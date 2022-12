Exclusivité Howard Webb: le nouveau directeur de l’arbitrage de PGMOL déclare que les pourparlers VAR pourraient être diffusés pour une meilleure transparence | Nouvelles du football

Howard Webb souhaite accroître la transparence autour de la VAR en Premier League en partageant les conversations entre les arbitres et les arbitres assistants vidéo avec les fans.

Actuellement, seuls les grands écrans dans les stades montrent si une décision est examinée par VAR et pour quelle raison avant de révéler le résultat, mais les fans et les téléspectateurs ne savent pas comment et pourquoi les décisions sont prises.

L’ancien arbitre de Premier League Webb est revenu au football anglais pour commencer son nouveau rôle en tant que premier arbitre en chef du Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) et l’un de ses principaux objectifs sera le VAR.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Suite à un certain nombre de décisions VAR controversées, nous examinons certains des appels VAR les plus débattus en Premier League cette saison



Dans une interview exclusive avec Sports du cielWebb, qui était auparavant directeur général de la Professional Referee Organization (PRO) aux États-Unis et au Canada, a déclaré à propos de la diffusion de conversations VAR : “C’est assez intéressant que j’aie été impliqué assez largement dans cette conversation aux États-Unis.

“Je faisais partie d’un groupe de travail qui a examiné les possibilités de conversations entre officiels diffusées en direct ou rapidement sur un retard après l’incident – et c’est une conversation qui est toujours en cours et c’est celle que je vais suivre de près.

“Nous aurons besoin de certaines autorisations pour que cela se produise de la part de l’instance dirigeante mondiale.

“Il n’y a certainement rien à cacher. J’ai écouté une partie de la formation dispensée aux VAR et aux arbitres ici il y a quelques semaines et le niveau de communication est vraiment élevé, très professionnel et très concentré sur ce que la décision est vérifiée et les considérations qui sont examinées.

“Nous nous préparons potentiellement pour une journée où cela se jouera. Nous pouvons jouer après l’événement maintenant – nous l’avons beaucoup fait en MLS et je chercherai à partager une partie de cela parce que quand vous entendrez le niveaux auxquels ces personnes travaillent, cela laisse une impression positive.

Image:

Webb est revenu au football anglais après un passage aux États-Unis





“Nous chercherons donc à augmenter ce niveau de transparence à l’avenir dans la mesure du possible ici et maintenant. Certaines choses nécessiteraient des autorisations des organes directeurs, par exemple, pour que cela se produise, mais tout est sur la table et nous ‘ nous cherchons des moyens de le faire.

“Les niveaux sont bons ici et la perception n’est peut-être pas tout à fait conforme à la réalité.”

Mercredi, il a été révélé par le panel Key Match Incident que les arbitres assistants vidéo de Premier League avaient fait six interventions incorrectes cette saison, tandis que 42 ont été jugées correctes.

Lorsqu’on lui a demandé quelle était la priorité numéro un dans son nouveau rôle au PGMOL, le joueur de 51 ans a répondu: “Je pense que la première chose que je veux faire est de m’assurer que les gens comprennent qu’un bon arbitrage commence sur le terrain, avec une bonne décision -fabrication, bonne gestion du jeu, gestion efficiente et efficace des joueurs et que tout l’accent n’est pas mis sur la VAR.

“La plupart du bruit que j’entends quand je suis en dehors du jeu anglais à propos de ce qui se passe avec l’arbitrage ici est autour de VAR. Cela semble être le sujet de conversation et cela fait un moment maintenant. De toute évidence, il y a eu quelques bosses sur la route avec la mise en œuvre, mais un bon arbitrage est quelque chose qui commence sur le terrain.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Suite à un certain nombre de décisions VAR controversées, nous examinons certains des appels VAR les plus débattus en Premier League cette saison



“Ainsi, l’accent sera mis sur la mise en place de coaching et de structures pour soutenir une prise de décision efficace sur le terrain. Parallèlement à cela, il faut s’assurer que le VAR fonctionne efficacement comme un filet de sécurité pour capturer ces erreurs claires et évidentes qui peuvent parfois encore se produire avec le décision prise sur le terrain.

“Accroître la transparence – je pense qu’il était nécessaire que cela se produise un peu plus et de tirer le rideau sur le processus et de montrer aux gens la justification de la prise de décision, donc je pense que c’est là que je me concentrerai au cours de ces premières semaines .”

Image:

Les grands écrans de la Premier League révèlent si une décision est en cours de révision et le résultat





Webb, qui a arbitré la finale de la Coupe du monde en 2010, devrait rencontrer le personnel clé des clubs de Premier League et de la Ligue anglaise de football en 2023.

Interrogé sur la manière dont le VAR doit immédiatement s’améliorer sous sa surveillance, il a répondu : “Sans aucun doute, il s’agit de s’assurer que les gens comprennent que le VAR se trouve à un endroit où il interviendra en cas d’erreur claire et évidente identifiée par le VAR. Interférence minimale pour bénéfice maximal.

“Mais je dois gérer les attentes car il y a beaucoup de situations dans le jeu qui sont vraiment subjectives où les gens se forgeront une opinion différente.”

Une critique du VAR est que les arbitres sur le terrain changent systématiquement leurs décisions lorsqu’ils sont appelés au moniteur au bord du terrain, les arbitres s’en tenant rarement à leur appel d’origine.

Image:

Les arbitres vérifient les moniteurs au bord du terrain en Premier League pour examiner les décisions VAR





Lorsqu’on lui a demandé si c’était une perte de temps pour l’arbitre sur le terrain d’aller à l’écran, Webb a répondu : “Non, ce n’est pas le cas.

“La formation que nous allons donner aux VAR consiste à identifier systématiquement ce qui est et ce qui n’est pas une erreur claire et évidente, mais cela implique toujours un jugement par un être humain qui regarde sous tous les angles.

“Ce jugement sera la plupart du temps bon car ces personnes sont hautement qualifiées, l’arbitre se rend à l’écran sur la recommandation du VAR et généralement, il changera sa décision si le VAR fonctionne correctement.

“Cependant, cet être humain, ce VAR qui a rendu ce jugement a peut-être rendu un jugement incorrect. Ils ont peut-être identifié quelque chose qu’ils pensent être une erreur claire et évidente, mais l’arbitre n’est pas d’accord, donc les arbitres seront absolument habilités à dire , « Merci, mais à mon avis, je pense que ma première décision était bonne ». Et ils seront tout à fait dans leur droit de le faire lorsqu’ils auront regardé l’écran.

“Lorsque les arbitres arriveront à l’écran, ils prendront la décision finale et ils pourront garder leur appel s’ils le souhaitent – vous ne verrez pas cela si souvent si le VAR fonctionne bien.”