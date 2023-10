Guddan Tumse Na Ho Payega notoriété Kanika Mann est prête à épater le public avec sa nouvelle émission télévisée, Chand Jalné Laga. Elle sera vue comme Tara dans la série aux côtés de Vishal Aditya Singh. Vishal jouera le rôle de Dev dans la série. Chand Jalne Laga raconte le parcours extraordinaire de deux amoureux d’enfance, qui étaient autrefois un sanctuaire l’un pour l’autre, mais le destin les sépare. Le spectacle promet d’être l’histoire d’amour la plus passionnée de l’année. C’est une grande histoire dans Entertainment News.

Kanika Mann a parlé exclusivement à BollywoodLife de sa chimie avec Vishal Aditya Singh. Elle a partagé : « Quand les gens me posent des questions sur leurs craintes concernant la série, ma peur est toujours de savoir si les gens accepteront le jodi ou non. Je ne me suis jamais inquiété des TRP et, sauf pour une histoire d’amour, accepter le jodi est important. Je J’ai vraiment hâte que les gens acceptent moi et Vishal comme nouveau jodi. Les gens ont adoré la promo et nous sommes vraiment heureux que tout le monde fasse l’éloge de la promo. Le jodi est très important pour travailler pour une histoire d’amour. Nous faisons vraiment de notre mieux avoir l’air convaincant et pertinent.

Kanika considère Vishal comme l’acteur le plus sous-estimé

Elle a ensuite parlé de son lien hors écran avec Vishal et l’a félicité pour sa performance. Kanika a qualifié Vishal d’acteur le plus sous-estimé de l’industrie.

Elle a partagé : « Nous avons commencé à tourner il y a environ 15 jours. Nous avons très moins de temps ensemble. Le début du tournage concernait également uniquement les scènes d’établissement des personnages. Nous avons tourné pendant quelques jours seulement, mais croyez-moi, je suis très heureuse que Vishal soit là. en tant que co-star. Je dois dire que Vishal est un acteur sous-estimé de notre industrie. »

Kanika parle de son lien hors écran avec Vishal

« L’industrie ne sait pas quel talent il a. Je ne le savais pas mais au cours de ces quelques jours, j’ai compris quel talent il avait. Il se donne à 100% à chaque fois. Il vient brut, il vient sans aucun bagage. Il vient avec la pensée que je dois me donner à 100 %. Et quand vous êtes un tel acteur, vous facilitez également les choses pour vos co-stars. Les scènes se déroulent très bien. Cela rend également votre lien très bon. Donc, notre lien est vraiment sympa pour le moment et je l’apprécie vraiment. J’espère que cela restera pareil à l’avenir également », a-t-elle ajouté.