Exclusivité Erik ten Hag: le manager de Manchester United sur Frenkie de Jong, une pré-saison intense et plus | Nouvelles du football

Erik ten Hag dit que les trois premières semaines de pré-saison avec Manchester United ont été “jusqu’à présent, tout va bien”, mais admet qu’il aurait aimé que toutes les signatures soient en place maintenant que leur poursuite Frenkie De Jong se poursuit.

United a repris l’entraînement le lundi 27 juin et s’est envolé pour la Thaïlande 12 jours plus tard, où il a battu Liverpool 4-0 à Bangkok.

Ils se sont ensuite rendus en Australie pour la deuxième étape de leur tournée, où ils sont revenus par derrière pour battre Melbourne Victory 4-1, avec des matches amicaux contre Crystal Palace et Aston Villa plus tard cette semaine.

Sky Sports’ Melissa Reddy a rapporté plus tôt lundi que les joueurs de United se sentaient « physiquement en forme et mentalement plus vifs » depuis que Ten Hag a pris la relève à Old Trafford et, dans une interview exclusive, le Néerlandais a admis qu’il était impressionné – mais pas encore satisfait – de ce qu’il a vu. du groupe.

“Je vois qu’ils réagissent bien, et à chaque séance, ils donnent le maximum, et cela se transfère également dans le jeu”, a-t-il déclaré.

“Je ne suis pas satisfait, je pense qu’ils doivent apporter plus, mais cela ne viendra pas du jour au lendemain. Cela prend du temps, c’est un processus.

“La demande est qu’ils doivent être plus en forme qu’ils ne le sont actuellement. Mais nous le construisons, c’est aussi la responsabilité des joueurs eux-mêmes d’être en forme.

“Ils ont très bien réagi mais je sais que nous sommes au début d’un processus, et cela prend du temps. Nous avons besoin de toute la pré-saison, minimum, mais je sais aussi qu’au début de la saison, nous ne serons pas prêts, mais je sais aussi qu’au début, nous aurons besoin de résultats.”

Image:

Ten Hag a signé un contrat de trois ans à Old Trafford en avril





Alors que Ten Hag a entrepris de remodeler l’équipe après que son prédécesseur Ralf Rangnick a supervisé une troisième sixième place en six saisons la saison dernière, Tyrell Malacia, Christian Erikson et Lisandro Martinez ont rejoint le club jusqu’à présent cet été, ce qui représente une dépense d’environ 72 millions de livres sterling.

Cette dernière paire a rejoint la semaine dernière et le patron de United – qui voulait apporter des renforts en défense et au milieu de terrain cet été, suite aux départs de Jesse Lingard, Paul Pogba, Juan Mata, Nemanja Matic et Andreas Pereira – a décrit ce que le les nouvelles recrues peuvent apporter.

Il a poursuivi: “Eriksen est un joueur expérimenté, il a joué aux Pays-Bas, en Italie et surtout en Angleterre avec les Spurs, donc une longue carrière et aussi beaucoup de sélections pour l’équipe nationale danoise. Je pense que toute la Premier League sait ce qu’il peut faire, ce qu’il peut apporter à l’équipe, et j’appellerais cela de la créativité.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ten Hag compare deux de ses signatures estivales décrivant Lisandro Martinez comme un guerrier et saluant la créativité de Christian Eriksen



“Martinez est un type différent. C’est un guerrier, il apporte de l’agressivité, mais il peut aussi jouer au football et a un bon pied gauche. C’est aussi ce dont vous avez besoin dans l’équilibre de l’équipe, des joueurs qui peuvent créer et aussi des joueurs qui peuvent défendre.

“La partie défensive, nous voulons être proactifs et être dans la défense la plus intense. Nous sommes maintenant dans trois semaines et nous travaillons également sur la partie défensive pour être proactifs.”

C’est cependant la poursuite de longue date de Frenkie de Jong qui reste au centre des plans estivaux du club.

United et Barcelone ont un large accord en place pour un accord de 72 millions de livres sterling pour amener le joueur de 25 ans à Manchester, mais avec une conclusion nulle part en vue, Ten Hag a admis qu’il aurait aimé que les affaires du club soient déjà conclues. .

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les moments forts alors qu’Erik ten Hag prend un départ victorieux en tant que manager de Manchester United avec une raclée 4-0 de Liverpool à Bangkok. Tous les matchs de la tournée de Man Utd peuvent être visionnés sur MUTV, Sky Channel 418.



“C’est sûr,” dit-il.

“La situation la meilleure et la plus parfaite est lorsque vous commencez la pré-saison avec l’équipe entièrement équipée, mais la plupart du temps, ce n’est pas le fait du football, donc je suis réaliste et je dois faire face au fait.”

Entre-temps, les membres existants de l’équipe, dont Fred, Anthony Martial et Marcus Rashford, ont fait des démonstrations accrocheuses lors des deux sorties amicales à ce jour.

De jeunes espoirs tels que Zidane Iqbal et Charlie Savage semblent également avoir assumé les fonctions de la première équipe dans leur foulée, et les paroles de Ten Hag suggèrent que cette saison offrira une chance d’effacer l’ardoise.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Scott McTominay dit que le nouveau manager Erik ten Hag a beaucoup de nouvelles idées après avoir disputé ses deux premiers matchs de pré-saison.



“Chaque nouvelle saison est un nouveau départ”, a-t-il ajouté. “Bien sûr, il y a un passé, mais nous n’avons pas à regarder en arrière, nous devons regarder vers l’avenir.

“Ces joueurs ont un potentiel élevé, et lorsque nous construisons une équipe et qu’ils assument la responsabilité de leur condition physique, je suis sûr qu’ils performeront et nous obtiendrons les bons résultats.

“Je pense que c’est toujours une question de développement. C’est avec des joueurs expérimentés et avec des joueurs plus jeunes. Je suis un entraîneur, je n’ai pas peur, si les joueurs sont assez bons et sont assez vieux, je les jouerai.

“Nous avons établi des normes et des valeurs élevées, et l’équipe y répond. Nous en sommes satisfaits.”