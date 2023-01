Exclusivité Erik ten Hag: Man Utd a un plan pour Arsenal, maintenant nous devons livrer | Nouvelles du football

Si vous pouvez évaluer quoi que ce soit d’Erik ten Hag 24 heures après une énorme confrontation en Premier League avec Arsenal, alors le Néerlandais et son équipe de Manchester United sont sérieux.

Il s’est rendu à notre entretien tout droit sorti d’une séance d’entraînement glaciale, les bottes toujours aux pieds, a réussi un bonjour, une petite blague, puis nous sommes partis.

Pas l’égalisation tardive de Crystal Palace en milieu de semaine ni la perte de l’influent Casemiro ne feront dérailler le manager de Manchester United sur l’endroit où lui et le club veulent aller. C’est pour des jours comme dimanche que Ten Hag vit.

“En Premier League, il n’y a que des gros matchs. Mais il y a une différence entre gros et gros.”

C’est l’une des réunions les plus importantes et les plus attendues depuis des années. Ten Hag a essayé d’en minimiser l’importance, mais ses yeux s’illuminent lorsqu’il dit que “la rivalité est si bonne pour le football qu’elle améliore le jeu”.

Les fans de football – qui que vous souteniez – ont été gâtés au cours des années 90 et 2000 avec des rencontres épiques et passionnantes, des matchs que vous ne pouviez pas quitter des yeux pas une seconde. Au cœur de la rivalité deux capitaines en Roy Keane et Patrick Vieira qui incarnaient leurs équipes qui se sont affrontées – littéralement parfois.

Image:

Erik ten Hag a rencontré Gail Davis avant le match de Man Utd contre Arsenal le Super Sunday





Aux Emirats dimanche, en direct sur Sports du cielseront deux hommes portant le brassard qui n’auront peut-être pas le même physique et le même facteur de peur dans votre visage, mais les deux sont susceptibles d’exsuder la même influence sur leurs équipes et le résultat.

En Martin Odegaard et Bruno Fernandes, vous avez deux joueurs qui sont tous les deux dans une forme incroyable mais, ce qui est presque plus important pour leurs deux managers, possèdent également la capacité de conduire la vision et les normes de leurs clubs. Ils sont tous deux devenus le battement de cœur de leurs côtés.

“Ce sont deux grands joueurs”, déclare Ten Hag. “Si habiles et ils marquent des buts. Ils symbolisent le footballeur moderne dans leurs attitudes.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Gary Neville dit que la priorité pour tout nouveau propriétaire de Manchester United doit être les résultats sur le terrain et dit que le club doit être à son meilleur pour battre Arsenal ce dimanche.



“Ils jouent un bon football et ils savent qu’ils doivent travailler pour l’équipe, ils sont des joueurs d’équipe et utilisent leurs capacités pour améliorer leur équipe afin que les compétences individuelles soient dans l’intérêt de l’équipe. Il n’y a qu’un seul Messi, nous l’avons vu à la Coupe du monde. Les autres doivent travailler et faire partie d’une équipe.”

Harry Maguire reste le capitaine du club mais en son absence en tant que titulaire, Fernandes s’est épanoui dans ce rôle.

“Il apporte tellement d’énergie fabuleuse dans les transitions dans les deux sens”, a déclaré Ten Hag à propos de l’international portugais.

Image:

Bruno Fernandes a porté le brassard de capitaine à la place de Harry Maguire cette saison





“Il y a quelques semaines, il a reçu des critiques sur la raison pour laquelle il ne marque pas. Il a également été déçu. J’ai dit ‘attends, sois calme, sois calme, tes buts viendront, mais fais les choses que nous voulons que tu fasses, que tu sont bons. Cela signifie beaucoup pour l’équipe et cela apporte un résultat à l’équipe », et maintenant nous le voyons marquer deux buts en deux matchs.

“Je suis confiant lorsque nous poursuivrons ce processus d’équipe, il marquera même plus. Mais la base est toujours ses capacités et il n’y a pas beaucoup de joueurs aussi habiles en transition que Bruno.”

Fernandes n’a pas non plus peur de dire ce qu’il pense. Plus tôt dans la saison, il a appelé Alejandro Garnacho pour avoir eu une mauvaise attitude à l’entraînement et a eu quelques mots de choix pour son coéquipier Anthony à Selhurst Park mercredi soir lorsqu’une attaque a éclaté.

Mais Ten Hag a presque savouré le point d’éclair: “Je pense qu’ils sont vraiment d’accord avec ça. Il y a toujours de l’émotion, tant de choses sur le cerveau, mais aussi de l’émotion quand le cœur gouverne la tête.

dimanche 22 janvier 16h00



Coup d’envoi 16h30





“Ces deux-là, et il y en a d’autres, quand ils apportent cette émotion au jeu, cela améliore leur performance. Parfois, ils franchissent la ligne l’un de l’autre, mais dans la même minute, ils redeviennent les meilleurs amis.”

Sans Casemiro – qui a décroché son cinquième carton jaune et une suspension contre Palace en milieu de semaine – et contre les leaders de la ligue, j’interroge le manager de Manchester United sur la nécessité pour Fernandes d’intensifier à nouveau, de donner le ton du jeu et de passer sous la peau de ses adversaires.

“J’ai de nombreux leaders à De Gea, Varane, Eriksen et Shaw. Il a montré tellement de progrès dans sa personnalité et en donnant l’exemple, je n’ai pas de soucis de leadership et avec cette équipe, nous les avons battus la première fois et dans cette équipe , nous avons confiance.

“Ce sera serré, il s’agit de détails et d’être bon dans l’exécution du plan de match. Nous sommes en bonne forme et nous avons de bonnes chances.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Wout Weghorst se souvient du moment où il a appris que Manchester United voulait le signer et promet de “tout donner” pour le club



En ce qui concerne le remplacement de Casemiro en tant que joueur, il a averti Arsenal : “Nous avons un plan. Je pense que nous avons un bon plan, comme contre Manchester City, parfois il faut surprendre l’adversaire.

“Nous en avons parlé, nous avons donné les instructions, nous l’avons formé, maintenant nous devons livrer.”

Une victoire de Manchester United aux Emirats et ils ne seront qu’à cinq points d’Arsenal. Ten Hag refuse de parler de son équipe en tant que prétendant au titre, mais il est clairement fier des progrès réalisés par le club cette saison et il y a une mention taquine de l’argenterie.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants du match nul 1-1 entre Crystal Palace et Manchester United



“Vous faites de votre mieux. Nous avions un bon plan de ce que nous voulions faire et nous avions un énorme investissement de la part de tout le monde au club, en particulier des joueurs. Nous sommes en bonne position, nous voulons être ici. En janvier, vous ne pouvez rien gagner mais nous nous sommes mis en position de gagner quelque chose et nous allons donc passer de match en match.”

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a parlé cette semaine de l’impressionnante transformation en cours et de la vitesse à laquelle elle s’est produite à Old Trafford. Louange en effet de la part de quelqu’un qui a fait un voyage similaire pour reconstruire un club à partir de la culture et de l’environnement.

Alors, où pourraient en être Ten Hag et Manchester United dans trois ans, en regardant où en est Arteta maintenant?

“Nous voulons être les meilleurs. Nous ne nous en sommes pas cachés, donc nous allons travailler et nous savons que nous avons beaucoup à faire et qu’il y a beaucoup de place pour l’amélioration”, explique-t-il.

“En Premier League, il y a des managers incroyables en ce moment. Il est l’un d’entre eux et pour ce qu’il fait maintenant, il est le meilleur. Il supervise de très grandes performances, des choses énormes en gérant son équipe.

“Ils sont si constants, les plus constants de la ligue et jouent un football incroyable. Ils sont fantastiques, mais nous voulons les battre et nous avons hâte de le faire. Nous l’avons déjà fait une fois et nous voulons le faire une deuxième fois et nous savons comment faire.”

Après que Manchester United ait dépensé plus de 200 £ l’été dernier, Ten Hag s’est penché sur la culture et l’environnement du club. Il ne fait aucun doute qu’il est le patron et qu’il attend l’adhésion de tout le monde.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Paul Merson pense que Manchester United aura du mal à battre Arsenal avec Casemiro absent en raison d’une suspension



Les fondations ont été posées, alors à quoi ressemble la phase deux alors qu’il façonne son équipe pour continuer? Le club a déclenché des prolongations d’un an pour Marcus Rashford, Luke Shaw, Diogo Dalot et Fred, mais pour l’instant, il n’y a pas de nouvel accord pour David de Gea.

“Certainement, nous y travaillons. C’est dans ma tête ce que nous ferons ensuite, mais je ne veux pas en parler”, dit-il à propos de tout projet futur.

“En ce moment, nous nous préparons et nous nous concentrons match par match. Nous avons développé une équipe et les individus au cours des six ou sept derniers mois ont connu un énorme développement.

“Les gens peuvent vous surprendre. Certains joueurs ont fait tellement de progrès, nous n’avons pas besoin d’autres joueurs. Nous avons vu tellement de processus et de progrès que nous n’avons pas besoin d’autres joueurs. Nous allons dans la bonne direction avec l’équipe, mais aussi des individus qui peuvent jouer un rôle à long terme pour Manchester United.”

La rapidité avec laquelle Ten Hag et son équipe évoluent dans cette direction deviendra un peu plus évidente dimanche soir, tout comme la destination finale du trophée de Premier League cette saison.