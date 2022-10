Exclusivité David Moyes: le patron de West Ham sur le record de «Big Six», le parcours de son équipe et les améliorations ciblées à l’extérieur | Nouvelles du football

David Moyes et les victoires à l’extérieur dans les clubs traditionnels des “Big Six” en Premier League ne vont pas de pair.

À West Ham, Moyes n’a pas encore mené les Hammers à une victoire à Man City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham ou Manchester United. Les Hammers n’ont pris que deux points lors de leurs 19 derniers matchs de championnat contre les meilleures équipes, dont une défaite 1-0 contre Liverpool la semaine dernière et une défaite 2-1 contre Chelsea à Stamford Bridge plus tôt dans la saison.

Mais, ils ont une autre chance de mettre fin à cette course lamentable lorsqu’ils se rendent à Old Trafford pour affronter l’équipe d’Erik ten Hag, en direct Super dimanche sur Sports du cielet tandis que Moyes pense que son équipe se rapproche de cette victoire insaisissable qui, selon lui, peut les aider à passer à l’étape suivante, il insiste sur le fait que la constance dont son équipe de West Ham a fait preuve en terminant sixième et septième au cours des deux dernières saisons est plus important.

“Une victoire dans un club des ‘Big Six’ ferait du bien, mais la cohérence est essentielle”

“Nous avons été proches [to a win away at a ‘Big Six’ side],” il a dit Sports du ciel.

“A Chelsea l’autre semaine, nous avons probablement perdu parce qu’une décision n’a pas marché dans notre sens. Nous avons gagné ce match jusqu’à la 80e minute environ.

“Il y a eu beaucoup de choses qui ne se sont pas déroulées dans notre sens, mais oui, nous essayons de passer à l’étape suivante et j’aimerais pouvoir le faire tout de suite.

Image:

Darwin Nunez mène Liverpool dans une avance de 1-0 contre West Ham plus tôt ce mois-ci





“J’aimerais pouvoir promettre que nous irons battre l’une des meilleures équipes à l’extérieur, mais je préférerais être constant en Premier League plutôt que de gagner un match à Old Trafford ou à Anfield.

“Que ferait une victoire dans un grand club à six? Ce serait vraiment bien, mais ce ne serait pas aussi bien que d’avoir une équipe cohérente, de gagner les matchs que nous devrions gagner, d’essayer d’être compétitif et de s’accrocher.

“C’est toujours difficile d’aller à Old Trafford, d’aller à Anfield ou à l’Etihad Stadium. Ces matchs ont toujours été très difficiles.”

Difficile bilan de Moyes à Old Trafford

Image:

Record de David Moyes à Man Utd





Un voyage à Old Trafford ne remplira pas trop les supporters de Moyes ou de West Ham.

Le patron écossais, qui a passé 51 matchs à la tête de Man Utd, n’a pas gagné en 15 visites à l’extérieur de la Premier League à Old Trafford en tant que manager. Il a perdu neuf de ses 11 dernières visites de haut niveau dans son ancien club en tant que manager – perdant deux de ses trois visites en Premier League avec West Ham.

Il n’a remporté qu’une seule victoire en 17 visites à l’extérieur à United, sa seule victoire étant la victoire 1-0 de West Ham au troisième tour de la Coupe de la Ligue en septembre 2021.

Cependant, malgré le mauvais bilan de West Ham, les deux équipes ont été beaucoup plus proches en termes de positions en championnat ces dernières saisons et Moyes insiste sur le fait qu’il n’y a pas grand-chose entre les deux équipes pour le moment car il vise une victoire qui mettrait les Hammers à moins de trois points. du côté de Ten Hag cette saison.

dimanche 30 octobre 15h00



Coup d’envoi 16h15





“J’aime retourner à Old Trafford, mais ce n’est jamais un match que vous attendez avec impatience à cause de la difficulté”, a-t-il déclaré.

“Quand j’étais entraîneur et que j’allais jouer contre l’équipe de Sir Alex Ferguson, c’était, wow, avec la qualité des joueurs qu’ils ont toujours eu.

“Vous avez toujours su que vous alliez avoir des matchs difficiles, mais au fil de mon temps, même à Everton, nous avons eu d’énormes matchs là-bas et nous leur avons donné d’énormes défis.

“J’espère que nous aurons le temps de le faire et de les défier à nouveau.

Il a ajouté: “C’est facile de parler des trois points, mais nous réalisons qu’au cours de la dernière saison ou des deux dernières années, nous avons été compétitifs contre Man Utd. Nous avons essayé de les pousser fort et nous nous sommes rapprochés.

« Pouvons-nous nous rapprocher cette saison ?

“Je pense que United a une bonne équipe. Ils ont recruté de bons joueurs stables et ils ont déjà de bons joueurs, donc je pense que ce sera un match difficile dimanche.

“L’année dernière, ils nous ont battus par un point à la sixième place de la ligue. Tout s’est joué au dernier match de la saison. Donc, si vous voulez savoir s’il y a beaucoup entre les deux équipes l’année dernière, non il n’y a pas.”

Le voyage de West Ham…

Image:

David Moyes sur la ligne de touche contre Bournemouth





Après un début de saison difficile, West Ham est désormais de retour dans la première moitié de la Premier League, à six points de United, sixième.

Les Hammers ont maintenant remporté trois de leurs cinq derniers matchs de championnat, après un seul de leurs sept précédents, et Moyes insiste pour rester calme et utiliser son expérience a joué un rôle clé pour aider son équipe à redresser la situation.

“Ici à West Ham, nous avons probablement fait une belle ascension depuis deux ans et demi”, a déclaré Moyes. “Quand nous sommes arrivés, quand vous regardez en arrière, nous étions au bord de la relégation.

“Pourrions-nous rester debout? Nous sommes arrivés en novembre et nous pensions avoir fait du bon travail en gardant l’équipe en place.

“Ensuite, nous avons terminé sixièmes la saison suivante, puis nous avons terminé septièmes et sommes arrivés en demi-finale d’une compétition européenne. Parfois, il est très difficile de rester sur ce haut plateau et de continuer à jouer de cette façon.

“Mon expérience à Everton m’a appris qu’après une bonne année, nous avons souvent eu une mauvaise année. Ensuite, nous sommes devenus une équipe plus régulière qui a souvent terminé, certainement dans les huit premières la plupart des années.

“Je vois des similitudes avec West Ham”, a-t-il ajouté.

“Ce qu’il faut permettre, c’est une petite période de croissance où vous acceptez d’avoir une mauvaise passe, mais si vous allez vous inquiéter lorsque vous perdez deux ou trois matchs, cela commence à se propager et ce n’est pas une bonne chose parce que tu commences à penser que tu n’es pas aussi bon

“Cependant, nous réalisons que nous essayons de construire l’équipe et d’intégrer de nouveaux joueurs.”

Moyes: J’aimerais gagner une coupe pour West Ham Le patron de West Ham, David Moyes : “J’aimerais pouvoir gagner un trophée pour West Ham et pour nos supporters, mais personnellement, je vois la cohérence sur une saison signifie plus parce que je pense que cela montre le travail que vous avez fait au cours de l’année, le coaching, les joueurs et les amener à performer. » “Je vois cela comme une grande, grande chose. Ce serait bien d’être une équipe de coupe, mais de nos jours, je ne pense pas que quiconque aimerait se voir comme une équipe de coupe mais être relégué de la Premier League. “Presque tous les clubs, presque tous les propriétaires et avec la chance que nous avons avec la situation financière en Premier League, je pense que la plupart des gens voudraient toujours être un club de Premier League.” “Mais gagner une coupe est aussi énorme pour nous.”

Forte forme à domicile mais forme à l’extérieur a besoin de travail

Un autre facteur clé du redressement de West Ham a été leur forme au stade de Londres. Ils sont sur une série de six victoires consécutives dans toutes les compétitions et trois de leurs quatre victoires en Premier League cette saison sont survenues dans l’est de Londres.

Leur seule victoire à l’extérieur en Premier League cette saison a été 1-0 à Aston Villa en août et Moyes, qui a loué l’atmosphère au stade de Londres, souhaite voir une amélioration de la forme à l’extérieur de son équipe, à commencer par Manchester United.

“Lorsque vous gagnez, cela vous donne l’impression que vous allez et obtenez des résultats n’importe où”, a-t-il déclaré.

“Les matchs à l’extérieur, nous continuons à regarder en arrière à Nottingham Forest où nous avons raté des occasions et nous continuons à regarder en arrière les décisions à Chelsea.

“Nous sommes allés à Anfield l’autre soir et nous avons raté quelques très grandes occasions tard pour faire 1-1, donc je pense que tous nos matchs à l’extérieur cette saison ont été compétitifs. Mais c’est là que nous avons raté le C’est là que nous n’avons pas encore quatre ou cinq points au tableau pour vraiment être un défi au sommet.

“Nous devons travailler dur pour améliorer cela, mais en même temps, nous voulons que le stade de Londres reste un endroit difficile à jouer.

“La foule est avec nous. Tout le monde a grandi dans le sentiment du nouveau stade. Nous avons eu des nuits brillantes la saison dernière en Europe, et nous avons eu d’excellents résultats, en battant Liverpool par exemple. Nous avons eu des matchs époustouflants dans le stade .

“Je pense que les supporters voient un groupe de joueurs vraiment engagés et quand vous obtenez cela, les fans y adhèrent et vous soutiennent. Nous espérons donc que nous pourrons continuer sur cette lancée.”

“C’est bien d’avoir trié la prégression ECL” Le patron de West Ham, David Moyes : “C’est certainement agréable d’avoir une qualification européenne triée parce que le nombre de matchs que tout le monde a eu, et évidemment nous avons eu un qualificatif, et ensuite vous devez réellement aller gagner les matchs. Nous l’avons fait. “C’est facile de dire qu’on veut le faire, mais le faire en est une autre. “Nous avons essayé de faire tourner notre groupe autant que possible parce que nous réalisons l’importance des matchs de Premier League. Nous sommes probablement un peu plus préparés au début de l’année dernière que nous ne l’étions cette année, mais pour être juste envers le joueurs, nous avons quand même réussi à obtenir les résultats dont nous avions besoin en Europe.”

Moyes vise une belle finition avant la Coupe du monde

Image:

Kurt Zouma célèbre avec ses coéquipiers après avoir marqué contre Bournemouth





West Ham n’a plus que cinq matchs à disputer avant la pause de mi-saison pour la Coupe du monde.

La qualification pour les huitièmes de finale de l’Europa Conference League a été assurée et l’accent est désormais mis sur la progression du classement de la Premier League et sur un match nul en Coupe de la Ligue contre Blackburn avant la Coupe du monde.

Moyes tient à ce que son équipe se dirige vers la pause avant ce qu’il décrit comme une course pour l’arrivée lorsque la Premier League reprendra le lendemain de Noël.

Il a déclaré: “Il sera important d’aborder la pause de la Coupe du monde sur un bon pied, mais si je suis honnête, je pense que tout le monde attend probablement déjà avec impatience une pause.

“Il y a eu ce point au loin et une période où nous savons que nous allons nous en sortir, mais y arriver et se mettre dans une très bonne position avant la pause est vraiment important.

“C’est parce que lorsque nous reviendrons en décembre, je pense qu’il pourrait y avoir un sentiment que nous avons une course vers la ligne d’arrivée assez rapidement.”

Regardez Man Utd contre West Ham en direct Sky Sports Premier League le dimanche à partir de 16h ; coup d’envoi à 16h15.