Exclusivité Harry Kane: le capitaine anglais pense que Three Lions peut remporter la Coupe du monde 2022 au Qatar | Nouvelles du football

Harry Kane insiste sur le fait que l’Angleterre n’a “pas peur” de dire qu’elle peut gagner la Coupe du monde 2022 et pense que sa mauvaise forme a réduit les attentes en direction du Qatar.

L’équipe de Gareth Southgate est l’une des favorites des bookmakers pour remporter le tournoi après avoir atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2018, alors qu’elle a terminé deuxième aux Championnats d’Europe de l’année dernière.

Mais Kane pense que les Trois Lions peuvent aller encore plus loin au Moyen-Orient et remporter leur premier trophée majeur depuis la levée de la Coupe du monde en 1966.

Les managers de Premier League ont leur mot à dire sur le vainqueur de la Coupe du monde 2022 au Qatar – êtes-vous d’accord avec eux ?



Dans une interview exclusive avec Sports du cielle capitaine anglais Kane a déclaré : “Nous devons croire que nous pouvons gagner.

“Je repense à l’Angleterre il y a 10, 15 ans et c’était presque [like] nous avions peur de dire que nous voulions gagner. Je pense que l’un des grands changements que nous avons effectués au cours des quatre ou cinq dernières années avec Gareth est de ne pas avoir peur de le dire.

“Écoutez, nous allons à ce tournoi pour le gagner parce que nous croyons que nous le pouvons. Ce serait une erreur de penser le contraire. Quel est l’intérêt d’aller à une Coupe du monde et de ne pas croire que vous pouvez ramener le trophée à la maison ?

“Ça va être difficile et nous allons devoir travailler extrêmement dur, avoir un peu de chance et faire beaucoup de choses pour y parvenir.

“Mais je pense qu’il est important de ne pas avoir peur de dire que c’est ce que nous allons faire là-bas.”

“La mauvaise forme a réduit les attentes”

Jamie Redknapp de Sky Sports dit qu’il veut voir une équipe anglaise qui “prend des risques” à la Coupe du monde du Qatar



L’équipe de Southgate, cependant, participe à la Coupe du monde après une campagne sans victoire de la Ligue des Nations qui s’est soldée par une relégation.

L’Angleterre entame le tournoi contre l’Iran le 21 novembre à la recherche de sa première victoire en sept matchs après trois nuls et trois défaites, mais Kane pense que sa mauvaise forme a contribué à réduire les attentes en direction du Qatar.

“Le premier match est vraiment important, c’est sûr”, a déclaré Kane. “Bien sûr, cela n’a pas été la meilleure période depuis longtemps pour l’Angleterre. Depuis que Gareth a pris les commandes, nous n’avons pas eu un sort comme celui que nous avons eu.

“Mais d’une certaine manière avant un tournoi majeur, cela peut être une très bonne chose car cela permet de ne pas s’emballer, ni même les médias ou la presse de s’emballer.

L’ancien manager de Tottenham, Harry Redknapp, pense que l’Angleterre a une grande équipe pleine de jeunes talents et pense qu’elle devrait au moins se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du monde.



“J’ai l’impression que si nous avions gagné tous les matchs menant à ce tournoi, cela aurait été ‘Nous sommes assurés de le gagner’ et ‘Nous allons le gagner’, et cela peut s’accompagner d’une pression différente.

“Nous pensons que l’essentiel est d’être jugé sur des tournois majeurs et les deux derniers que nous avons eus ont été bons.

“Nous avons une bonne confiance en nous que nous pouvons aller faire un grand tournoi au Qatar.”

Kane : Se lancer directement dans la mi-saison de la Coupe du monde “aide”

Le manager de l’Angleterre, Gareth Southgate, a déclaré que l’équilibre de son équipe était l’objectif principal et pense qu’il a tout couvert



Kane a été en pleine forme pour Tottenham cette saison après avoir marqué 13 buts dans toutes les compétitions, dont un but lors du dernier match des Spurs avant la Coupe du monde lors de la victoire à domicile de samedi contre Leeds.

Mais le joueur de 29 ans a disputé 22 matchs consécutifs pour Tottenham, soulevant des points d’interrogation sur son niveau de forme physique.

Kane, cependant, pense que la Coupe du monde de mi-saison, qui débutera le 20 novembre, lui sera utile.

Il a déclaré: “Bien sûr, je préférerais jouer à de nombreux jeux où vous vous sentez en forme.

“Parfois, après la saison en été, vous faites une pause, puis vous devez vous préparer pour jouer et vous n’avez pas joué beaucoup de matchs.

“Je pense que rouler dedans peut aider – tant que vous le gérez bien et que vous récupérez bien. Je pense que la récupération est la chose la plus importante pour tout joueur dans cette période.

“Vous pouvez essayer de vous entraîner autant que vous le pouvez, mais l’essentiel est que vous devez être prêt à avoir toute votre énergie prête pour le match, et c’est ce que j’essaie de faire.”

L’ancien entraîneur de l’Angleterre, Roy Hodgson, s’inquiète pour le milieu de terrain de Southampton, James Ward-Prowse, qui a raté l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde.



La Coupe du monde 2022 sera le quatrième tournoi majeur de Kane avec l’Angleterre et il a expliqué les défis qu’ils apportent.

“Je pense que les tournois majeurs vous testent le plus en termes de haute pression”, a-t-il déclaré. “Jouer pour l’Angleterre est toujours une pression élevée, mais dans un tournoi majeur, il y a toujours cette incitation supplémentaire.

“Il y aura probablement une séance de tirs au but – les équipes qui arrivent en finale doivent normalement gagner au moins une séance de tirs au but, donc ce sont des moments de haute pression.

“La mentalité d’être loin de chez soi, d’être au camp pendant cinq ou six semaines, mais celui-ci est assez rapide car c’est pendant la saison. Normalement, vous êtes absent quatre ou cinq semaines avant le tournoi, puis vous êtes absent quatre ou cinq semaines dans le tournoi, c’est donc une longue période de temps où vous êtes juste en dehors de votre zone de confort.

“Mais je suppose que ce qui sépare les meilleures nations et les nations gagnantes des autres, c’est qui peut gérer cela le mieux.”

Neville: “Nous devrions donner du mou à l’Angleterre lors de la Coupe du monde”

Parlant sur Sky Sports’ Spécial Coupe du Monde, Gary Neville a déclaré: “Je pense que nous devrions être extrêmement fiers de ces joueurs. Je regarde ma propre carrière et les tournois auxquels j’ai participé, ces joueurs sont allés plus loin que je ne suis jamais allé. Ils sont allés en finale et C’est un exploit incroyable pour l’Angleterre.

“Gareth a gagné le droit de pouvoir avoir un tournoi plus difficile. Je ne dis pas que nous devrions sortir du groupe, mais s’il arrive au deuxième tour ou se fait éliminer en quart de finale, il devrait quand même être en mesure de décider s’il continue ou non.

“Ces joueurs ont construit une relation massive. Vous pouvez voir qu’ils ont changé la dynamique et l’esprit de l’équipe. On dirait qu’ils s’entendent bien, vous pouvez le voir quand ils s’affrontent en Premier League. Je pense qu’ils vont livrer pour nous dans le tournoi.

“Je pense qu’ils auront du mal à dépasser les quarts de finale à cause du chemin dans lequel ils se retrouvent, mais cela ne signifie pas que c’est un mauvais tournoi et ces joueurs devraient être ridiculisés pour cela. Ils ont eu un brillant quatre, cinq ans sous Gareth et pour être juste, nous devrions leur laisser un peu de mou avant ce tournoi.”