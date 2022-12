Exclusivité du président du PSG Nasser Al-Khelaifi : Lionel Messi heureux à Paris ; Marcus Rashford en tant qu’agent libre – pourquoi pas ? | Nouvelles du football

Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, a déclaré qu’il était convaincu que Lionel Messi prolongerait son séjour avec le club lorsqu’ils discuteraient de son avenir en janvier – et a confirmé que Marcus Rashford de Man Utd pourrait être une cible de transfert estival s’il est un agent libre.

Parler à Sky Sports NouvellesAl-Khelaifi a souri lorsque des informations récentes suggérant que Messi se dirigerait vers la MLS à la fin de la saison ont été mentionnées et a insisté sur le fait que le capitaine argentin était heureux à Paris, où il connaît une belle saison pour les leaders de la Ligue 1.

Messi, qui a aidé son pays à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde, est en fin de contrat cet été et Al-Khelaifi a déclaré qu’une éventuelle prolongation de son séjour de deux saisons au PSG sera discutée en janvier.

“Certainement”, a déclaré Al-Khelaifi lorsqu’il a été suggéré que Messi semble vouloir rester à Paris plus longtemps.

“Il est très heureux, vous pouvez le voir avec l’équipe nationale. Si un joueur n’est pas content, vous verrez que sa performance n’est pas bonne pour l’équipe nationale. Il a joué de manière fantastique cette saison pour nous, il a marqué beaucoup de buts et de passes décisives pour le national l’équipe et pour le club.

“Donc, ce que nous avons convenu ensemble – qu’après la Coupe du monde, s’asseoir ensemble. Mais les deux parties – notre côté du club et lui – sont très heureuses, donc nous parlerons après la Coupe du monde.”

Rashford gratuitement en été ? Pourquoi pas?

L’Anglais Marcus Rashford a marqué trois buts en Coupe du monde. Man Utd a la possibilité de prolonger son contrat d’un an à la fin de cette saison ou il expirera





Un autre joueur qui n’a plus de contrat à la fin de cette campagne – bien que Man Utd ait la possibilité de prolonger l’accord d’un an de plus – est Rashford. Il a impressionné au Qatar, marquant trois buts pour l’Angleterre grâce à un retour en forme encourageant pour son club sous Erik ten Hag.

Al-Khelaifi a confirmé que son club avait déjà été en contact avec le joueur et a déclaré que si Rashford devait être un agent libre cet été, de nombreux clubs poursuivraient sa signature, y compris le PSG.

Les négociations pourraient commencer dès janvier, si le PSG souhaite conclure un accord.

“C’est un autre joueur vraiment incroyable”, a déclaré Al-Khelaifi. “Et gratuitement? Pour avoir Rashford gratuitement, chaque club courrait après lui, définitivement.

« On ne s’en cache pas, on s’est parlé avant et… intérêt. Mais le moment n’était pas un bon moment pour les deux camps. Peut-être, l’été, pourquoi pas ?

“Aujourd’hui, s’il est agent libre, bien sûr, nous pouvons lui parler directement, mais nous n’allons pas lui parler maintenant. Laissez-le se concentrer sur la Coupe du monde. Puis après janvier, j’espère que si nous sommes intéressés, nous parlerons à lui.”