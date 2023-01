Exclusivité de Norwich: le directeur sportif Stuart Webber révèle que le club a dû limoger Dean Smith et souhaite nommer son remplaçant cette semaine | Nouvelles du football

Le directeur sportif de Norwich City, Stuart Webber, a déclaré Sky Sports Nouvelles le club n’avait d’autre choix que de limoger le manager Dean Smith – et souhaite annoncer son remplaçant cette semaine.

Smith a été limogé après que leur défaite 2-1 à Luton Town à 10 le lendemain de Noël les ait laissés cinquièmes du championnat, à 12 points des places de promotion automatiques.

La défaite de Norwich à Kenilworth Road était la deuxième consécutive du club après avoir perdu à domicile contre Blackburn neuf jours plus tôt lorsque les supporters se sont retournés contre Smith, ce qui s’est avéré être un facteur contributif à son licenciement.

“Il y a un certain nombre de facteurs, mais l’atmosphère, en particulier en seconde période (contre Blackburn), était difficile à jouer pour les joueurs”, a déclaré Webber en exclusivité. Sky Sports Nouvelles. “Je pensais que Dean ne méritait pas ça, mais le fait est que c’est ce qui s’est passé.

“Nous avons également dû examiner les performances dans l’ensemble. Étaient-elles au niveau que nous espérions qu’elles seraient? Comme toujours, il y a des facteurs atténuants pour cela lorsque vous êtes relégué. Il est parfois difficile de renverser la mentalité, vous obtenez Vous avez l’habitude de perdre, vous devez donc vous habituer à gagner à nouveau. C’est plus facile à dire qu’à faire, quelle que soit la force de l’équipe.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le directeur sportif de Norwich City, Stuart Webber, explique à Sky Sports pourquoi le club n’avait d’autre choix que de se séparer de Dean Smith



“Mais finalement, lorsque nous approchons de la mi-saison, nous avons senti que nous devions faire un changement. La performance à Luton et la réaction des fans étaient là et ont certainement joué un rôle. Alors que nous entrions dans deux matchs importants à domicile avec Reading vendredi et Watford, nous devions faire quelque chose pour essayer de changer l’ambiance et la direction que prend notre saison.

“Les deux premiers se sont éloignés de nous au cours des deux ou trois dernières semaines et nous devons nous assurer, si nous le pouvons, d’essayer de rester quelque part près d’eux. Sinon, certainement de ne pas abandonner le places de barrage.

“Nous avons senti que, pouvions-nous rester [with Smith] plus long? Oui. Aurions-nous aimé ? Oui, parce que nous croyions en Dean et en ce qu’il essayait finalement de faire, mais ensuite, lorsque nous avons réuni tous les facteurs lorsque je me suis assis avec Dean et que je lui ai parlé, c’est devenu une décision qui, selon nous, était probablement dans le meilleur intérêt de la club de football et probablement de Dean aussi à ce moment-là.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de championnat Sky Bet entre Norwich City et Reading



Smith a été nommé en novembre de l’année dernière mais n’a pas pu empêcher Norwich de terminer dernier de la Premier League. Les espoirs de remporter le championnat pour la troisième fois en cinq saisons ont été anéantis, l’accent étant désormais mis sur la recherche d’un entraîneur capable de s’assurer une place en barrage.

David Wagner, qui a mené Huddersfield en Premier League en 2017, est le favori des bookmakers pour remplacer Smith avec un rendez-vous qui devrait être pris cette semaine.

“Nous sommes sur la bonne voie avec ça [shortlist]il y a deux managers qui ne sont même pas sur la liste des bookmakers, ce qui me fait toujours rire”, a déclaré Webber.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de championnat Sky Bet entre Luton Town et Norwich City



“Nous avons une liste, nous y travaillons, nous en sommes presque à la fin, nous avons constamment interviewé ces trois ou quatre derniers jours.

“J’espère vraiment que nous serons en position avant notre prochain match contre Blackburn en FA Cup dimanche, nous présenterons un nouvel homme dans l’abri pour ce match.

“J’aimerais penser que jeudi ou vendredi, la personne sera en place, s’entraînant et préparant l’équipe pour un match de coupe important parce que la coupe est importante pour ce club. Après cela, une belle semaine menant à la ligue de Preston Jeu.”

Webber s’est entretenu avec les joueurs après le limogeage de Smith, leur rappelant leur responsabilité dans la forme du club.

“Nous ne pouvons pas laisser la saison s’éloigner, nous ne pouvons pas dormir dans” ces jeux n’ont pas d’importance “. Je dois remercier Allan Russell et Steve Weaver qui ont fait un travail fantastique au cours des trois, quatre derniers jours de rappel les joueurs de cela”, a-t-il ajouté.

“Aussi, merci aux joueurs. Nous nous sommes assis avec eux le lendemain du départ de Dean. Je leur ai donné la raison d’être et leur ai également rappelé que ce sont eux qui sortent sur le terrain, ils ont un travail à faire et ils doivent montrer quelque chose aux fans.

“Je leur ai rappelé que le nouveau manager sera assis à regarder ce match (contre Watford) qu’il soit ici dans le stade ou à la maison sur son canapé avec une boîte de Quality Street. Lorsqu’un nouveau manager arrive, tout le monde est jugé, que vous Je suis un joueur ou un membre du staff.”