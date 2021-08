Exclusivité Christian Benteke : « Si vous l’avez fait une fois, vous pouvez le refaire » – L’attaquant de Crystal Palace prospérera-t-il sous Patrick Vieira ? | Actualités footballistiques

Christian Benteke a signé le 3 juin son nouveau contrat de deux ans à Crystal Palace avant de savoir qui serait leur nouveau manager.

Pourquoi? Pour la première fois en quatre saisons, le Belge surfe sur une vague de forme et de feeling. Cela en dit long sur le personnage de Benteke que peu importe qui serait le nouveau manager, il voulait rester et se battre pour sa place.

Cela aurait pu être Lucien Favre, ou Paulo Fonseca, ou Nuno Espirito Santo remplaçant Roy Hodgson. Finalement, Patrick Vieira a été nommé un mois plus tard.

« Nous avons eu une bonne conversation et il était heureux de me revoir », a déclaré Benteke. Sports aériens. « Il m’a également expliqué son identité, comment il veut que nous jouions en équipe, et c’est assez excitant, car en tant qu’attaquant, lorsque votre manager veut être à l’avant-garde et créer des occasions, c’est ce que vous voulez entendre.

Christian Benteke de Crystal Palace était de retour en forme de buteur vers la fin de la saison dernière



« Mais il était important pour moi de conclure l’accord avant l’Euro, afin que je puisse vraiment me concentrer après l’Euro sur ce qui se passera ensuite, donc il ne fait aucun doute que je suis à 100% engagé envers Crystal Palace. »

Après avoir terminé la saison dernière avec huit buts en 14 matchs, Benteke a atteint le double des buts en Premier League pour la première fois depuis 2017.

C’était rafraîchissant de voir l’essence du retour du joueur dont les 49 buts en trois saisons à Aston Villa lui ont valu un transfert de 32,5 millions de livres sterling à Liverpool. Nous n’en avons vu que des poussées depuis.

Au cours d’une première saison fructueuse à Palace sous Alan Pardew puis Sam Allardyce en 2016/17, il a marqué 15 buts en Premier League, mais cela s’est rapidement tari. Il n’a marqué que cinq buts en trois saisons entre 2017 et 2020.

Les 49 buts de Christian Benteke en trois saisons à Aston Villa lui ont valu un gros transfert à Liverpool



La blessure était-elle à blâmer? Le style de jeu de Palace ? Manque de confiance? C’était probablement une combinaison des trois et plus, mais le fait que Benteke soit resté un joueur de Palace pendant cette période en a surpris beaucoup.

« C’était dur et c’était ennuyeux », dit Benteke. « De toute évidence, je sais de quoi je suis capable. Il s’agissait de rester concentré sur l’endroit où je devrais être sur le terrain, et j’avais peut-être besoin de plus de chance, de plus d’occasions, et je dirais de jouer plus de minutes. Plus vous jouez, plus chances que vous ayez à marquer des buts.

« Cela s’est produit dans la seconde moitié de la saison dernière; j’ai eu la chance de jouer plus de matchs. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait un côté au manque de confiance que les fans et les experts ne voient pas, Benteke a répondu : « Oui, bien sûr. En même temps, c’est difficile pour les gens en dehors du jeu, qui ne sont pas sur le terrain d’entraînement tous les jours. , pour voir ça. Vous voyez juste le match du week-end, et même alors, parfois, vous n’êtes pas à 100 pour cent parce que vous n’êtes pas libre dans votre tête.

« Mais cela fait partie du travail, vous ne pouvez pas vous en plaindre, vous devez y faire face. C’est ce que j’ai fait tout au long de ces années.

Christian Benteke n’a marqué que cinq buts en Premier League en trois saisons entre 2017 et 2020



« Je dis toujours : ‘Si tu l’as fait une fois, tu peux le refaire.' »

Quoi qu’il en soit, Crystal Palace et la Premier League en ont besoin de plus. Benteke est un marqueur de buts fantastiques, souvent des actes de force brute et de technique sublime dans une égale mesure. Son jour, il a la capacité de détruire les défenses, et si la seconde moitié de la saison dernière est quelque chose à faire, sa forme revient.

La saison dernière, il a réussi en moyenne 3,51 tirs par match et une conversion de 50% de chances, les deux les plus élevés de sa carrière en Premier League.

Il a un nouveau départ sous Vieira, mais comment le style du Français conviendra-t-il à un joueur comme Benteke ?

Vieira a déclaré en rejoignant Palace: « Je veux voir une équipe qui est sur le devant de la scène, qui marque plus de buts et qui a plus de tirs cadrés que ce à quoi nous sommes habitués. »

Patrick Vieira remplace Roy Hodgson au poste de directeur de Crystal Palace



Génial, mais les chemins vers le but prennent plusieurs formes.

Le défenseur américain Ethan White, qui a joué sous Vieira au New York City FC, a récemment déclaré Sky Sports’ Adam Bate : « Il a joué au football offensif, par l’arrière, tout au sol. Si vous jouez le ballon en l’air, c’est très mal vu. »

À première vue, cela ne convient pas à un Benteke de 6 pieds 3 pouces qui a marqué 32 de ses 82 buts en Premier League avec sa tête. Mais Benteke est bien plus qu’un homme cible.

Son jeu de hold-up a toujours été une force, et les fans de Palace en ont vu plus dans la seconde moitié de la saison dernière, mais Benteke a ajouté plus à son jeu complet, notamment en remportant le ballon haut, ce trait convoité par la plupart des managers. sont maintenant désespérés de voir.

Ses récupérations, ses tacles et ses possessions gagnées pour 90 statistiques la saison dernière étaient tous des records personnels depuis son arrivée en Premier League.

« J’ai toujours été doué pour tenir le ballon, mais il s’agissait de le montrer de manière plus cohérente », a déclaré Benteke. « Il s’agissait de le montrer chaque semaine.

« Je pense [Vieira] veut que nous avancions, que nous payions plus haut sur le terrain, il veut que nous essayions également de ramener le ballon haut, et il veut que nous nous créions des occasions.

« Je dirais qu’en termes de ce que nous devons faire sans ballon, être un n ° 9 a changé. Avec Roy, il était important d’avoir une bonne forme, et il y a eu des matchs où vous n’avez pas créé autant autant d’occasions que vous le voudriez.Mais évidemment, de l’autre côté, vous aidez l’équipe et le milieu de terrain en protégeant l’adversaire.

Benteke se sent rafraîchi avant la nouvelle saison de Premier League



« Je pense que maintenant un n°9 doit être plus flexible et être capable de faire le sale boulot, mais aussi être là pour terminer les chances. »

Que pouvons-nous attendre du Palais de Vieira ?

Les fans, bien sûr, veulent plus de divertissement. Parmi les clubs qui ont joué régulièrement en Premier League depuis 2017, seul Burnley a créé moins d’occasions que Palace.

Bien que ses compétences managériales ne soient pas testées en Premier League, son caractère et son leadership sont légendaires. Benteke dit que le triple vainqueur du titre à Arsenal apporte des éléments de sa carrière de joueur dans son style d’entraîneur.

« Y a-t-il des similitudes avec Vieira en tant que joueur ? Oui, oui, oui. La façon dont nous nous entraînons est assez intense. Il veut aller de l’avant, il veut que le milieu de terrain brise les lignes. C’est ce qu’il a fait lorsqu’il a joué pour Arsenal et pour City, il briserait les lignes autant qu’il le pouvait. Je pense que c’est un mélange de l’ancien joueur et de la façon dont il veut que nous jouions.

« Je pense que la dynamique a été vraiment bonne et vraiment positive. Nous voulons tous être dans le même bateau, nous voulons tous bien faire sous lui. Je suis sûr qu’il nous aidera. »

Vieira a clairement indiqué qu’il voulait jouer au football offensif au Palace



A 30 ans, Benteke a encore plusieurs années au plus haut niveau. Il est à 18 buts de rejoindre le club de Premier League 100, un exploit que seuls 29 joueurs ont réussi.

Il se mentirait s’il disait qu’il ne pensait pas à l’adhésion.

« Bien sûr que j’y pense. Plus vous vous rapprochez de ce grand nombre, je dirais qu’il est difficile de se cacher, ou de vous mentir en disant que vous ne voulez pas l’atteindre. Évidemment, j’y pense, mais mon premier le but est de faire une bonne saison, et en faisant une bonne saison, je peux marquer des buts.

« Je pense que c’est un nouveau départ pour nous tous, pour être honnête, car nous travaillons avec Roy depuis quatre ans et demi, cinq ans, et le nouveau manager est un nouveau défi pour nous tous.

« Je me sens bien mentalement et physiquement. Évidemment, il y a un nouveau manager maintenant, donc la dynamique est différente, et l’ambiance est également différente. C’est donc un nouveau départ pour nous tous, et moi personnellement, vous voulez montrer au nouveau manager qu’il puisse vous faire confiance, pour lui montrer vos qualités.

« C’est un moment excitant pour moi et pour le club aussi. »