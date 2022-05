Exclusivité Calum Chambers: le défenseur d’Aston Villa parle des ambitions européennes, de Philippe Coutinho et du départ d’Arsenal | Nouvelles du football

L’achat, la vente, les enchères, la négociation, la course pour être le premier à annoncer la nouvelle – la fenêtre de transfert est devenue sa propre industrie, distincte des événements sur le terrain de football.

Mais s’ils ne sont pas opposés à émoustiller leurs fans avec une nouvelle arrivée potentielle – l’arrivée de Philippe Coutinho de Barcelone a été anticipée pendant plusieurs jours avant d’être finalement confirmée – Aston Villa est l’un des rares clubs qui reste capable de réussir haut- transfert de profil à l’abri des regards indiscrets.

La signature de Danny Ings de Southampton l’été dernier est sortie de nulle part, tout comme le transfert de Calum Chambers d’Arsenal en janvier. Le défenseur était en marge des Emirats et admet qu’il savait que le moment était venu, à seulement six mois de son contrat, de trouver un nouveau défi. Mais même lui reconnaît la vitesse à laquelle Villa s’est déplacée pour obtenir sa signature.

“Ça a bougé assez vite”, raconte Chambers Sports du ciel dans une interview exclusive. “J’étais à ce moment de ma carrière où je n’avais aucune chance à Arsenal et j’avais l’impression que je devais passer à autre chose et prendre un nouveau départ.

“Puis en janvier, l’opportunité s’est présentée de venir à Villa et dès que j’ai entendu cela, je me souviens avoir pensé:” Wow, quelle opportunité de venir dans un club comme celui-ci “. J’avais besoin d’un nouveau défi, quelque chose de nouveau. C’était parfait . C’était une évidence pour être honnête. Dès que je l’ai entendu, je me suis dit : ‘Ouais, faisons ça, faisons ça’. Après ça, tout s’est passé assez vite.”

Le besoin de Chambers de quitter Arsenal était évident – il n’a joué que deux fois dans la première moitié de la saison de Premier League – et sa décision de déménager à Villa a été justifiée, avec huit départs en championnat à son actif et des apparitions régulières dans son centre préféré. -rôle arrière.

Parler à Sports du ciel plus tôt cette semaine, le patron de Villa, Steven Gerrard, a révélé que Chambers et ses collègues arrivés en janvier – Coutinho, Lucas Digne et Robin Olsen – étaient tous ciblés parce qu’ils sont “habitués à la responsabilité de gagner” après avoir passé du temps dans certains des plus grands clubs d’Europe.

C’est une responsabilité que Chambers – un joueur d’Arsenal depuis près de huit ans – assume en disant : “Je me suis en quelque sorte fait comprendre que chaque match est un match à gagner, vous ne pouvez donc pas vous complaire. Si vous faire match nul ou perdre un match, tu es toujours déçu et ça fait maintenant partie de moi.

“Je pense que le simple fait d’avoir ce genre de culture et cette mentalité de gagnant tout le temps ne profitera qu’à l’équipe et c’est quelque chose que nous cherchons à apporter – avoir cette motivation, vouloir chaque jour s’améliorer. Il y a un bon groupe de gars ici de toute façon qui font ça tous les jours, mais ça attire autant de joueurs comme ça que possible.”

Gerrard a été ouvert sur son désir d’améliorer l’équipe dont il a hérité lorsqu’il a remplacé Dean Smith en novembre, suggérant même que certains de ses joueurs ont été “en procès” avant ce qui pourrait être un été chargé à Villa Park.

Seul Newcastle, récemment sorti de sa prise de contrôle soutenue par l’Arabie saoudite, était plus actif parmi les clubs de Premier League que Villa sur le marché de janvier, mais Chambers dit que lui et ses coéquipiers doivent relever le défi de jouer pour leur place s’ils veulent déménager. l’attaquant du club.

“Vous devez savoir dans un club comme celui-ci, avec l’ambition du club, il y aura toujours des gens qui entreront, il y aura toujours des gens qu’ils cherchent à acheter pour renforcer l’équipe”, a déclaré Chambers. . “Pour moi, c’est normal et c’est ce à quoi j’ai été habitué tout au long de ma carrière à Arsenal.

“Je pense que la concurrence pour les places est saine. Je pense que si vous êtes à l’aise de savoir que vous allez commencer chaque match, vous pouvez abandonner vos normes, donc sachant qu’il y a de la concurrence, cela vous garde sur vos gardes et maintient vos niveaux de performance élevés .

“Pour être une bonne équipe, vous devez avoir tout le monde à son meilleur niveau de performance à chaque match, donc je pense qu’avoir beaucoup de joueurs de qualité et d’options est sain.”

Le désir de Gerrard de continuer à améliorer son équipe est lié à sa position en championnat. Alors qu’ils étaient en danger de relégation lorsque l’ancien capitaine anglais est arrivé des Rangers, il n’est pas satisfait du fait que Villa entre dans le dernier week-end de la saison de Premier League en 14e après un match nul 1-1 à domicile contre Burnley jeudi.

Chambers n’a aucun doute sur le fait que Gerrard a raison d’être mécontent de leur classement en championnat – “certainement”, il répond immédiatement – et n’hésite pas à révéler les ambitions élevées de Villa pour la saison prochaine.

“Nous voulons tous un football européen”, explique-t-il. “Je sais que le club le fait et nous sommes très ambitieux. Je pense que c’est l’objectif que nous devons nous fixer. Ce qui se passera la saison prochaine, je ne peux pas le prédire, mais ce sera notre objectif.

“Nous devons viser haut et je pense que nous devons tous y croire. Je pense que ce serait un bon bloc de départ pour la saison prochaine avec l’ambition de concourir pour une place là-bas, puis de voir comment la saison se déroule.”

Étant donné que Gerrard tenait à signer Chambers en raison de son expérience au plus haut niveau, il n’est pas surprenant que le joueur de 27 ans ait déjà une vaste expérience de la Ligue des champions – tout comme Coutinho, qui a remporté la compétition avec le Bayern Munich en 2020.

Le meneur de jeu brésilien a sans aucun doute été un coup d’État pour Villa et il a immédiatement captivé l’imagination des fans de Villa avec un premier but à domicile contre Manchester United. Coutinho a marqué trois autres buts, ainsi qu’une compétence impudente qui a trompé Trent Alexander-Arnold contre Liverpool plus tôt ce mois-ci et a rappelé aux fans anglais le talent qu’il possède toujours malgré une période difficile à Barcelone.

Mais ce n’est pas seulement la qualité de Coutinho sur le terrain qui aidera à conduire Villa vers l’Europe, selon Chambers. “Il est classe. Ce que j’aime le plus chez Phil, ce sont les choses que vous ne voyez pas réellement. C’est un travailleur acharné. Chaque jour, il est au gymnase pour essayer de s’améliorer, sa force, sa vitesse.

“Tout le monde le voit sur le terrain et il est de classe mondiale. Il a cette acuité que je n’ai vue que peu de gens au cours de ma carrière, mais c’est tout ce qui se passe en dehors du terrain qui le rend si bon.

“Il est tellement humble, il travaille dur, et je pense que c’est ce type de joueurs qui motive tout le monde. Le voir avec la qualité qu’il a sur le terrain, mais aussi le travail qu’il y met, motive tout le monde et ça se voit tout le monde pour atteindre ce niveau, il faut tout faire sur et en dehors du terrain.”

Coutinho a commencé sur le banc pour la visite de Burnley jeudi, peut-être en pensant au voyage de la dernière journée à Manchester City. Villa sait qu’un match nul ou une victoire au stade Etihad, combiné à une victoire de Liverpool à domicile contre les Wolves, verra l’ancienne équipe de Coutinho et Gerrard remporter le titre de Premier League.

Villa ne peut pas terminer plus haut que 10e et pas moins que 14e, mais Chambers dit que la perspective de jouer un rôle décisif dans la course au titre ne pourrait pas être plus éloignée de leur esprit, expliquant : “Je pense que notre mentalité est que nous voulons y aller et gagner pour nous et nos fans. Si nous obtenons trois points là-bas, cela peut changer notre position dans le tableau. C’est un grand match pour Aston Villa.

“Tout ce qui se passe dans la course au titre arrive. Nous ne nous concentrons pas là-dessus. Nous voulons y aller, donner à nos fans quelque chose à encourager et essayer de faire une bonne performance. Ce n’est pas un endroit facile où aller, nous savons tous ça, mais nous allons y aller et donner tout ce que nous avons, pour donner à nos fans de quoi se réjouir.”

Si Chambers et ses coéquipiers peuvent tenir leur promesse de pousser pour l’Europe la saison prochaine, les fans de Villa pourraient avoir beaucoup plus à applaudir dans un avenir pas trop lointain.