Exclusivité Diogo Jota : « Liverpool peut à nouveau se battre pour le titre de Premier League en 2023/24 »

Diogo Jota envisage un défi pour le titre de Premier League en 2023-24 – alors que Liverpool tente de rebondir après une saison décevante.

Les Reds ont terminé deuxièmes avec 92 points en 2021-22, ne ratant que le titre contre Manchester City lors de la dernière journée, alors qu’ils se rapprochaient d’un quadruplé historique.

Mais ils sont tombés au cinquième rang en 2022-23 – Jota a raté une partie importante de la campagne, après des problèmes de blessures qui ont commencé avant même la pré-saison, et veut aider Liverpool à se battre à nouveau pour la première place la prochaine fois.

« Oui, je l’espère », a-t-il dit FFT. « Ces dernières années, nous avons toujours été là – trois saisons avec plus de 90 points, ce qui est incroyable. Ne pas gagner le championnat avec autant de points est encore plus incroyable. Donc, je pense que notre objectif doit être cela : faire mieux que la saison que nous venons d’avoir, c’est sûr, et nous battre pour des titres.

« Vous avez toujours besoin de rafraîchir l’équipe avec de nouveaux joueurs. C’est ce que nous avons fait, et si nous nous serrons les coudes longtemps, les choses iront mieux. Dans la saison que nous venons d’avoir, nous n’étions pas là – c’est la vérité – mais j’espère que cela touchait le fond et que nous pourrons rebondir et essayer de nous battre à nouveau pour les titres.

(Crédit image : Getty Images)

Jota vise une campagne sans blessure et un retour à son total de buts en 2021-22, lorsqu’il a marqué 21 fois pour gagner un nouveau contrat au club. « J’espère que je pourrai marquer ce nombre ou plus », a-t-il déclaré. « L’avant-dernière saison a été très réussie – presque la plus réussie de tous les temps dans le football anglais – et pour moi, c’était génial aussi.

« J’étais si heureux que Liverpool m’ait proposé un nouveau contrat et j’ai pu m’engager pour le club pendant une longue période.

« Je sais qu’ils me font confiance et c’est important : savoir que tu es dans un endroit stable, avec des gens qui te donnent la confiance nécessaire pour aller sur le terrain et faire d’excellentes performances. Cet été, je veux passer une bonne pré-saison, puis, espérons-le, passer une excellente saison.

