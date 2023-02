Exclusivité Graham Potter: l’entraîneur-chef de Chelsea explique comment les méga dépenses de la fenêtre de transfert de janvier ont changé la direction du club | Nouvelles du football

“Eh bien, je suppose que je ne peux pas imaginer avoir trop de ces types de journées”, a concédé Graham Potter sur les affaires de la date limite de transfert de Chelsea.

L’appel à Potter pour lui dire que l’accord record d’Enzo Fernandez de Benfica a finalement été conclu est arrivé juste après minuit. Il y avait eu des moments tout au long de la journée où il pensait que cela n’arriverait peut-être pas.

Pas étonnant que l’émotion dominante de l’entraîneur-chef de Chelsea soit celle du soulagement, mais il est également enthousiasmé par le talent incontestable du jeune Argentin.

Vendredi 3 février 19h00



Coup d’envoi 20h00





“Nous le connaissions avant la Coupe du monde, nous connaissions ses qualités”, a déclaré Potter en exclusivité Sports du ciel avant leur match de football du vendredi soir avec Fulham. “Il était l’un de ces joueurs auxquels nous pensions, puis nous l’avons regardé à la Coupe du monde et nous avons pensé que cela pourrait être un peu plus cher que nous ne le pensions.

“Il est déterminé, humble, vous pouvez voir comment il joue au football, il a de la personnalité et du caractère. Il a déjà joué tellement de grands matchs à un si jeune âge et s’est éloigné de sa famille et de tout ce qui va avec. C’est un jeune homme déterminé qui sait ce qu’il veut, connaît le jeu, veut aider l’équipe et j’ai hâte de faire sa connaissance.”

L’entraîneur-chef de Chelsea, Graham Potter, a déclaré qu’il était impatient de travailler avec la nouvelle recrue Enzo Fernandez et a déclaré que Hakim Ziyech reste un joueur important pour eux après l’échec de son prêt au PSG.



Si la paperasse et l’autorisation sont terminées à temps, Fernandez pourrait jouer un rôle dans le match de vendredi. Il en va de même pour Hakim Ziyech après l’effondrement chaotique de son contrat avec le PSG dans les dernières heures du jour de la date limite de transfert.

“Je lui ai parlé après”, a déclaré Potter “Cela fait partie du football, cela peut arriver, il est tellement déçu d’en arriver là. Vous pensez que vous êtes à un endroit et puis tout à coup vous ne l’êtes pas mais il est professionnel, il sait le jeu, soutient cette équipe et il veut revenir nous aider.

Kaveh Solhekol explique exactement ce qui n’a pas fonctionné avec le transfert de Hakim Ziyech qui a vu le prêt de l’ailier de Chelsea au Paris Saint-Germain s’effondrer le jour de la date limite de transfert.



“Il était bon aujourd’hui, c’est l’idée de le faire revenir. Il veut jouer au football et tirer le meilleur parti de sa carrière maintenant avec nous. Il s’est engagé envers nous et nous avons hâte de le voir dans la seconde moitié de la saison.”

“Il y a eu d’énormes défis depuis le premier jour”

Ce ne sera pas la dernière fois cette saison que Potter devra annoncer des nouvelles inconfortables. Dans une équipe qui regorgeait déjà de stars internationales, une fenêtre de transfert chargée conduira à des conversations plus difficiles sur la sélection de l’équipe.

“Dans un monde idéal, vous ne voudriez pas en avoir, mais c’est mon travail”, a déclaré Potter. “Vous devez le faire de manière respectueuse, honnête et transparente – et respecter le fait qu’il y aura de la déception et de la frustration et vous permettez cela et les aidez à aller de l’avant.

Jetez un œil aux plus grands buts marqués dans le derby de l’ouest de Londres entre Fulham et Chelsea au fil des ans.



“Vous devez regarder la bonne combinaison, l’équilibre du groupe et prendre les décisions difficiles. Beaucoup de joueurs peuvent présenter des arguments solides. C’est notre défi et je ne m’en plains pas – cela fait partie du travail et je J’ai vraiment hâte de le prendre et de faire de mon mieux.

“Je pense qu’il y a eu d’énormes défis depuis le premier jour. Le club a traversé d’énormes changements avec la propriété, il doit y avoir de la stabilité et du calme, ce qui est difficile pour moi de dire quand nous avons fait les signatures que nous avons faites. Mais pour aller de l’avant nous devons construire l’équipe, la culture et l’environnement et ensuite vous pourrez commencer à voir de réels progrès, je pense.”

“Nous avons changé la direction de l’équipe”

Image:

Les signatures de la fenêtre de transfert de Chelsea en janvier



Ce que certains ont eu du mal à voir, c’est la stratégie derrière la reconstruction du club sous Todd Boehly. «Scattergun» est le mot qui a été utilisé dans certains milieux pour décrire la frénésie de dépenses de 600 millions de livres sterling au club depuis la prise de contrôle du milliardaire américain.

Alors, quel est le point de vue de Potter sur la situation dans son ensemble ?

“Parfois, les gens ne peuvent pas voir les choses et c’est normal. De notre point de vue, nous pouvons voir assez clairement dans cette fenêtre”, a-t-il déclaré.

L’expert en financement du football, Kieran Maguire, explique comment la stratégie de transfert de dépenses élevées de Chelsea adhère aux règles du fair-play financier.



“Vous regardez l’âge des joueurs, où ils en sont dans leur carrière, une combinaison de l’investissement dans les frais de transfert et le salaire a eu du sens pour nous et où nous en sommes. Nous avons un groupe de joueurs affamés qui sont prêts à aider l’équipe maintenant et à grandir et à grandir au fur et à mesure que le club se développe.

“Les joueurs que nous avons signés, leur âge, nous avons changé la direction de l’équipe là où ils devaient aller, il s’agit maintenant de la faire fonctionner.”

“Notre ambition est de gagner”

Avec Chelsea 10e en Premier League et devant combler un écart de 10 points avec les quatre premiers, à quelle vitesse cela peut-il arriver?

Potter insiste sur le fait que cela prendra du temps et vous avez l’impression qu’il le recevra. Il ne parlera pas d’objectifs ni ne spéculera sur son avenir s’ils ne se qualifient pas pour la Ligue des champions, mais il espère et s’attend à une amélioration significative dans la seconde moitié de la saison.

Faits saillants de la victoire de Chelsea sur Crystal Palace en Premier League.



“Notre ambition est de faire de notre mieux jusqu’à la fin de la saison”, a ajouté Potter. “Notre ambition n’est jamais de terminer quatrième, troisième ou deuxième, notre ambition est de gagner. Nous essayons de le faire avec les signatures que nous avons faites, nous avons montré notre intention. En même temps, nous comprenons le processus et la position, et nous devons continuer à travailler.”

Cela commence ce soir contre une équipe de Fulham qui a battu Chelsea 2-1 il y a quelques semaines à peine. En plus de ses nouvelles signatures scintillantes, Potter pourrait également avoir Reece James, Ben Chillwell et Raheem Sterling de retour de blessure – ce sera l’une des feuilles d’équipe les plus attendues dans un certain temps alors que nous aurons un aperçu de cette équipe en évolution de Chelsea.