Exclusivité Hayley Raso: le succès de l’Angleterre à domicile lors de l’Euro 2022 peut inspirer l’Australie lors de la Coupe du monde 2023 | Nouvelles du football

C’est une période passionnante dans le football féminin. Le succès de l’Angleterre à l’Euro 2022 a catapulté le jeu dans la conscience publique et le prochain tournoi n’est pas loin – il ne reste que neuf mois avant le coup d’envoi de la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Le tournoi à domicile des Lionnes est un exemple de la façon dont le profil du football féminin peut être amélioré, les deux pays hôtes espérant sûrement que la même chose se produira l’été prochain.

L’Australienne Hayley Raso est également dans une position intéressante. Jouant pour Manchester City, elle a pu vivre l’Euro 2022 en tant que fan – soutenant ses coéquipières de club – avant sa propre Coupe du monde à domicile en juillet.

Maintenant, l’attaquant espère que la même chose pourra se produire pour les Matildas alors qu’ils visent un tournoi réussi, n’ayant jamais dépassé les quarts de finale.

“L’excitation monte définitivement”, a déclaré Raso avant le match de Man City contre Tottenham dans la WSL samedi, en direct sur Sports du ciel.

“Quand je le regarde maintenant, je ne peux pas croire à quel point c’est proche d’être ici, c’est juste au coin de la rue. Nous attendons tous cela avec impatience. Nous avons quelques matchs en Australie à l’avance, donc je pense nous pouvons construire le battage médiatique autour de cela.

“Mais avoir un tournoi à domicile dans votre pays d’origine avec les fans, vos amis et votre famille, je ne peux pas imaginer à quoi cela ressemblera et j’ai hâte d’y être.

“J’étais à plusieurs matchs de l’Euro. J’ai pu voir ça et ressentir ce que c’était. J’étais à la finale et j’ai eu la chair de poule quand ils l’ont gagnée dans leur pays – je ne pense pas avoir jamais vu quelque chose comme ça dans le jeu féminin.

“J’ai l’impression que nous avons vu à quel point le jeu a grandi et comment il s’est développé au cours des dernières années, mais plus précisément en étant en Angleterre et en ayant l’Euro ici, en voyant le battage médiatique autour de lui et combien de personnes étaient à bord .

“Le football après cela a été incroyable et c’est excitant de savoir où le football féminin peut aller. L’avoir en Australie ne fera que renforcer cela pour nous et j’espère que nous pourrons faire de même.”

Sur le terrain, l’Australie se dirige vers le tournoi après avoir terminé quatrième à Tokyo 2020. Elle a battu la Grande-Bretagne en quart de finale, avant de s’incliner contre la Suède en demi-finale et les États-Unis dans le match pour la médaille de bronze.

Cependant, cela a quand même marqué un tournoi extrêmement réussi pour les Matildas et Raso dit que l’équipe utilisera l’expérience comme motivation avant l’été prochain.

“Nous sommes allés aux Jeux olympiques et nous avons vraiment bien réussi, je pense que c’est le meilleur que nous ayons jamais fait à des Jeux olympiques”, a-t-elle expliqué.

L’Australie a perdu contre les États-Unis lors du match pour la médaille de bronze aux Jeux olympiques de 2020





“Mais jouer dans le match pour la médaille de bronze et ne pas repartir avec une médaille était assez décevant. Donc cela vous motive et vous donne envie de gagner et d’en faire plus, sachant que nous avons la Coupe du monde dans notre propre pays, je pense que cela s’enflamme donc nous chercherons à aller jusqu’au bout et à bien faire dans ce tournoi.”

Le tirage au sort de la Coupe du monde aura lieu samedi matin – quelques heures seulement avant le coup d’envoi de Man City contre Tottenham à 11h30 – mais Raso n’a aucune équipe en tête pour les phases de groupes.

Elle a déclaré: “Je ne pense pas que nous soyons trop dérangés, je pense que nous sommes tous ravis de voir qui nous obtenons réellement. Une fois que cela sortira, nous pourrons nous concentrer davantage sur qui est réellement cette opposition. c’est exitant.”

Raso prêt pour le point de départ de Man City

Temps forts du match de Super League féminine entre Manchester City et Leicester City



Bien sûr, avant la Coupe du monde, il y a le petit problème d’une saison WSL à affronter. Man City a remporté sa première victoire contre Leicester dimanche – après avoir été battu par Aston Villa et Chelsea lors des deux premiers matchs.

Raso a joué hors du banc lors des trois matchs, sa première saison à City l’année dernière ayant été ponctuée de blessures. Mais maintenant, elle est en pleine forme et prête à concourir pour sa place de titulaire.

“Ce fut un début un peu difficile”, a déclaré le joueur de 28 ans. “Nous avons eu deux défaites, puis la trêve internationale, mais j’ai l’impression que nous en sommes revenus rafraîchis. C’était bien d’obtenir notre première victoire, mais nous le savons bien car nous avons eu un début difficile la saison dernière, nous avons perdu un certain nombre de matchs J’espère que nous avons lancé le bal maintenant.

“Je me sens bien. Je suis en forme, je m’entraîne et je suis prêt à partir. Les blessures sont quelque chose qui vient avec le sport professionnel, donc j’ai eu quelques soucis, mais je vais bien pour le moment .

Hayley Raso a marqué pour Man City lors de la finale de la FA Cup contre Chelsea la saison dernière





“Je jouerai mon rôle, que ce soit en tant que titulaire ou en dehors du banc, mais évidemment, je veux commencer les matchs. Je veux être dans le mélange là-bas, donc je lance pour cela.

“Pour le moment, j’ai joué à chaque match, ce qui est bien. La concurrence est forte, nous avons un très bon groupe, nous sommes capables de nous battre et de concourir à l’entraînement et tout le monde vise ce point de départ. J’espère c’est proche, je ne suis pas l’entraîneur, mais j’espère que ça viendra bientôt.”

Raso a eu une carrière de compagne avant d’arriver à Man City, après avoir joué dans des clubs de son Australie natale et aux États-Unis. Elle a ensuite signé pour Everton en janvier 2020, avant de déménager à l’Academy Stadium un an plus tard.

Mais c’est la nature physique et imprévisible de la WSL qui a retenu Raso ici ces deux dernières années et demie.

Hayley Raso est arrivée pour la première fois à la WSL lorsqu’elle a signé pour Everton





Elle a expliqué: “Quand je suis arrivée pour la première fois, c’était Covid, donc c’était un peu différent. Je n’ai pas pu profiter du football avec des fans dans les stades, mais c’est revenu à la normale maintenant, ce qui est incroyable.

“J’adore la ligue et c’est pourquoi je suis resté un moment.

“La ligue est vraiment physique, vraiment forte et chaque match que vous jouez est une compétition. Vous ne savez pas quel sera le résultat un jour donné et j’aime vraiment ça à propos de la ligue, donc c’est probablement l’une des grandes différences .”

Hayley Raso sur ce qui fait une équipe gagnante “Probablement la culture d’équipe. J’ai envie d’avoir cette équipe qui est forte sur et en dehors du terrain, qui a de la profondeur, une forte concurrence, ce sont des choses qui contribuent à gagner. “J’ai aimé gagner la Coupe Conti la saison dernière parce que je suis venu ici pour gagner de l’argenterie, mais gagner le championnat avec les Thorns de Portland quand je jouais en Amérique était aussi important.”

La prochaine étape est un voyage à Tottenham samedi matin, en direct sur Sky Sports Premier League à partir de 11h. Les Spurs étaient l’un des trois premiers rivaux de Man City la saison dernière, et Raso a noté les progrès de l’équipe de Rehanne Skinner.

“Les Spurs ont évolué au cours des deux dernières années”, a-t-elle déclaré. “Vous pouvez voir à quel point ils vont bien et à quel point ils ont progressé.

“C’est une équipe bien organisée, ça va être un match difficile et nous avons vraiment hâte d’y être. Nous savons que nous devons continuer à progresser donc ce sera un match difficile mais pour lequel nous sommes prêts.

“Ce sera difficile et physique. Aucun match n’est un match facile dans cette ligue et ce ne sera pas différent. Nous nous préparons comme d’habitude, nous examinons la tactique pour cela, mais c’est un match passionnant et nous J’espère en tirer trois points.”