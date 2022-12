Exclusivité “Hip Hop Homicides” : le père de Mo3 se souvient du moment où il a appris la mort de son fils

Dans le septième épisode de Homicides dans le hip-hopl’hôte Van Lathan plonge dans le mystère non résolu et meurtre du rappeur Mo3.

“Hip Hop Homicides” plonge dans le meurtre du rappeur de Dallas Mo3

Le meurtre du rappeur prometteur de Dallas Mo3 était-il un crime passionnel ? Ou un cas de chasse à l’influence poussé à l’extrême le plus meurtrier ? Dans le nouvel épisode de jeudi de Homicides dans le hip-hop Van Lathan enquête sur la fusillade effrontée sur l’autoroute du rappeur de Dallas Mo3. Nous avons un extrait exclusif du nouvel épisode de Homicides dans le hip-hop où Van Lathan rencontre le père de Mo3. C’est un moment vraiment émouvant.

Regardez le clip ci-dessous :

C’est absolument déchirant. C’était si triste de voir le père de Mo3 pleurer et souffrir en se souvenant à quel point cela faisait mal d’entendre que son fils était parti et comment il continue de pleurer à ce jour. Nous souhaitons qu’il n’y ait plus de meurtres comme celui-ci. Aucun autre parent ne devrait avoir à souffrir comme cet homme a souffert. Cette violence insensée a touché tant de personnes – des familles aux amis, en passant par les fans.

Nous sommes heureux que Homicides dans le hip-hop a pu faire la lumière sur cet horrible phénomène de rappeurs qui meurent trop tôt. Notre espoir est que plus de gens regarderont et prendront à cœur les effets néfastes de la violence et de la drogue sur le hip hop.

Le dernier épisode de Homicides dans le hip-hop “MO3” sera présenté le jeudi 15 décembre à 21h00 HE / PT sur WeTV.

Allez-vous regarder?