Exclusivité “Famille ou fiancé” : Akin et Brandy ont 14 ans de différence d’âge et ne sont pas d’accord pour avoir un bébé !

Bon vendredi à tous ! Parlons des dealbreakers…

Nous sommes à un jour d’un tout nouvel épisode de “Family Or Fiancé” et celui-ci est un DOOZY. Dans le nouvel épisode de “Family Or Fiancé”, Brandy, 35 ans, veut avoir un enfant alors que son fiancé Akin, 49 ans, s’y oppose. Nous avons un extrait exclusif de l’épisode, découvrez-le ci-dessous:

C’est difficile à regarder avec certitude parce que Brandy veut tellement un bébé, mais Akin est juste honnête sur ce qu’il veut et ce qui fonctionnera pour lui. Avez-vous déjà été dans une situation comme celle-ci où vous aimiez tellement quelqu’un mais il ne pouvait tout simplement pas faire ce dont vous aviez besoin et c’était un dealbreaker?

Nous avons parlé avec Tracy McMillan de l’épisode plus tôt ce mois-ci et elle a abordé l’état vulnérable de nombreuses femmes dans la trentaine.

“Plus vous avancez dans votre parcours de vie, plus vous réalisez que les choses sont individuelles et que vous devez vraiment vous connaître et savoir ce qui vous convient”, a déclaré McMillan à BOSSIP. «Je me sentais vraiment pour Brandy. Je dis toujours que les moments les plus rapides de la vie d’une femme sont entre 32 et 37 ans. 32 est DGAF et 37 est OMFG. Ce n’est pas parce qu’il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, c’est parce que quelque chose ne va pas. Nous recevons un équipement d’exploitation standard en tant qu’être humain et l’un d’entre eux veut des enfants, pas tout le monde, mais environ 90 %. Il faut faire confiance à la petite voix qui te dit ce qui est bon pour toi.

Pendant que nous parlons d’âge, cela vaut la peine d’explorer un autre clip où Tracy parle à Akin et Brandy de leur différence d’âge et de ce que cela signifie pour eux.

Comme nous l’avons dit, cet épisode est un doozy. Le drame ne s’est pas arrêté à la question du bébé non plus. Il y avait aussi un problème racial / culturel potentiel, qu’Akin a nié avec véhémence. Vous pouvez voir ce clip ICI.

Avec toutes ces choses à considérer, y a-t-il un espoir qu’Akin et Brandy amènent leurs familles à bénir leur union ? Vous devrez vous connecter demain pour le savoir!

Le tout nouvel épisode de “Family Or Fiancé” est diffusé le samedi 20 août à 21h sur OWN.