Exclusivité Jawan : voici pourquoi Shah Rukh Khan a publié la bande-annonce seulement 7 jours avant la sortie

Jawan est prêt à sortir dans quelques jours et à prendre d’assaut le box-office. L’acteur principal Shah Rukh Khan, qui a époustouflé les esprits avec sa performance et les chiffres du box-office de son dernier film Pathaan, est prêt à déclencher une fois de plus une tempête. Et l’acteur par excellence, qui est aussi un roi du marketing, veille justement à faire le buzz de manière à amener un Jawan Toofan au box-office national et étranger. La bande-annonce de Jawan est finalement sortie aujourd’hui après avoir fait attendre les fans avec impatience depuis longtemps. Mais l’attente en valait la peine. Jawan La bande-annonce contient tous les éléments qui en font une expérience sur grand écran qui séduit à la fois les masses et les classes. Cependant, alors que les fans font la tendance des bandes-annonces de Jawan et font l’éloge du travail d’amour de Shah Rukh et du réalisateur Atlee, il y a également eu beaucoup de plaisanteries autour du retard. Mais y a-t-il vraiment eu un retard dans la sortie de la bande-annonce de Jawan ? Voici toute la vérité dévoilée.

Il y a eu un buzz constant sur les réseaux sociaux selon lequel les créateurs ont retardé la bande-annonce. N’était-il pas prêt ? Y a-t-il eu des changements suite aux suggestions du cercle restreint et proche ? Fans de Shah Rukh Khan étaient également déçus en raison du retard et avaient également lancé un festival de mèmes pour exprimer leurs émotions. Cependant, la bande-annonce est maintenant là et BollywoodLife vous explique en exclusivité pourquoi il y a eu un « retard ».

Un initié haut placé de l’industrie révèle : « Shah Rukh Khan et l’équipe ont planifié chaque étape menant à la sortie de Jawan. De la prévue aux chansons, puis à la bande-annonce, cela se passe exactement comme cela était censé être. Il n’y a eu AUCUN retard. » La source a en outre partagé que c’était une stratégie bien planifiée de publier la bande-annonce de Jawan juste une semaine avant la sortie afin que la curiosité autour du film reste intacte, et il y a un soudain regain d’intérêt. , ce qui entraîne une augmentation des réservations à l’avance au bon moment.

Shah Rukh Khan est un génie du marketing. Il sait frapper pendant que le fer est chaud », a déclaré la source, révélant en outre que l’événement au sol de Chennai juste avant la sortie de la bande-annonce de Jawan a été jugé important par l’équipe pour créer le bon type de buzz pour un film apparemment « Bollywood » dans le Sud. les marchés également.

Les plans marketing de Jawan de Shah Rukh Khan révélés

La source affirme en outre : « C’est Shah Rukh Khan qui avait prévu de partager d’abord l’avant-première de Jawan, puis de partager les chansons. Zinda Banda, Chaleya, et Pas Ramaiya Vastavaiyasuivez-le par un événement de lancement audio sur le terrain à Chennai, puis par la bande-annonce à Burj Khalifa à Dubaï, qui est un marché énorme pour ses films. » Comme BollywoodLife l’a déjà informé des lecteurs, la version arabe de la chanson Chaleya sera également lancé à Dubaï ce soir. « Et ce n’est pas tout », promet la source en nous expliquant en outre les projets du pays. « Il y aura une série d’événements sur le terrain de Jawan pour tous les fans du SRK à travers les villes au cours de la semaine précédant le match. Jawan trop fan au box-office », disent les sources. Ce n’est ni l’Aïd ni Diwali mais Jawan ressemble sûrement à une sortie en festival.

Prédiction anticipée du box-office de Jawan

Jawan est sur le point de créer l’histoire avec la collection au box-office, car il est prévu que le nouveau film de Shah Rukh Khan rapportera Rs 125 crore le premier jour de sa sortie et dépassera Rs 400 crore au cours du week-end. Jawan a Nayanthara en tant que protagoniste, et son féroce avatar dans l’avant-première n’a fait qu’ajouter à l’excitation. Le film présente également Deepika Padukone dans un rôle modeste mais significatif et Vijay Sethupathi dans un rôle menaçant d’antagoniste. Jawan devrait sortir dans le monde entier le 7 septembre 2023 en hindi, tamoul et telugu.