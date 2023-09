Exclusivité Jawan : Shah Rukh Khan, Nayanthara et Vijay Sethupathi célèbreront le succès du film avec les fans à Mumbai

Jawan se rapproche du club Rs 700 crore de Bollywood. L’année 2023 a été une année charnière pour Shah Rukh Khan. Jawan, son deuxième film de l’année fait littéralement sensation. Les tenues de la star, les chansons et le monologue ont séduit les fans et comment. Jawan est une sensation mondiale ayant gagné plus de 70 millions de dollars. Les fans et les médias attendent une rencontre post-succès comme ce que nous avons vu avec Pathaan. Il semble que l’attente va être courte. L’équipe de Jawan a prévu quelque chose de très spécial pour tous les fans du casting de Jawan. Voici les détails…

L’équipe de Jawan organise un événement pour les fans de Mumbai

Nous avons vu comment l’équipe de Jawan a organisé un événement pour tous les membres de Chennai. Shah Rukh Khan s’est produit sur scène avec Anirudh Ravichander. Une source nous a indiqué qu’un événement similaire se produirait à Mumbai dans les prochains jours. « Shah Rukh Khan, Nayanthara, Vijay Sethupathi et Anirudh Ravichander seront là avec d’autres membres clés de l’équipe Jawan. La cérémonie durera 2 à trois heures. Environ 1 000 membres des fan clubs de Shah Rukh Khan devraient également être là pour ce grand événement », a déclaré la source. L’événement de Chennai a vu un une frénésie similaire. Shah Rukh Khan a déclaré qu’il n’était pas sûr de faire de la promotion dans la ville, mais Atlee l’a convaincu de le faire.

Jawan reçoit l’amour de toute la fraternité

Le film de Shah Rukh Khan et Atlee en a impressionné beaucoup. De grandes stars Telugu comme Allu Arjun, Mahesh Babu, Ram Pothineni et SS Rajamouli ont félicité Shah Rukh Khan. Allu Arjun a posté sur X : « Biggg Félicitations à toute l’équipe de #JAWAN pour ce blockbuster gigantesque. Cordialement à tous les acteurs, techniciens, équipe et producteurs de #JAWAN @iamsrk Garu’s Massiest avatar ever, charmant toute l’Inde et au-delà. avec son butin. Vraiment heureux pour vous Monsieur, nous avons prié pour vous. Les meilleurs cinéastes du sud de l’Inde comme Venkat Prabhu, Lokesh Kanagaraj et d’autres ont envoyé leur amour à Atlee.

Jawan se dirige tout juste vers la barre des Rs 700 crore. Le film devrait reprendre ses activités ce week-end. Shah Rukh Khan le brise dans son avatar de héros d’action, et les fans en raffolent. En matière de cadeaux et de charme, laissez King Khan nous montrer le chemin !