuré un peu” après avoir été informé qu’il était libre de quitter le club par le patron de l’époque, Brendan Rodgers. , mais après avoir décidé de rester au club et de se battre pour sa place, le reste, comme on dit, appartient à l’histoire.

Le joueur de 31 ans est devenu le premier capitaine de Liverpool à remporter six trophées différents, ajoutant la FA Cup à la Premier League, à la Ligue des champions, à la Coupe Carabao, à la Super Coupe de l’UEFA et à la Coupe du monde des clubs de la FIFA, complétant une remarquable récolte de trophées. .

Vous pouvez voir la fierté éclater d’Henderson quand on lui parle de cette statistique, en particulier compte tenu de l’histoire décorée du passé de Liverpool, mais après avoir baissé sa garde pendant une fraction de seconde, l’attention est rapidement revenue sur l’équipe, montrant ce que les Reds skipper est tout au sujet.

Il a toujours été et sera toujours un homme d’équipe.

Jordan est le parfait joueur d’équipe. C’est un leader et les joueurs le respectent absolument.

“Je ne pense jamais vraiment qu’il s’agit de moi. Il s’agit de l’équipe et de ce que nous réalisons”, a-t-il déclaré. Sports du ciel.

“Je suis très chanceux de jouer dans cette équipe et très chanceux de faire partie de cette équipe. C’est ce sur quoi j’ai tendance à me concentrer plus que tout.”

Les matchs continuent d’être rapides pour Henderson et son équipe de Liverpool alors qu’ils poursuivent un quadruple sans précédent.

Ils ont ajouté un huitième triomphe en FA Cup à leur succès en Coupe Carabao plus tôt cette année, et maintenant l’attention se tourne vers la Premier League lorsqu’ils affronteront Southampton, en direct sur Sky Sports mardi, et le dernier match de la saison dimanche contre les loups avant le petite question d’une finale de Ligue des champions contre le Real Madrid le 28 mai.

Et pour Henderson, il n’y a pas de temps pour s’attarder sur les succès passés alors que lui et Liverpool cherchent à ajouter à leur armoire à trophées en constante expansion.

“Au cours des dernières années, nous avons réussi et remporté énormément de trophées, mais je pense que vous apprenez que c’est le voyage qui compte le plus, surtout lorsque vous gagnez de gros trophées.

“C’est un moment incroyable [winning a trophy] et puis après cela, vous réalisez qu’il s’agit en fait du voyage et d’y arriver, de tout recommencer et d’en profiter.

“Heureusement, j’ai eu beaucoup de chance de faire partie de cette équipe, de ce club et de remporter autant de trophées que nous en avons, mais nous ne voulons jamais nous arrêter. Nous voulons toujours continuer et continuer à avancer.

“Je n’apprécierai probablement pas autant que je le devrais jusqu’à ce que j’aie fini parce que je pense toujours à la prochaine chose.”

“Les défaites finales nous ont inspirés pour passer au niveau supérieur”

Cela n’a pas toujours été aussi bon du temps d’Henderson à Liverpool.

Il y a eu ses premières difficultés après son déménagement de 20 millions de livres sterling de Sunderland. Ensuite, il y a eu les défaites finales en finale de la Ligue Europa et en finale de la Coupe Carabao en 2016 avant la défaite finale de la Ligue des champions en 2018 au début des années Jurgen Klopp.

Et alors que Liverpool revient rapidement à l’action après le succès de Wembley, Henderson insiste sur le fait que ce sont ces défaites finales qui ont donné à Liverpool la motivation de continuer et de remporter le succès implacable de ces dernières années.

“Quand je regarde en arrière, nous avons perdu notre juste part, c’est sûr, surtout au début, et j’ai eu l’impression que cela nous a donné une énergie supplémentaire, un feu supplémentaire pour aller et revenir et aller encore plus loin dans toutes les compétitions, ” a déclaré Henderson.

“C’est un défi différent lorsque vous gagnez de produire cela encore et encore et encore, mais je pense que les gars ont géré cela avec brio.

“Il s’agit du voyage et il s’agit de le faire autant que possible. Vous ne savez jamais quand c’est la dernière fois que vous allez gagner un trophée.

“Donc, il s’agit d’en profiter et de chérir ce moment, mais aussi de regarder vers l’avenir tout de suite.

“Dans le football, les choses changent très rapidement et vous ne pouvez pas perdre votre concentration. Vous devez simplement vous concentrer sur la prochaine chose, le prochain défi, et cela rend les choses un peu plus faciles.”

Henderson sur le fait de consoler Mount après son chagrin de pénalité…

Savoir à quoi ressemble la douleur de perdre en finale était l’une des principales raisons de la décision de Henderson de consoler Mason Mount quelques instants après que le penalty manqué de la star de Chelsea ait remis à Liverpool la FA Cup.

Henderson a ajouté: “C’est toujours une grande chose pour moi. Vous devez être respectueux envers l’adversaire, en particulier avec les joueurs de votre équipe nationale avec lesquels vous jouez.

“Vous savez à quel point ils sont bons et que ce sont de bonnes personnes, en particulier lors des tirs au but, ce n’est jamais agréable pour les gens de rater des pénalités.

“Je savais qu’il se sentirait vraiment déprimé et pour être honnête, il ne voulait probablement pas que j’aille là-bas en repensant, mais je voulais juste lui apporter un peu de soutien parce que c’est un joueur de haut niveau, un grand garçon et il est encore très jeune.

“Il a le monde à ses pieds et je suis sûr qu’il rebondira, et quand il en aura à nouveau l’occasion, il interviendra et mettra le ballon au fond des filets.”

“Le vestiaire de Liverpool est incroyable” Jordan Henderson à Sky Sports : “Quand vous regardez partout dans le vestiaire, il y a des leaders et des personnages différents, mais il y a aussi des personnalités différentes, ce qui est important. “Nous nous respectons beaucoup. “Le vestiaire est incroyable. Il fonctionne essentiellement tout seul maintenant avec la culture que nous avons créée et en raison du fait que nous avons tant de leaders dans le groupe. “Je pense que cela fait partie intégrante du fait d’être dans une équipe vraiment performante.”

“Le rôle de Fabinho n’est pas nouveau pour moi”

La saison chargée de Liverpool a atteint son 60e match et il était inévitable que des blessures jouent un rôle dans le rodage en raison de la charge de travail des joueurs de Klopp.

Virgil van Dijk et Mohamed Salah ont été les derniers joueurs à infliger un mal de tête à l’Allemand car ils ont tous deux été remplacés lors de la finale de la FA Cup samedi, ajoutant à l’absence de Fabinho, qui s’est blessé aux ischio-jambiers lors de la victoire 2-1 de son équipe à Aston Villa. La semaine dernière.

La perte de Fabinho aurait été particulièrement préoccupante pour les fans de Liverpool en raison des compétences du Brésilien dans le rôle de titulaire le plus important, mais en son absence, Henderson a montré qu’il était un adjoint compétent, passant de son rôle habituel plus haut sur le terrain.

“C’est un rôle complètement différent, mais je joue ce rôle depuis un certain nombre d’années maintenant. Je l’ai beaucoup joué cette saison et aussi au cours des quatre ou cinq dernières années. J’ai joué dans de grands matchs dans ce rôle.

Il n’y a pas que le samedi. Les gens regardent samedi parce que c’est une finale de coupe et j’y ai joué, mais si vous regardez les gros matchs cette saison, j’ai joué au n ° 6.

“Oui, vous devez vous adapter, mais c’est à cause de la position et du rôle que c’est.

“Mais j’ai l’impression d’avoir de l’expérience dans ce poste et de pouvoir faire un travail, si nécessaire, lorsque Fabinho est absent ou lorsque le gaffer a tourné et a essayé de garder les gens frais.

“Donc, ce n’était pas nouveau pour moi samedi. J’ai joué dans de très gros matchs là-bas et c’est une position dans laquelle j’ai de l’expérience et je peux jouer, mais je peux aussi jouer en tant que n ° 8 en cas de besoin.

“De toute évidence, j’apporte des qualités différentes à celles de Fabinho et j’essaie simplement de faire de mon mieux, quelle que soit la position dans laquelle je me trouve.”

Henderson sur le choc de Southampton…

Henderson devrait à nouveau remplacer Fabinho lorsque Liverpool se rendra à Southampton mardi dans un match en direct. Sports du ciel.

Les Reds ont la chance de réduire l’écart du leader Man City à un seul point sur la côte sud, mais Henderson ne s’attend pas à une course facile contre l’équipe de Ralph Hasenhuttl.

Il a déclaré: “Chaque fois que nous affrontons quelqu’un, aucune équipe ne se couche. Ils se battent toujours à chaque match et je suis sûr que mardi à Southampton ne sera pas différent.

“Southampton est une bonne équipe et a de bons joueurs. Ils peuvent blesser n’importe qui dans leur journée et je suis sûr qu’ils seront prêts, surtout avec le public local derrière eux. Mais nous aussi. C’est un grand match et j’espère nous pouvons aller faire une performance dont je sais que nous sommes capables et obtenir les trois points.”

Trois points amèneraient la saison remarquable de Liverpool à l’avant-dernière étape et bien que la victoire en Premier League soit hors de portée, ils ont encore la finale de la Ligue des champions à venir.

L’une des marques de fabrique d’Henderson a été de montrer ses mouvements de danse après avoir remporté un trophée. Cela a commencé à Madrid avec la victoire en Ligue des champions en 2019 et cela s’est poursuivi samedi dans les vestiaires de Wembley.

Lorsqu’on lui a demandé si le plan était de revoir ces mouvements de danse à deux reprises cette saison, il a répondu avec un sourire : “Ce serait bien.”

