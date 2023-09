Exclusivité Jawan : voici pourquoi Jawan 2 ne sera PAS le prochain film d’Atlee ?

Il y a beaucoup de buzz autour de ça Atlee Kumar jeest prêt à faire la suite de son film à succès Jawanavec la superstar Shah Rukh Khan, et les fans sont excités. Mais attendez ; seulement si tu penses quet Jawan 2 sera son prochain film, alors cela n’arrivera pas de si tôt. Atlee a définitivement tous les projets à réaliser Javan 2, mais pas si tôt et rien n’est prévu. Pour l’instant, Atlee profite de l’énorme succès de Jawan. Dans une conversation exclusive avec BL, Atlee a parlé avec son cœur de la façon dont il est bouleversé par la reconnaissance de Jawan à travers le monde, mais il n’a pas l’intention de le faire. Javan 2 de sitôt.

Billetterie Jawan WW Atteint 750 cr après avoir été témoin de la croissance le jour 10 samedi. Le prochain arrêt serait le club de 800 cr. ||#Jawan|#ShahRukhKhan|#Nayanthara|#Atlee|| Jour 1 – 125,05 cr Jour 2 – 109,24 cr Jour 3 – 140,17 cr Jour 4 – 156,80 cr Jour 5 – 52,39 cr Jour 6 – pic.twitter.com/Efp9OPziDZ Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) 17 septembre 2023

Atlee a dit : » Qui a dit que je faisais Javan 2? Ai-je confirmé ? Chacune de mes histoires a une fin ouverte, et même Jawan en a une, alors oui, j’envisagerai de faire Jawan 2, mais ce ne sera pas mon prochain film ; en ce moment je travaille sur différents films et pas sur Jawan 2″. Bon, les fans devront attendre mais ça en vaut vraiment la peine.

Parler de travailler avec Shah Rukh Khan dans Jawan, Atlee a déclaré que la seule chose que la superstar lui avait dite lors du tournage du film était qu’il devrait faire un film dans le style d’Atlee, et c’est ce qu’il a gardé à l’esprit. Le réalisateur a même ajouté qu’il était seulement reconnaissant envers Shah Rukh Khan fou dire oui au film et le rendre plus grand et meilleur.

Jawan a créé des vagues au box-office et a collecté 797 crores dans le monde, et c’est imbattable même le jour 10.