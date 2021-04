Carlo Ancelotti pense que la course pour se qualifier pour l’Europe se déroulera jusqu’au dernier jour de la saison de Premier League, et il reste confiant que son équipe d’Everton sera en lice malgré le fait qu’il n’a remporté aucune de ses cinq dernières rencontres.

Les Toffees entament le match de vendredi contre Arsenal – en direct de Sky Sports – huitième, trois points devant les Gunners et six derrière Chelsea, quatrième avec un match en main.

Everton n’a pris que trois points lors de ses cinq derniers matches de Premier League pour diluer les espoirs de qualification en Ligue des champions, mais Ancelotti dit que ses joueurs sont prêts pour la course.

Vendredi 23 avril 19h30



Coup d’envoi à 20h00





« Nous sommes toujours en lice et nous allons être en lice jusqu’au dernier match », a promis le patron d’Everton. Sky Sports. « La course ne sera pas décidée avant. Il y a beaucoup d’équipes impliquées et beaucoup de matches à jouer. Nous devons encore jouer contre West Ham et nous devons encore jouer deux fois à Aston Villa.

« Le match d’Arsenal est clairement important, mais West Ham joue également contre Chelsea et Liverpool doit jouer contre Manchester United, donc c’est tellement compliqué de compter. [points target]. Bien sûr, nous allons nous battre jusqu’au bout.

















3:54



Le manager d’Everton, Carlo Ancelotti, a déclaré que les 12 clubs séparatistes de la Super League « avaient tort » et a déclaré qu’une compétition sans mérite sportif n’est pas acceptable



« Tous les matchs sont vraiment vitaux. Il est important que nous ayons maintenant la majeure partie de l’effectif disponible car lors du dernier match, j’avais beaucoup de jeunes joueurs sur le banc, et je n’ai pas vraiment eu l’occasion de faire beaucoup de remplacements. «

Les images d’un Dominic Calvert-Lewin souriant à l’entraînement pourraient être juste le coup de pouce dont les Toffees ont besoin après plus de six semaines sans victoire, ayant dû aligner des équipes réparées.

Ils ont été tenus à un match nul 2-2 à domicile par Tottenham la semaine dernière et Ancelotti a vu des signes positifs dans cette performance qu’il veut reproduire pour le reste de la campagne.

Image:

Dominic Calvert-Lewin est de retour en forme après avoir raté les deux derniers matchs



Le patron d’Everton a décrit le point gagné lors du dernier match de Jose Mourinho à la tête des Spurs comme le « meilleur affichage à domicile de la saison » de son équipe, soulignant l’agressivité et l’intensité du spectacle.

Tout en soulignant son objectif de gagner cinq des sept matchs restants pour assurer une place européenne, il ne révélerait pas s’il jetterait la prudence au vent afin d’atteindre cet objectif.

« Si je devais changer mon approche tactique, cela ne veut pas nécessairement dire jouer quatre à l’arrière au lieu de cinq », a-t-il ajouté. « Je peux vous dire que notre approche [to being more offensive] peut encore changer en jouant trois à l’arrière au lieu de quatre.

Image:

Everton a principalement construit des attaques à gauche au cours des trois derniers matchs



« Cela dépend de l’esprit de l’équipe et de la stratégie que vous souhaitez avec les joueurs que vous mettez en place. Si je demande aux joueurs de rester en arrière et d’utiliser la contre-attaque, bien sûr, ce ne serait pas une proposition active de jouer. Mais si je leur dis d’avancer et d’essayer de regagner le ballon en haut dans la moitié de terrain de l’adversaire, ce sera encore plus le cas.

« En fin de compte, tout dépend du jeu. Bien sûr, nous aimerions jouer tout le temps dans la moitié de terrain adverse mais ce n’est pas toujours possible. »

En l’absence de Calvert-Lewin lors des deux dernières rencontres d’Everton, une plus grande responsabilité est tombée sur la sortie offensive de Richarlison, James et Gylfi Sigurdsson. Cette dernière paire n’a pas toujours fait partie des équipes gagnantes d’Everton cette saison, mais il y a eu de plus en plus de signes de leur capacité à travailler ensemble en se voyant attribuer des rôles plus définis.

Sigurdsson a opéré avec succès hors du canal gauche contre les Spurs, et le milieu de terrain profite d’une riche veine de forme – impliqué dans cinq buts lors de ses sept derniers matchs de Premier League (trois buts, deux passes) – autant que lors de ses 23 précédents dans la compétition. .

Interrogé sur l’entente entre Sigurdsson et James, Ancelotti a déclaré: « Ce sont les joueurs les plus impliqués dans le jeu offensif. Contre Tottenham, James jouait en tant que n ° 10 et Gylfi était un peu à gauche. Mais Sigurdsson a l’intelligence de pouvoir trouver la bonne position quand on a le ballon. «

Après le début fulgurant d’Everton pour la campagne, qui a vu l’équipe remporter ses sept premiers matchs toutes compétitions confondues, des performances incohérentes à domicile associées à des blessures régulières du personnel clé ont fait dérailler les aspirations européennes de l’équipe.

Seul West Brom (30) a utilisé plus de joueurs que les 29 Ancelotti en ont utilisé dans les matches de Premier League cette saison, tandis que les 79 changements déjà apportés à son line-up de départ s’élèvent en moyenne à 2,5 par match – le même que la saison dernière.

Ancelotti, qui sera boosté par la disponibilité de Yerry Mina, Bernard et Fabian Delph à Arsenal aux côtés du retour de Calvert-Lewin, a fréquemment alterné entre l’utilisation d’un arrière trois avec ailiers et d’un arrière quatre, mais l’Italien est conscient de la système qu’il utiliserait idéalement.

Lorsqu’on lui a demandé si une défense cohérente était essentielle pour réussir, il a déclaré: « C’est une question intéressante. J’ai l’impression que défendre avec quatre joueurs est la meilleure option. Parfois, nous avons défendu avec cinq parce que je n’avais pas la possibilité de faire quelque chose de différent.

« Je ne suis pas frustré à ce sujet car nous devons gérer les blessures et la situation avant tout dans cette saison spéciale. Nous avons eu des blessures à long terme comme celle de Lucas Digne, qui était absent pendant deux mois, Allan était également absent depuis deux mois, James (Rodriguez) et Richarlison sont tous les deux absents.

« Nous avons eu notre arrière droit et notre arrière gauche en même temps, donc c’est vrai que j’ai parfois changé de forme et de stratégie. J’ai beaucoup changé notre line-up, mais il est également vrai que les joueurs ont bien géré ces changements.

«Par exemple, j’étais vraiment heureux que Ben Godfrey puisse jouer à l’arrière gauche sans aucun problème, j’étais vraiment heureux que Mason Holgate puisse jouer à l’arrière droit, donc c’était une bonne expérience pour les joueurs. Je ne regarderais pas nécessairement de retour et dire que j’aurais aimé avoir un «onze de départ».

« Mais la forme que nous avons changée cette saison a été forcée par les blessures, et non par l’idée que je suis un entraîneur qui aime changer. »

Ce fut une semaine mouvementée pour le football qui a vu le prochain adversaire d’Everton, Arsenal, revenir en arrière sur son projet de rejoindre une Super League européenne séparatiste.

Ancelotti s’est exprimé avec passion lors de la conférence de presse de jeudi contre les clubs qui n’avaient pas tenu compte des opinions des joueurs et des fans – mais il insiste sur le fait que son équipe se concentre sur la tâche de mettre fin à la série de 24 matchs de Premier League d’Everton sans victoire à l’extérieur contre les Gunners, remontant à Janvier 1996.

















1 h 00



Le capitaine d’Everton, Seamus Coleman, a déclaré que ce n’était pas la faute des joueurs des clubs « Big Six » pour les propositions de la Super League



Alors que le jeu a été discrédité par les événements de ces derniers jours, Everton a été boosté par la nouvelle du directeur du football Marcel Brands signant une prolongation de contrat de trois ans.

Le Néerlandais, qui est arrivé à Goodison Park en juin 2018 et a rejoint le conseil d’administration du club en janvier suivant, a exprimé ses encouragements quant aux progrès réalisés sur et en dehors du terrain à la lumière du permis de construire accordé pour le nouveau stade proposé de 52888 capacités. à Bramley-Moore Dock.

Brands a un été important à venir pour soutenir les plans d’Ancelotti, et le directeur d’Everton est ravi que le partenariat ait été prolongé.

« Ma relation avec Marcel a commencé quand je suis arrivé ici il y a environ un an, alors que je ne le connaissais pas », a déclaré Ancelotti. «Je ne l’avais jamais rencontré auparavant, mais j’ai trouvé un réalisateur avec beaucoup de connaissances. J’ai trouvé un bon être humain, quelqu’un qui a de très bonnes relations personnelles.

Image:

Le directeur du football Marcel Brands a prolongé son séjour jusqu’à l’été 2024



« Son contrat est un signe de stabilité du club et nous voulons continuer avec cet arrangement. Nous sommes sur la bonne voie. Le fait que je puisse travailler à ses côtés pendant encore trois ans sera bon pour nous et pour le club à coup sûr. .

« Il se débrouille très bien avec les dépisteurs et il a une équipe solide qui travaille là-dessus. [player recruitment]. Nous sommes à la recherche de jeunes joueurs et nous essayons ensemble d’améliorer notre académie. Nous sommes sur la bonne voie dans notre projet pour atteindre les résultats que nous souhaitons à l’avenir. «

Lorsqu’on lui a demandé si les objectifs de transfert avaient déjà été définis cet été, Ancelotti a ajouté: « Je discute tous les jours avec Marcel et nous sommes très proches, mais pour l’instant, nous nous concentrons sur les jeux auxquels nous devons jouer. être important pour notre avenir la position que nous atteignons en Premier League cette saison.

















3:08



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants du tirage au sort d’Everton avec Tottenham Hotspur



« Mais le service de reconnaissance travaille chaque jour pour attirer de nouveaux joueurs. »

Ce qui est apparu ces dernières semaines, c’est l’inclusion de Nathan Broadhead, Isaac Price, Reece Welch et Kyle John dans les équipes du jour de match, en grande partie en raison de la crise des blessures qu’Ancelotti a gérée – mais l’expérience de l’entraînement et des voyages avec la première équipe sera servez-les bien à l’avenir.

Pour un club richement imprégné de joueurs d’académie sanglants, il peut être surprenant qu’Everton ait distribué l’un des plus petits totaux de minutes de Premier League aux joueurs de moins de 21 et 23 ans.

Mais avec l’âge moyen du onze de départ toujours le septième plus jeune de la division à 26 ans et 245 jours, Brands et Ancelotti sont pleinement conscients de l’importance de trouver le bon équilibre en offrant des opportunités et en construisant une équipe qui est durement combattue. pour participer à l’une des ligues les plus difficiles du monde.

Un clin d’œil aux progrès réalisés au niveau des groupes d’âge est que les moins de 18 ans d’Everton ont atteint les quarts de finale de la FA Youth Cup sous la direction de Paul Tait, grâce à des buts tardifs lors de chacun des deux tours précédents contre Manchester City et Chelsea respectivement.

Ancelotti pense que le développement – et la résilience – montrés dans des scalps aussi importants aideront à créer la mentalité gagnante nécessaire pour façonner l’avenir d’Everton.

« Cette saison, beaucoup de ces joueurs sont restés avec nous et se sont entraînés avec nous », a déclaré Ancelotti. «J’ai trouvé de très bons joueurs talentueux.

« Nous travaillons tous ensemble et certains d’entre eux seront certainement bientôt dans la première équipe parce que pour leur âge, ils ont beaucoup de qualité. Cela signifie que le travail que tous les managers de l’académie font sur vous les gars est très bien. »

Suivez Arsenal vs Everton sur Sky Sports

Arsenal vs Everton sera diffusé en direct sur Sky Sports Premier League et Main Event à partir de 19h30; coup d’envoi 20h. Sky Sports les clients peuvent regarder des extraits du jeu dans le blog de match en direct sur le Sky Sports site Web et application.

Les faits saillants seront également publiés sur le Sky Sports plateformes numériques et Sky Sports Football Chaîne YouTube peu de temps après le coup de sifflet final.