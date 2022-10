Exclusivité Erik ten Hag: le patron de Man Utd parle de Marcus Rashford, Pep Guardiola, Harry Maguire et Cristiano Ronaldo | Nouvelles du football

Erik ten Hag a déjà réussi deux tests à succès en Premier League à Liverpool et à Arsenal, mais le manager de Manchester United l’a mis mieux lui-même alors que son équipe se prépare à relever le défi de ses rivaux les plus féroces dimanche après-midi.

“C’est le plus gros, le monde entier va nous regarder”, raconte-t-il Sky Sports Nouvelles. “C’est un événement énorme.”

S’il y avait encore des fans de United qui craignaient que Ten Hag n’apprécie pas pleinement l’ampleur du derby de Manchester, il a cherché à apaiser leurs craintes. “Attendez-vous à une équipe bien préparée”, dit-il, “une équipe qui a le bon esprit et se bat pour combattre l’adversaire et une équipe qui n’a qu’une seule conviction pour gagner ce match.”

Vous avez l’impression qu’il sait ce qui s’en vient, mais qu’en est-il des nouvelles recrues, Antony et Lisandro Martinez, qui n’ont pas connu ce match ? “Ne vous inquiétez pas, ils savent à quel point ce jeu est important”, insiste Ten Hag.

dimanche 2 octobre 13h00



Coup d’envoi 14h00





“Ce qui est bien pour eux, c’est que leur approche à chaque match est de se battre, de tout donner, 100% ne suffit pas et vous pouvez être sûr qu’ils apporteront plus sur le terrain. Mais pas seulement eux, tous les joueurs, ils sont conscients de l’importance de ce jeu.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, estime que les nouvelles recrues sauront à quel point le derby de Manchester signifie avant le match.



Cette équipe de United a déjà montré sa résilience. La défaite contre Brighton et un coup de poing de Brentford lors de leurs deux premiers matchs semblent il y a longtemps. Ces victoires sur Liverpool et Arsenal auraient vu la confiance augmenter et instiller la conviction que United a des joueurs de gros calibre.

Le rajeunissement de Rashford sous Ten Hag

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le patron de Manchester United, Erik Ten Hag, révèle ce qu’il a changé au club cette saison pour aider l’attaquant Marcus Rashford.



Erling Haaland à onze buts – et comment l’arrêter – a été au centre de la préparation, mais Ten Hag a son propre tour dans sa manche, Marcus Rashford étant potentiellement prêt à revenir rapidement après une blessure.

“Il était clair dès le premier jour qu’il était talentueux et je suis tellement excité de travailler avec lui”, ajoute Ten Hag. “Je savais déjà avant quel impact énorme il pouvait avoir, il a le potentiel. Je sais qu’il l’apporte à chaque match et dans chaque décision sur le terrain. Je suis vraiment content de son développement et je m’attends à ce qu’il continue. Nous sont assez positifs quant à son jeu. Nous devons attendre et voir la réaction de l’entraînement.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Avant le derby de Manchester, Erling Haaland a déclaré à Gary Neville qu’il était “prêt” à affronter Manchester United.



Rashford semble rajeuni sous Ten Hag après ses buts contre Liverpool et Arsenal et le joueur et manager du mois de septembre ont tous deux apprécié le processus de développement de son talent.

“Je lui ai dit que je voulais te voir sourire tous les jours”, a déclaré Ten Hag à propos de Rashford. “On prépare de bons entraînements, et après c’est à vous de donner le meilleur de vous-même. Quand vous avez du plaisir, quand vous appréciez l’entraînement, vous pouvez donner le meilleur de vous-même, et vous progresserez et vos performances augmenteront.”

Ten Hag “convaincu” que Maguire ripostera

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, a déclaré qu’il soutenait le défenseur Harry Maguire parce qu’il croyait en lui, malgré les critiques qu’il avait reçues alors qu’il jouait pour l’Angleterre.



Alors que la blessure de Rashford l’a forcé à manquer les matchs de l’Angleterre avec l’Italie et l’Allemagne, beaucoup de ses coéquipiers étaient dispersés dans le monde entier en action pour leur pays. Ten Hag avait de quoi être positif alors qu’il recentrait son équipe avant le premier match de Premier League du club depuis la victoire contre Arsenal en septembre.

Le Néerlandais a fait l’éloge de la performance de Luke Shaw pour l’Angleterre et de Diogo Dalot et Bruno Fernandes, qui figuraient tous les deux sur la feuille de match pour le Portugal. Pas pour la première fois, cependant, il devait également répondre à des questions sur son capitaine Harry Maguire, qui a enduré une autre semaine difficile.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, soutient Harry Maguire et Cristiano Ronaldo après un temps de jeu limité pour lui et des performances difficiles en service international.



Mais comment Ten Hag peut-il l’aider ?

“En le soutenant”, déclare le manager de United, “je crois en son potentiel et je lui dis que je crois en le joueur et en la personne. Je suis sûr qu’il le fait [still believe in himself]. Je suis convaincu qu’il se défendra.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le dernier épisode de The Overlap voit Gary Neville rattraper son ancien coéquipier Paul Scholes, où ils discutent de tout ce qui concerne Manchester United, y compris ce qui s’est mal passé et ce qui s’est bien passé.



“Il est conscient de ses grandes capacités et il reviendra. Vous savez, en tant que défenseur, lorsque vous faites une erreur, vous êtes martelé pour cette erreur. C’est le football de haut niveau car il y a de bons adversaires et de bons attaquants.”

Maguire n’était pas le seul joueur à avoir connu une période difficile à l’extérieur – il y avait des appels dans la presse portugaise pour que Cristiano Ronaldo soit abandonné avant la Coupe du monde.

“Si quelqu’un peut faire face à cela, c’est Cristiano Ronaldo parce que toute sa carrière, ils le regardent, le monde entier le regarde et le monde entier attend beaucoup de lui. Je suis sûr qu’il reviendra parce qu’il a passé toute sa carrière en tant que buteur, et il le fera également cette année, et ensuite je pense que tout le monde se taira.”

Ronaldo pourrait commencer son premier match de Premier League en plus de sept semaines si Rashford et Anthony Martial ne réussissent pas les tests de fitness tardifs. Mais Ten Hag pense-t-il pouvoir livrer dimanche ? “Chaque confidence”, insiste-t-il : “Oui, chaque confidence en raison de son profil et de sa personnalité l’est et, oui, il peut la délivrer.”

Date de dîner avec Pep

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a minimisé les comparaisons de taille entre Lisandro Martinez et Erling Haaland.



Huit ans après avoir travaillé aux côtés de Pep Guardiola au Bayern Munich, Ten Hag retrouvera son mentor dimanche après-midi. Ten Hag a déclaré que c’était comme gagner à la loterie lorsque l’opportunité s’est présentée de travailler avec Guardiola.

“Je pense que pour mon développement en tant que manager, c’était vraiment bien d’être là en tant qu’entraîneur U23”, a déclaré Ten Hag. “L’équipe dans un grand club, dans un club avec une grande mentalité née d’une bonne philosophie et bien sûr, il y avait Pep Guardiola qui a conduit le changement dans le football allemand, totalement.

“Dans cet environnement, j’ai beaucoup appris. Je suis vraiment reconnaissant de l’opportunité qu’il m’a donnée d’avoir un aperçu de son travail. Il a fait de grandes choses dans le football, non seulement en récoltant tous les prix, mais aussi dans la façon dont il l’a fait. Je vraiment admirative.”

Ils n’ont pas encore réussi à se retrouver, mais il y a un rendez-vous dans l’agenda pour le dîner quel que soit le résultat de dimanche.

Garder Haaland silencieux

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, répond aux questions sur Erling Haaland en disant que son équipe doit se préparer pour toute l’équipe de Manchester City dimanche.



Une grande partie de cela dépendra du maintien du silence de Haaland. L’attaquant de 22 ans est à la recherche de son troisième triplé consécutif à domicile et est dans une forme scintillante. Mais Ten Hag et Martinez ont orchestré cela auparavant lorsque l’Ajax a battu le Borussia Dortmund 4-0 à l’extérieur en Ligue des champions la saison dernière.

“Je pense que l’approche que nous avons adoptée dans ce match était bonne. Mais oubliez le passé, nous regardons vers l’avenir”, a déclaré Ten Hag.

L’Ajax avait plus de 70% de possession ce jour-là, et peu de gens s’attendraient à ce que United ait quelque chose comme ça au stade Etihad, c’est pourquoi le duel entre son défenseur central Martinez et Haaland est si fascinant.

Martinez peut-il recommencer dimanche? “Il ne l’a pas fait tout seul”, explique Ten Hag. “Je n’attends pas ça de lui, nous devons le faire en équipe.” Si United doit quitter l’Etihad avec quelque chose, alors la bataille de Martinez avec Haaland sera probablement celle qui définira ce derby.