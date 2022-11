Exclusivité Johanna Rytting Kaneryd: l’ailier de Chelsea et de la Suède réalise son «rêve» après son transfert à la WSL | Nouvelles du football

“J’ai quitté ma famille assez tôt – je pense que j’avais 15 ans – donc j’ai vraiment investi dans le football et j’ai toujours su que c’était ce que je voulais faire.”

Les jeunes footballeurs sont régulièrement contraints de faire des sacrifices pour réaliser leurs ambitions de se qualifier pour le jeu professionnel, et Johanna Rytting Kaneryd n’est pas différente.

Mais même elle admet que représenter la Suède aux Euros de cette année et ensuite s’installer à Chelsea ne serait rien de moins qu’un “rêve” pour la fille qui a grandi à Kolsva, un village à l’ouest de Stockholm.

Mais cela ne veut pas dire que Rytting Kaneryd n’avait aucun espoir de se qualifier pour la WSL. “Quand cette ligue a commencé à progresser, il n’y avait aucun doute que c’était la ligue dans laquelle je voulais jouer”, a-t-elle déclaré. Sports du ciel dans une interview exclusive avant le choc de Chelsea avec Manchester United dimanche.

“Chelsea est l’une des meilleures équipes du monde. Si je pense à la façon dont je jouais quand j’étais dans mon petit village, ce serait un rêve.”

Chelsea fait peut-être partie de l’élite, mais Rytting Kaneryd a atteint une finale de la Ligue des champions sept ans avant que son nouveau club ne puisse le faire pour la première fois – un exploit remarquable pour quelqu’un qui n’a encore que 25 ans.

Apprenant de figures emblématiques – telles que Marta et Christen Press – qui faisaient partie de l’équipe de Tyreso à l’époque, Rytting Kaneryd, 17 ans, a obtenu une place sur le banc pour la finale contre Wolfsburg, malgré ses débuts quelques mois plus tôt. .

Malheureusement, elle n’a pas été en mesure d’aider son équipe car elle est restée une remplaçante inutilisée lors de la défaite 4-3 de Tyreso, mais l’expérience a été inestimable.

“C’était tout simplement fou”, a déclaré Rytting Kaneryd. “J’étais assis sur le banc mais juste pour être dans cette aventure et faire partie de cette équipe, avec toutes ces grandes stars, c’était une très bonne réussite. J’ai beaucoup appris en étant dans ce groupe.”

Après avoir été dans l’équipe pour une finale de Ligue des champions à un si jeune âge, on aurait peut-être pu s’attendre à ce que Rytting Kaneryd devienne rapidement l’une des stars du Damallsvenskan, l’élite du football féminin en Suède.

Mais au lieu de cela, elle a décidé de passer au deuxième niveau avec Alta – pour une raison très pratique. “C’était près de Tyreso et je devais finir mes études, ce que je n’ai pas fait !” a expliqué Rytting Kaneryd.

L’opportunité de figurer régulièrement a également séduit Rytting Kaneryd. “J’étais souvent assise sur le banc, donc j’en avais vraiment besoin pour retrouver la forme – ce que j’ai fait, donc c’était un mouvement parfait”, a-t-elle déclaré.

Si l’idée de choisir de jouer en deuxième division était de revenir bientôt dans le Damallsvenskan en tant que joueuse plus complète, alors le plan de Rytting Kaneryd a fonctionné à merveille, avec un déménagement à Djurgarden en 2016 garantissant qu’elle était de retour dans le grand moment.

“J’avais l’impression d’être devenue une meilleure footballeuse”, a déclaré Rytting Kaneryd à propos de son passage à Alta. “Les gens ne me connaissaient pas vraiment mais quand ils ont commencé à me voir jouer, je pense qu’ils ont réalisé que j’étais encore un jeune talent.

“C’était une très bonne décision pour moi, montrant à tout le monde quel genre de joueur je suis.”

Les performances de Rytting Kaneryd ont attiré l’attention de Rosengard, où elle a non seulement remporté un titre de champion en 2019, mais a également joué sous Jonas Eidevall – désormais entraîneur des rivaux de Chelsea, Arsenal.

Image:

Rytting Kaneryd a déclaré qu’Emma Hayes (à droite) avait joué un grand rôle pour la convaincre de rejoindre Chelsea





“Jonas est un très bon entraîneur”, déclare Rytting Kaneryd. “Il est tellement passionné et nous avons vraiment bien joué pour lui. Il sait ce qu’il veut.

“La première année, j’ai beaucoup joué et nous avons gagné la ligue. La deuxième année, je n’ai pas eu beaucoup de départs, donc j’étais content de pouvoir déménager à Hacken.”

Le passage dans un cinquième club en sept ans a montré les meilleures places de Rytting Kaneryd en jouant régulièrement, et elle a pu le faire à Hacken, qui a terminé deuxième du Damallsvenskan en 2021 et a atteint les 32 derniers de la Ligue des champions, où ils ont été battus. par Manchester City.

Mais après avoir remporté un titre de champion et connu le football de la Ligue des champions avec trois équipes différentes, Rytting Kaneryd a déclaré qu’elle était prête pour “la prochaine étape”.

Plusieurs clubs étaient intéressés mais Rytting Kaneryd a décidé que la prochaine étape devrait venir à Chelsea et, après avoir parlé à Emma Hayes, elle a admis que la décision de rejoindre les champions de la WSL “n’était pas si difficile”.

“Quand Chelsea était intéressé à me signer, c’était un choix facile”, a ajouté Rytting Kaneryd. “Chelsea est un club gagnant. Je pense que lorsque j’ai parlé à Emma et que j’ai entendu le plan pour moi, c’était une bonne décision.

“J’ai l’impression que je peux être de mieux en mieux, donc cette étape était parfaite pour moi. Bien sûr, c’est un défi, mais j’ai l’impression de progresser à chaque entraînement et à chaque match. C’est un match parfait.”

Hayes a révélé que Chelsea regardait Rytting Kaneryd depuis au moins un an avant de l’amener finalement au club et Paul Green, le directeur général qui aide à remplacer le manager alors qu’elle se remet d’une opération, a déclaré que le club l’avait suivie pendant “un long moment”.

“Nous recherchions un joueur large”, a déclaré Green en exclusivité Sports du ciel. “Nous n’avions pas eu d’ailier pur et dur, en particulier sur le côté droit, depuis de nombreuses années et nous sentions que nous devions jouer avec des joueurs un peu hors de position.

“Johanna correspond à ce projet de loi. C’est une porteuse de balle, elle vous fait monter sur le terrain. Elle est très bonne un contre un, elle est délicate et peut dépasser les joueurs.

Image:

Rytting Kaneryd en action en Ligue des champions pour Chelsea





“Elle était certainement le type de joueuse qui nous manquait dans notre équipe et une fois que nous avons su qu’elle était disponible – nous l’avions suivie pendant assez longtemps – nous étions heureux de conclure l’accord.”

Rytting Kaneryd voit également sa position la plus forte sur l’aile droite – “Je pense que je suis assez rapide et j’aime beaucoup courir”, dit-elle – mais tient à souligner sa flexibilité, qui est un trait qui a sans aucun doute impressionné Hayes , une manager qui n’hésite pas à peaufiner régulièrement sa formation.

Les changements tactiques de Hayes ont vu Rytting Kaneryd déjà déployé dans une variété de rôles depuis qu’il a rejoint Chelsea, mais elle a insisté : “Il ne s’agit pas de la formation – il s’agit plutôt du rôle que j’ai sur le terrain.

“Je connais mes forces et ce que je peux apporter à cette équipe, donc peu importe si je suis dans un 3-5-2 ou un 4-3-3 ou quoi que ce soit – je ferai ce pour quoi je suis bon et ce qu’ils veulent que je fasse. Je suis flexible.

Cette adaptabilité a aidé Rytting Kaneryd à accumuler huit apparitions depuis son arrivée à Kingsmeadow et, avec les coéquipières suédoises Zecira Musovic et Magdalena Eriksson déjà intégrées dans l’équipe de Chelsea, elle dit que le déménagement ne pourrait pas aller beaucoup mieux.

Image:

Magdalena Eriksson de Chelsea soulève le trophée WSL la saison dernière





“C’était incroyable”, a déclaré Rytting Kaneryd. “C’est comme si j’étais dans cette équipe depuis toujours. Je suis arrivé assez vite dans l’équipe et je connaissais certains des joueurs suédois auparavant, ce qui a rendu les choses plus faciles. J’apprécie vraiment ça et j’ai l’impression de m’installer.”

Green est tout aussi positif quant au début de Rytting Kaneryd au club, affirmant qu’elle “s’améliore chaque semaine” et que Chelsea “attend avec impatience les nombreuses années que Johanna sera ici”.

Mais bien qu’elle ait apprécié son introduction au football anglais, Rytting Kaneryd admet qu’il y a un sujet qu’elle n’a pas voulu aborder avec ses nouveaux coéquipiers : la défaite 4-0 de la Suède face à l’Angleterre en demi-finale de l’Euro cet été.

Rytting Kaneryd a affronté Millie Bright et Fran Kirby de Chelsea mais, sans surprise, aucun membre du contingent suédois des Blues n’a souhaité revivre les événements de Bramall Lane.

“Non, nous n’avons pas parlé ! Aucun des Suédois n’a vraiment parlé de ce match !” dit-elle. “Nous avions un objectif et c’était d’atteindre la finale. Mais l’Angleterre était si bonne cette année et nous n’avions pas vraiment de chance contre eux.

Image:

Rytting Kaneryd se bat avec l’Anglaise Keira Walsh lors de la défaite de la Suède en demi-finale à l’Euro de l’été dernier





“C’est toujours difficile de perdre et de perdre comme nous l’avons fait, avec autant de buts contre nous, mais c’était une bonne expérience de jouer mon premier tournoi.”

Rytting Kaneryd préfère se concentrer sur ses réalisations antérieures, comme ses débuts en Suède l’an dernier et son premier but international contre le Brésil en juin.

“Un rêve devenu réalité”, dit-elle à propos de sa première sélection internationale. “J’ai toujours rêvé de jouer dans l’équipe nationale et de marquer contre le Brésil, quand toute ma famille était dans les tribunes, c’était un sentiment incroyable. J’avais vraiment travaillé dur pour atteindre cet objectif, donc je ne peux pas vraiment expliquer ce sentiment.

“Puis jouer l’Euro, mon premier grand tournoi. J’ai l’impression que cette année, j’ai beaucoup accompli et j’ai apprécié chaque minute.”

Après avoir décrit Chelsea comme “un club gagnant”, il n’est pas surprenant d’entendre Rytting Kaneryd espérer ajouter à ses réalisations de 2022. “Je veux gagner tout ce que je peux avec cette équipe”, dit-elle.

Mais il y a un trophée qui a continuellement échappé aux Blues, malgré leur récente domination en Angleterre. La suggestion d’aider Chelsea à remporter enfin la Ligue des champions – et à remporter sa propre médaille de vainqueur après avoir goûté à la défaite il y a huit ans – fait sourire Rytting Kaneryd.

“Tout le monde veut la même chose”, dit-elle. “Donc c’est vraiment agréable de faire partie de cela.”