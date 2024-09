Exclusivité Digg — TIFF 2024 : moments forts, surprises et films à ne pas manquer

Le Festival international du film de Toronto (TIFF) est le rendez-vous où les films indépendants rares rencontrent les superproductions hollywoodiennes. De la première très attendue de « Nightbitch » d’Amy Adams au drame romantique « Viet and Nam » de Minh Quý Trương, la programmation du festival de cette année a de quoi satisfaire tous les types de cinéphiles.

Nous étions au festival cette année et avons pu voir des acteurs sur le tapis rouge, regarder quelques films et manger beaucoup de popcorn au caramel et à l’érable. Voici les meilleurs moments du voyage :

Le drame de science-fiction « Daniela Forever », avec Henry Golding dans le rôle principal, a été diffusé le soir de la première. Golding nous a donné des nouvelles de la suite très attendue de « Crazy Rich Asians », révélant que même le casting est « tenu dans l’ignorance ».

Henry Golding (‘Daniela Forever’) nous parle de la tenue qu’il aurait aimé voler sur le plateau (mais reste discret sur Crazy Rich Asians 2) pic.twitter.com/ZLeMDak21i — Digg (@digg) 13 septembre 2024

Nous avons également eu un bref échange avec sa co-star, Beatrice Grannò, sur le personnage qu’elle aimerait la voir jouer un jour.

Beatrice Grannò, de « Daniela Forever », parle de la tenue qu’elle aurait aimé voler sur le plateau pic.twitter.com/gYZz8GRvVx — Digg (@digg) 13 septembre 2024

Pendant ce temps, « Riff Raff » de Jennifer Coolidge, une comédie noire avec Ed Harris, Gabrielle Union et Bill Murray, a fait des vagues grâce à son casting de stars, suscitant des réactions audibles de la part du public.

Ce sera un classique de Noël.

Apparitions surprises de célébrités

Lupita Nyong’o a ébloui dans une robe vert fluo lors de la première du film d’animation de survie « The Wild Robot », rappelant son look emblématique du MET Gala.

Caméra de fan : Lupita Nyong’o a été aperçue radieuse (comme d’habitude) en vert Brat à l’avant-première de « Wild Robot » pic.twitter.com/E3OBuHy5ju — Digg (@digg) 13 septembre 2024

Nous avons rencontré le réalisateur Chris Sanders (le gars qui a fait « Comment dresser votre dragon »), qui s’est extasié sur sa collaboration avec l’icône canadienne Catherine O’Hara, qui prête sa voix à Pinktail, une mère opossum dans le film.

Chris Sanders, le réalisateur de « Wild Robot », parle de sa collaboration avec la trésorière canadienne Catherine O’Hara pic.twitter.com/cQs5HJ4DzI — Digg (@digg) 13 septembre 2024

Amy Adams a également fait tourner les têtes lors de la première de « Nightbitch », avec sa co-star Archana Rajan partageant des histoires amusantes en coulisses.

L’actrice de « Nightbitch » Archana Rajan parle de la tenue qu’elle aurait aimé voler sur le plateau pic.twitter.com/O1EEX1ddOz — Digg (@digg) 13 septembre 2024

Drew Starkey, qui joue dans « Queer » de Luca Guadagnino, est venu discuter de la façon dont sa co-star Omar Apollo l’a aidé à se préparer pour ce rôle :

Drew Starkey parle de l’écoute d’Omar Apollo pendant qu’elle s’entraînait pour le rôle de « Queer » pic.twitter.com/xjg24s1A6P — Digg (@digg) 13 septembre 2024

Les films à ne pas manquer

Des premières de films à succès aux trésors cachés de l’indie, le TIFF 2024 a de quoi satisfaire tout le monde. Voici un aperçu de ce que vous devriez voir dans la programmation de cette année.