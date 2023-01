Exclusivité CNN : un seul drone d’attaque iranien contenant des pièces de plus d’une douzaine d’entreprises américaines

Des pièces fabriquées par plus d’une douzaine d’entreprises américaines et occidentales ont été retrouvées à l’intérieur d’un seul drone iranien abattu en Ukraine l’automne dernier, selon une évaluation des services de renseignement ukrainiens obtenue exclusivement par CNN.

L’évaluation, qui a été partagée avec des responsables du gouvernement américain à la fin de l’année dernière, illustre l’ampleur du problème auquel est confrontée l’administration Biden, qui s’est engagée à arrêter la production iranienne de drones que la Russie lance par centaines en Ukraine.

CNN a rapporté le mois dernier que la Maison Blanche a créé un groupe de travail à l’échelle de l’administration pour enquêter sur la façon dont la technologie américaine et occidentale – allant des petits équipements comme les semi-conducteurs et les modules GPS aux pièces plus grandes comme les moteurs – s’est retrouvée dans les drones iraniens.

Les options pour lutter contre le problème sont limitées. Les États-Unis ont imposé pendant des années des restrictions et des sanctions strictes en matière de contrôle des exportations pour empêcher l’Iran d’obtenir des matériaux haut de gamme. Désormais, les responsables américains envisagent de renforcer l’application de ces sanctions, d’encourager les entreprises à mieux surveiller leurs propres chaînes d’approvisionnement et, peut-être le plus important, d’essayer d’identifier les distributeurs tiers qui prennent ces produits et les revendent à de mauvais acteurs.

Il n’y a aucune preuve suggérant que l’une de ces entreprises enfreint les lois américaines sur les sanctions et exporte sciemment sa technologie pour l’utiliser dans les drones. Même si de nombreuses entreprises promettent une surveillance accrue, il est souvent très difficile pour les fabricants de contrôler où ces pièces très omniprésentes se retrouvent sur le marché mondial, ont déclaré des experts à CNN. Les entreprises peuvent également ne pas savoir ce qu’elles recherchent si le gouvernement américain n’a pas rattrapé et sanctionné les acteurs qui achètent et vendent les produits à des fins illicites.

Et l’évaluation des services de renseignement ukrainiens est une preuve supplémentaire que malgré les sanctions, l’Iran trouve toujours une abondance de technologies disponibles dans le commerce.

Sur les 52 composants ukrainiens retirés du drone iranien Shahed-136, 40 semblent avoir été fabriqués par 13 sociétés américaines différentes, selon l’évaluation.

Les 12 composants restants ont été fabriqués par des entreprises au Canada, en Suisse, au Japon, à Taïwan et en Chine, selon l’évaluation.

Les entreprises iraniennes sanctionnées semblent réussir à contourner les efforts visant à couper leur approvisionnement en composants et en électronique cruciaux. Par exemple, la société qui a construit le drone abattu, Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), est sous le coup de sanctions américaines depuis 2008.

La Russie lâche des vagues successives de drones Shahed de fabrication iranienne au-dessus de l’Ukraine. (PA)

Un jeu de frapper une taupe qui vaut la peine d’être joué

L’un des principaux problèmes est qu’il est beaucoup plus facile pour les responsables russes et iraniens de créer des sociétés écrans à utiliser pour acheter l’équipement et échapper aux sanctions que pour les gouvernements occidentaux de découvrir ces sociétés écrans, ce qui peut parfois prendre des années, ont déclaré des experts.

“C’est un jeu de Whack-a-Mole. Et le gouvernement des États-Unis doit devenir incroyablement bon à Whack-a-Mole, point final”, a déclaré l’ancien responsable du Pentagone Gregory Allen, qui est maintenant directeur du projet de gouvernance de l’intelligence artificielle. au Centre d’études stratégiques et internationales. “Il s’agit d’une compétence essentielle de l’establishment américain de la sécurité nationale – ou il vaudrait mieux qu’elle en devienne une.”

Allen, qui a récemment co-écrit une enquête sur l’efficacité des contrôles à l’exportation des États-Unis, a déclaré qu’en fin de compte, “il n’y a pas de substitut à des capacités internes robustes au sein du gouvernement américain”.

Il a averti que ce n’était pas une tâche facile. L’industrie de la microélectronique s’appuie fortement sur des distributeurs et revendeurs tiers difficiles à suivre, et les micropuces et autres petits appareils qui se retrouvent dans tant de drones iraniens et russes ne sont pas seulement peu coûteux et largement disponibles, ils sont également facilement dissimulés.

« Pourquoi les contrebandiers aiment-ils les diamants ? » dit Allen. “Parce qu’ils sont petits, légers et valent une tonne d’argent. Et malheureusement, les puces informatiques ont des propriétés similaires.” Le succès ne se mesurera pas nécessairement en arrêtant 100% des transactions, a-t-il ajouté, mais plutôt en rendant plus difficile et plus coûteux pour les mauvais acteurs d’obtenir ce dont ils ont besoin.

“Une attaque prolongée” avec des drones iraniens

La précipitation pour empêcher l’Iran de fabriquer les drones devient de plus en plus urgente alors que la Russie continue de les déployer à travers l’Ukraine avec une férocité implacable, ciblant à la fois les zones civiles et les infrastructures clés. La Russie se prépare également à établir sa propre usine pour les produire avec l’aide de l’Iran, selon des responsables américains. Lundi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les forces ukrainiennes avaient abattu plus de 80 drones iraniens en seulement deux jours.

Zelensky a également déclaré que l’Ukraine avait des renseignements selon lesquels la Russie “planifie une attaque prolongée avec Shaheds”, pariant que cela conduira à “l’épuisement de notre peuple, de notre défense aérienne, de notre secteur énergétique”.

Une enquête distincte sur les drones iraniens abattus en Ukraine, menée par le cabinet d’enquête britannique Conflict Armament Research, a révélé que 82 % des composants avaient été fabriqués par des sociétés basées aux États-Unis.

Damien Spleeters, directeur adjoint des opérations chez Conflict Armament Research, a déclaré à CNN que les sanctions ne seront efficaces que si les gouvernements continuent de surveiller quelles pièces sont utilisées et comment elles y sont arrivées.

“L’Iran et la Russie vont essayer de contourner ces sanctions et vont essayer de changer leurs canaux d’acquisition”, a déclaré Spleeters. “Et c’est précisément ce sur quoi nous voulons nous concentrer : se rendre sur le terrain et ouvrir ces systèmes, tracer les composants et surveiller les changements.”

Des experts ont également déclaré à CNN que si le gouvernement américain veut renforcer l’application des sanctions, il devra consacrer plus de ressources et embaucher plus d’employés qui peuvent être sur le terrain pour suivre les vendeurs et les revendeurs de ces produits.

“Personne n’a vraiment pensé à investir davantage dans des agences comme le Bureau of Industry Security, qui étaient des parties vraiment endormies de l’establishment de la sécurité nationale de DC pendant quelques décennies”, a déclaré Allen, du SCRS, faisant référence à une branche du Département du commerce qui traite principalement de l’application des contrôles à l’exportation. “Et maintenant, tout à coup, ils sont à l’avant-garde de la concurrence dans le domaine des technologies de sécurité nationale, et ils ne sont pas financés à distance dans cette veine.”

Les entreprises américaines déclarent respecter la loi américaine

Selon l’évaluation ukrainienne, parmi les composants fabriqués aux États-Unis trouvés dans le drone se trouvaient près de deux douzaines de pièces construites par Texas Instruments, notamment des microcontrôleurs, des régulateurs de tension et des contrôleurs de signaux numériques ; un module GPS par Hemisphere GNSS ; un microprocesseur de NXP USA Inc. ; et des composants de circuits imprimés par Analog Devices et Onsemi. Ont également été découverts des composants construits par International Rectifier – désormais propriété de la société allemande Infineon – et de la société suisse U-Blox.

CNN a envoyé le mois dernier des demandes de commentaires par courrier électronique à toutes les entreprises identifiées par les Ukrainiens. Les six qui ont répondu ont souligné qu’ils condamnaient toute utilisation non autorisée de leurs produits, tout en notant que la lutte contre le détournement et l’utilisation abusive de leurs semi-conducteurs et autres composants microélectroniques est un défi à l’échelle de l’industrie qu’ils s’efforcent de relever.

“TI ne vend aucun produit en Russie, en Biélorussie ou en Iran”, a déclaré Texas Instruments dans un communiqué. ” TI se conforme aux lois et réglementations en vigueur dans les pays où nous opérons et s’associe aux organismes chargés de l’application de la loi si nécessaire et approprié. De plus, nous ne soutenons ni ne tolérons l’utilisation de nos produits dans des applications pour lesquelles ils n’ont pas été conçus. “

Gregor Rodehuser, porte-parole du fabricant allemand de semi-conducteurs Infineon, a déclaré à CNN que “notre position est très claire : Infineon condamne l’agression russe contre l’Ukraine. C’est une violation flagrante du droit international et une attaque contre les valeurs de l’humanité”. Il a ajouté qu'”en dehors de l’activité directe, il s’avère difficile de contrôler les ventes consécutives tout au long de la durée de vie d’un produit. Néanmoins, nous demandons à nos clients, y compris les distributeurs, de ne procéder qu’à des ventes consécutives conformément aux règles applicables”.

Analog Devices, une société de semi-conducteurs basée dans le Massachusetts, a déclaré dans un communiqué qu’elle intensifiait ses efforts “pour identifier et contrer cette activité, notamment en mettant en œuvre des processus de surveillance et d’audit améliorés, et en prenant des mesures d’exécution le cas échéant… pour aider à réduire la revente non autorisée”. , détournement et mauvaise utilisation involontaire de nos produits. »

Jacey Zuniga, directeur des communications d’entreprise pour la société de semi-conducteurs NXP USA basée à Austin, au Texas, a déclaré que la société “se conforme à toutes les restrictions et sanctions applicables en matière de contrôle des exportations imposées par les pays dans lesquels nous opérons. Les applications militaires ne sont pas un domaine d’intérêt pour NXP. En tant qu’entreprise, nous nous opposons avec véhémence à ce que nos produits soient utilisés pour des violations des droits de l’homme. »

La société de fabrication de semi-conducteurs basée à Phoenix, en Arizona, Onsemi, a également déclaré qu’elle se conformait aux “lois et réglementations applicables en matière de contrôle des exportations et de sanctions économiques et ne vendait pas directement ou indirectement à la Russie, à la Biélorussie ou à l’Iran, ni à aucune organisation militaire étrangère. Nous coopérons avec les forces de l’ordre et agences gouvernementales nécessaires et appropriées pour démontrer comment Onsemi exerce ses activités conformément à toutes les exigences légales et que nous nous tenons aux normes de conduite éthique les plus élevées. »

Le fabricant suisse de semi-conducteurs U-Blox a également déclaré dans un communiqué que ses produits sont destinés à un usage commercial uniquement et que l’utilisation de ses produits pour les équipements militaires russes “est en violation flagrante des conditions de vente d’u-blox applicables aux clients et aux distributeurs”. “