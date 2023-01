Exclusivité #DragRace : la princesse Poppy, Robin Fierce et Salina EsTitties parlent de superlatifs ombragés et Sasha Colby commente son héritage

Juste entre nous amis écureuils, Course de dragsters de RuPaul a déjà pris un départ super juteux et les Queens taquinent exclusivement qu’il y a BEAUCOUP plus à venir.

Comme indiqué précédemment saison 15 a été créée le vendredi 6 janvier sur MTV et a présenté 16 Queens débordant de charisme, d’unicité, de nerf et de talent. En parlant de talent, les dames ont apporté le leur sur la piste lors d’un maxi défi jugé par RuPaul, Michelle Visage, Ross Matthews et Ariana Grande.

Les dames ont donné des coups de pied, se sont retournées, ont dansé et se sont frayées un chemin à travers les performances et nous avons parlé en exclusivité avec plusieurs vedettes.

Princess Poppy, Robin Fierce, Sasha Colby, Salina EsTitties Talk Drag Race Saison 15

Lors de la première, la princesse Poppy s’est produite avec sa “soeur” parasitaire Pétunia la marionnette…

tandis que Robin Fierce a mis en place une synchronisation labiale à haute énergie et à coups de pied élevés.

De même, Salina EsTitties a habilement exécuté un rap campy Cholita…

et Sasha Colby a séduit les juges avec son art de la performance à couper le souffle.

En parlant de Sasha, au cas où vous ne le sauriez pas, c’est une légende littérale de la scène Drag qui a remporté le titre convoité de Miss Continental en 2012. Non seulement cela, mais elle est mannequin, activiste et la mère drag de la saison 14 Queen Kerri Colby .

Dans cet esprit, nous lui avons demandé si elle ressentait une immense pression lors de la compétition lors des “Olympiques de drag” et elle a confirmé que pendant ce temps, elle l’avait mis au fond de sa tête.

“Je pense que j’ai une réputation, une carrière depuis aussi longtemps que j’ai dans le drag, cela aurait pu fonctionner soit ou selon la façon dont j’y ai réagi”, a déclaré Colby au rédacteur en chef. Danielle Canada. “J’ai ressenti beaucoup de pression pour me présenter et me montrer et bien me montrer parce que je représente des femmes trans dans le drag, le concours [drag]et la traînée plus mature en tant que fille et poule les plus âgées du poulailler. “J’ai essayé d’être juste dans le moment et de profiter de ces moments avec mes sœurs”, a-t-elle ajouté.

Sasha n’était pas la seule à ressentir la pression, cependant, lors de notre entretien, les dames étaient sur des épingles et des aiguilles lorsqu’on leur a demandé de donner du super plaisir (et super ombragé) jetez des superlatifs qui comprenaient la «carte faciale» de la saison et la «langue la plus acharnée» de la saison.

Plusieurs dames ont convenu que le casting de mignonnes a apporté son jeu A en ce qui concerne leurs visages…

“Les poupées jouaient cette saison”, a déclaré Sasha. « En ce qui concerne la peinture [makeup] pour moi, je dirais Anetra. Maman n’avait pas peur de la peinture, elle avait beaucoup de bons biens immobiliers à couvrir. “Je dirais Aura”, a ajouté la princesse Poppy. “Elle est peinte en bas !” https://www.instagram.com/p/CmPMeq3u5jC/?hl=en

mais le groupe est devenu étrangement silencieux lorsqu’on lui a demandé de dire qui était le plus louche avec ses mots.

“Nous réalisons tous que nous ne sommes plus au confessionnal”, a déclaré Sasha en riant.

Salina a fait écho à cela et a ajouté,

“Je pense que nous allons découvrir beaucoup de filles à la langue acérée quand nous regarderons les confessionnaux !”

Découvrez notre exclusivité avec les dames ci-dessous!

Course de dragsters diffusé le vendredi à 20h00 ET / PT sur MTV.