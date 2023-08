Exclusivité Dream Girl 2 : Ananya Panday dit que « ça fait mal » d’être constamment trollé en tant qu’acteur

Quand Fille de rêve 2 actrice Ananya Panday a fait ses débuts à Bollywood avec Étudiant de l’année 2 en 2019, elle ne savait pas qu’elle serait brutalement critiquée pour ne pas être en mesure de répondre aux attentes des téléspectateurs en tant qu’acteur. Quatre ans et quelques films plus tard, elle est toujours moquée, jugée et critiquée pour ses talents d’actrice. Est-ce suffisant pour qu’Ananya arrête de poursuivre son rêve ? Non! Ananya, qui a toujours voulu devenir actrice, travaille chaque jour pour s’améliorer. Puisqu’elle appartient au milieu cinématographique et qu’elle a le privilège d’être une enfant star, elle a réussi à décrocher les meilleurs films et rôles. Contrairement à la perception commune selon laquelle les enfants des stars ne sont généralement pas affectés par la pêche à la traîne constante, Ananya admet avoir été gravement affectée par les critiques dont elle a fait l’objet.

Ananya, que l’on verra bientôt dans Dream Girl 2, aux côtés de Ayushmann Khurrana, a parlé exclusivement à BollywoodLife, de l’impact des commentaires négatifs sur elle. « Je pense que cela dépend des jours. Certains jours, je suis très fort, et c’est le côté que les gens ont tendance à voir le plus. Mais évidemment, il y a des jours où je m’énerve à cause de certaines choses. Cela me fait mal, mais je dois juste m’en sortir. parce que je me suis inscrite pour ça et c’est tout ce que je veux faire, donc ça va », a-t-elle déclaré.

En passant par sa co-star de Dream Girl 2, Ayushmann Khurrana, Ananya est capable de combattre toutes les difficultés, grâce à sa force mentale. « Force mentale kaafi hai iss cheez mai », a-t-il partagé avec BL en exclusivité.

Lorsqu’on lui a demandé si Ayushmann avait partagé des conseils d’acteur pendant le tournage Drame Fille 2, l’acteur a déclaré : « Ayushmann est une personne très facile ; il ne pense pas beaucoup aux bavardages autour de lui. Il est ouvert aux commentaires. Même en jouant Pooja et Karam simultanément, il était détendu, et cela a réussi si facilement. « Il est détendu et stresse les autres », a-t-elle ri.

Regardez l’interview complète du Fille de rêve 2 étoiles ici :