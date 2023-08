Exclusivité Dream Girl 2 : Ananya Panday veut voler CELA à Suhana Khan ; Ayushmann Khurrana envie Ranbir Kapoor pour Rockstar

Ananya Panday et Ayushmann Khurranaqui bénéficie de critiques positives pour son dernier album, Fille de rêve 2, a interagi en exclusivité avec BollywoodLife, et nous avons joué à un quiz amusant avec les stars où nous avons posé des questions rapides aux acteurs. Pour commencer, nous avons donné à Ananya quelques noms de ses amis et contemporains et lui avons demandé quelle chose elle aimerait leur voler. Lorsqu’on l’interroge sur Suhana Khan, qui est sa meilleure amie et qui fera bientôt ses débuts à Bollywood, Ananya a déclaré qu’elle aimerait lui voler ses « talents de poète » et a ajouté que même ses robes, « je le fais déjà ». Ananya a même mentionné qu’elle volerait le premier film de Khushi Kapoor car elle souhaite travailler avec Zoya Akhtar. Tandis qu’Ayushmann, qui a également joué au quiz avec nous, a mentionné qu’il aimerait prendre Rockstar à Ranbir Kapoor car lui aussi est chanteur et a exprimé le désir de faire un jour un film où il pourra aussi jouer et chanter. Lorsqu’on l’interroge sur Ranveer Singh, Ayushmann voudrait avoir son énergie, que presque tout le monde dans l’industrie admire. Ne manquez pas l’interview amusante, et si vous voulez vous lancer dans une émeute de rire, allez voir Ayushmann et Ananya avec Dream Girl 2 dans les cinémas près de chez vous.