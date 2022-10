Exclusivité finale de “What The Flocka” : les plans de tournée de Waka incluent Charlie, mais il ne pense pas avoir besoin de demander la permission à Tammy

Nous ne sommes qu’à un jour de la finale de la saison 3 de “Waka & Tammy: What The Flocka!”

Bonne journée de bosse ! Dans un peu plus de 24 heures, WeTV diffusera la finale de « Waka & Tammy : What The Flocka » et nous avons un extrait exclusif en avant-première pour votre plus grand plaisir ! Cette saison, nous avons vu Waka et Tammy prendre des mesures pour se séparer, tout en essayant de garder Charlie heureux et en bonne santé au milieu de leur séparation.

Dans le clip ci-dessous, Waka se rend compte que le manque de responsabilités familiales / conjugales signifie plus de temps sur la route, alors il prévoit que Charlie vienne en tournée avec lui et ne demande pas la permission de Tammy.

Qu’avez-vous pensé du clip ? Waka doit être sur écoute en pensant que Tammy ira bien s’il “la dirige” juste avant d’amener sa fille adolescente en tournée de rap ! Combien d’entre vous, les mamans, seraient d’accord avec ça ? Merci également à l’associé de Waka d’avoir posé les questions importantes ! Que fera exactement Charlie en tournée ? La gestion des tournées n’est pas une blague. Est-ce que quelqu’un a ri quand Waka a dit ça ?

Voici à quoi d’autre s’attendre de l’épisode:

Tammy emmène les filles à la Nouvelle-Orléans. Waka et Tammy décident d’arrêter. Charlie trouve sa vocation.

Pensez-vous que Charlie voudra même partir en tournée ? Pensez-vous que Waka essaie juste de tenir le plus fort possible? De plus, qu’avez-vous pensé du fait que Waka ait dit qu’être libéré de son mariage lui donnait plus de temps pour se concentrer sur les opportunités commerciales ? Nous pouvions voir comment certaines personnes pourraient penser que c’était une petite fouille. Pourtant, dans l’ensemble, nous devons applaudir Tammy et Waka pour s’être séparés à l’amiable, pour la plupart. On ne peut pas dire ça pour beaucoup de couples de télé-réalité.

L’épisode final de “Waka & Tammy: What The Flocka” sera diffusé demain, jeudi octobre à 21h HE / 20h CT sur WeTV!