Exclusivité Gary Neville : « Si tu avais dit que je partirais en tournée avec Jamie Carragher un jour, j’aurais dit que tu étais f**king fou… »

Pendant 15 ans, Jamie Carragher et Gary Neville ont été de féroces rivaux, figures de proue de l’inimitié de longue date entre Liverpool et Manchester United. Ces jours-ci, ils font de la descente en rappel et du parachutisme ensemble.

La paire d’experts travaille côte à côte sur Sky Sports depuis un certain temps maintenant, se liant d’abord pour la saison 2013-14 – leur double acte a été un tel succès qu’il a engendré The Overlap On Tour, une version étendue du spectacle Overlap de Neville, où l’ancien arrière latéral anglais interviewe des noms de stars.

Dans une nouvelle série en quatre parties, qui commence sur Sky Max à 21 heures demain (mercredi 14 juin), Neville et Carragher sont rejoints par un autre expert de Sky, Roy Keane, alors qu’ils se dirigent vers Dublin, Londres, Liverpool et Manchester pour des spectacles dans des arènes bondées. .

Les épisodes hebdomadaires présentent également le trio visitant les endroits où chacun a grandi – dans un premier programme divertissant, ils se dirigent vers les clubs d’enfance de Keane Rockmount et Cobh Ramblers, ainsi que faire le voyage pour embrasser la célèbre pierre de Blarney d’Irlande et apprendre à jouer au hurling à Croke Park, avec un succès mitigé.

Dans les épisodes ultérieurs, ils tentent de devenir arbitre sur Hackney Marshes (avec l’aide de Mike Dean), de descendre en rappel à Anfield et même de sauter d’un avion. C’est bien loin de l’époque où ils étaient à la gorge l’un de l’autre sur le terrain pour leurs clubs respectifs.

(Crédit image : 2023 © Buzz 16/Sky UK Ltd)

« Si vous m’aviez dit il y a 10 ans que je partirais en tournée avec Jamie Carragher, j’aurais dit » Tu es f ** king mad « », plaisante Neville, provoquant le rire de son ancien rival, alors que tous les deux discutent QuatreQuatreDeux. « Mais les choses évoluent. La camaraderie entre nous tous est la partie la plus forte du spectacle.

«Les spectacles en direct ont été incroyables – l’idée pour ceux-ci est venue de nous, mais c’est Sky qui voulait l’élément road trip et cela a très bien fonctionné, avec des moments nostalgiques visitant où nous avons grandi et d’autres défis différents, qui ont fait c’est excitant.

Les spectacles d’arène ont déjà été un grand succès auprès du public en direct – la présence de Neville au spectacle de Liverpool et l’apparition de Carragher à Manchester ajoutant du piquant à l’occasion. « Entrer dans le patch de l’autre apporte tout de suite quelque chose à l’atmosphère », sourit Carragher. « C’est bon flic, mauvais flic – je suis le mauvais flic à Manchester, Gary et Roy reçoivent toutes les acclamations.

«Nous venons de filmer le dernier épisode – nous sommes allés dans la ville natale de Gary, Bury, après être allés chez Roy à Cork avant cela, voir les membres de leur famille, leurs amis et où ils ont grandi, des choses que je n’avais jamais vues auparavant.

«Nous sommes également sortis de notre zone de confort – le parachutisme, pas des choses que j’aurais jamais faites avant de faire ce spectacle. C’était un peu terrifiant, mais je suis sûr que ça fera de la bonne télé !

(Crédit image : Ben Gregory-Ring)

Tout comme la descente en rappel à Anfield. « C’était génial, l’un des meilleurs moments de ma vie », rit Neville. « Je n’aime pas les hauteurs et je n’avais jamais rien fait de tel. Avant de le faire, j’étais terrifié.

« En gros, il n’était pas aussi terrifié que moi ! » dit Carragher.

« Il l’a mis en bouteille au sommet et ne voulait pas descendre! » Neville rit. «Alors je suis descendu et j’ai commencé à crier. C’était tellement agréable.

Étant donné qu’il était triple vainqueur de Manchester United, en rappel à Anfield, était-il paranoïaque à l’idée que quelqu’un puisse lui couper la corde ? « Il y a toujours ça… » rit Neville. « J’avais un peu plus peur que le parachute ne s’ouvre pas en sortant de l’avion quand nous sommes allés en parachute ! »

Un après-midi d’arbitrage sur Hackney Marshes était plutôt moins effrayant, heureusement. « Carra était la meilleure dans ce domaine, selon Mike Dean – mais Mike Dean est du Wirral, au fait… » Neville sourit.

(Crédit image : Sky UK)

« Je pense que je l’ai apprécié plus que les autres et que j’étais peut-être un peu plus en forme que les autres – je pense que cela m’a aidé à me débarrasser de Mike Dean », rit Carragher. «Mais cela a également été utile pour nos rôles à la télévision, pour comprendre ce que les officiels traversent, les communications entre eux pour arriver à des décisions. Nous avons beaucoup appris.

Neville a interviewé une longue liste de personnes pour Le chevauchement depuis ses débuts en 2021, dont David Beckham, Tyson Fury et Anthony Joshua. « J’ai également interviewé Vincent Kompany récemment et j’ai apprécié cela – je lui avais déjà parlé avant bien sûr, mais c’était vraiment intéressant de l’écouter maintenant dans sa carrière d’après-football », a déclaré l’ancien défenseur de Manchester United. « Il y a pas mal de personnes que j’aimerais encore interviewer – nous allons avoir un été plus calme, nous sommes prêts pour une pause, mais ensuite nous redoublerons d’efforts pour le début de la saison. »

* Il y aura plus de Carragher et Neville sur près d’une décennie ensemble à Sky, et leurs réflexions sur Liverpool et Manchester United avant la campagne de Premier League 2023/24, dans le numéro d’aperçu de la saison de QuatreQuatreDeux.