Exclusivité Jawan : Atlee révèle une partie intéressante sur le rôle de Deepika Padukone dans le film

Deepika Padukone était le cœur de Jawan, et on ne peut imaginer personne d’autre qu’elle comme Aishwarya Rathore. Deepika a fait de cette apparition spéciale la partie la plus importante du film, et il y a eu des moments où Shah Rukh Khan était sceptique même à l’idée de demander à Deepika de jouer le rôle alors qu’ils tournaient pour Besharam Rang dans Pathaan. Mais quand Atlee Kumar lui a demandé une apparition spéciale, elle a immédiatement accepté, et c’est son amour pour Shah Rukh Khan. Et aujourd’hui, Atlee nous a fait une révélation dans une conversation électronique exclusive à propos de Deepika Padukonele rôle de Jawan que vous ne pouvez pas manquer.

Dans une conversation exclusive avec BollywoodVie, Atlee a révélé que c’était le rôle d’Aishwarya de Deepika qu’il avait écrit en premier, et il est juste allé voir DP et lui a dit qu’il voulait qu’elle la jette dans le caméo, ce à quoi Deepika lui a dit que c’était plus que le canoë, et il a admis en disant oui. Atlee a même raconté qu’il ne pouvait pas être plus reconnaissant envers Deepika d’avoir dit oui à Jawan.

Altee a ajouté : « Le premier jour du tournage, Deepika portait un sari blanc et n’était pas maquillée, et je n’ai jamais vu une héroïne venir sur le plateau comme ça. A travers cette interview, encore une fois, je voudrais je tiens à remercier Deepika d’avoir dit oui au film ».

Shah Rukh Khan et Deepika l’ont tué en tant que Vikram et Aishwarya, et les fans ne peuvent s’empêcher de s’extasier sur leur chimie crépitante. Lors de l’événement à succès de Jawan, Shah Rukh Khan a fait l’éloge de Deepika en l’appelant l’acteur de grande taille en lui disant oui et en mentionnant qu’il n’y a pas de petits rôles mais de petits acteurs.

Deepika Padukone n’a pas facturé un seul centime pour Jawan, et le jour de l’événement à succès pour Jawan, Deepika a ouvert son cœur et a mentionné qu’elle avait fait Jawan uniquement pour l’amour de Shah Rukh Khan.