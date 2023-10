Exclusivité Callum Hudson-Odoi : l’ailier de Nottingham Forest révèle les objectifs du nouveau club après la sortie de Chelsea | Actualités footballistiques

Callum Hudson-Odoi s’est mis au défi de marquer 10 buts en Premier League et de fournir 10 passes décisives cette saison, pour prouver qu’il est revenu aux normes qu’il a fixées lorsqu’il était adolescent pour Chelsea et l’Angleterre.

Les 12 derniers mois ont vu le joueur de 22 ans jouer pour trois clubs différents, dans deux pays différents.

Mais dans une interview exclusive avec Actualités Sky Sportsoù l’ailier a permis au journaliste principal Rob Dorsett de le rejoindre alors qu’il partait à la recherche d’un logement, Hudson-Odoi dit qu’il se sent déjà complètement chez lui à Nottingham et qu’il est « plus que déterminé » à rappeler aux fans de quoi il est capable.

Samedi 7 octobre à 17h00



Coup d’envoi à 17h30





« Ooh, c’est sympa ! » roucoule Hudson-Odoi, alors qu’on lui montre la luxueuse suite parentale de ce qui pourrait être sa nouvelle maison à Nottingham.

L’immense dressing de la toute nouvelle maison de cinq chambres offre suffisamment d’espace de rangement pour jusqu’à 50 paires de chaussures, mais ce n’est pas suffisant pour la nouvelle recrue de Forest.

Après que Hudson-Odoi ait marqué lors du match nul 1-1 de Forest contre Burnley, Cooper a salué la qualité de l’ailier et a déclaré qu’il devait travailler avec lui pour le mettre dans un état d’esprit confiant.



« J’ai peut-être des centaines d’entraîneurs ! » dit-il en riant. « Attends, c’est bon. Il y a plus d’étagères à chaussures derrière la porte. Nous allons bien ! »

Le jeune homme de 22 ans cherche désespérément un logement. Au propre comme au figuré.

« J’ai passé trois semaines dans un hôtel », raconte-t-il. « Ce n’est pas facile de se détendre quand il y a des gens qui vous regardent aller et venir tout le temps. Alors, je cherchais un endroit où vivre. »

Forest lui a trouvé une belle maison, à seulement 15 minutes du terrain d’entraînement, comme mesure temporaire jusqu’à ce qu’il obtienne son propre logement. Mais pour Hudson-Odoi, il veut quelque chose de plus permanent. Il veut de la stabilité.

Hudson-Odoi a fait 126 apparitions pour Chelsea





Après avoir passé 16 ans à Chelsea, depuis l’âge de six ans, et une saison en prêt au Bayer Leverkusen, il dit que le réajustement a été difficile pour passer à autre chose.

Malgré son jeune âge, il a joué 126 fois pour Chelsea.

« C’était très dur », admet-il. « Chelsea sera toujours dans mon cœur, quoi qu’il arrive. Ils m’ont donné la plate-forme pour commencer, c’est là que j’ai appelé ma maison, j’y suis resté 16 ans de ma vie. Ils m’ont donné l’opportunité de jouer dans l’équipe première et chez les jeunes. des tasses, ils m’ont tout donné.

« C’était émouvant de savoir qu’il était temps pour moi de partir, mais il y avait aussi de l’enthousiasme – un nouveau chapitre, un nouveau départ.

« C’était parfois bizarre d’être assis à la maison et d’y penser. J’habitais à 15 minutes du terrain d’entraînement (de Chelsea) et j’étais assis là en pensant : ‘Je vais quelque part où je ne connais personne’. C’était un moment bizarre. un peu surréaliste.

« Mais maintenant que je suis ici à Forest, je vais tout donner à ce club. »

Hudson-Odoi a marqué lors de ses débuts à Forest le 18 septembre avec une frappe sensationnelle contre Burnley



Hudson-Odoi s’est annoncé de manière spectaculaire aux fans de Forest, marquant un superbe but à ses débuts, pour gagner un point contre Burnley. Il admet que c’est le plus beau but qu’il ait jamais marqué dans sa carrière. Alors, comment s’est-il senti à ce moment-là ?

« C’était un soulagement. C’est mon travail en tant qu’ailier de créer et d’aider. Mais je dois marquer plus. Ma mentalité cette année a complètement changé.

« Les années précédentes, j’ai peut-être joué la sécurité, joué un bon football, et j’ai pensé que cette année, je devais marquer plus de buts, obtenir plus de passes décisives, être plus problématique qu’avant.

« Quand le but est entré, c’était – ouf ! Les épaules baissées, détendez-vous, et voir ma famille là-haut (dans les tribunes), c’était spécial. »

Hudson-Odoi admet qu’il est son pire critique et qu’il est probablement trop dur avec lui-même. Il s’est fixé pour objectif de marquer 10 buts en Premier League et d’ajouter 10 passes décisives pour Forest cette saison. Et il s’attend à ce que l’équipe termine également dans le top 10 de la Premier League.

« Je pense que la motivation actuelle, la confiance dans l’équipe, c’est de marquer des points à chaque match. C’est une grande demande, oui, par rapport à l’année dernière, mais je pense que l’état d’esprit de tout le monde est que nous ne voulons plus nous retrouver dans cette situation difficile. « .

Hudson-Odoi avec le trophée de la Coupe du Monde des Clubs en 2022 après la victoire de Chelsea sur Palmeiras





Le puissant ailier a fait une apparition spectaculaire en 2018. À seulement 18 ans et 22 jours, il est devenu le plus jeune buteur européen de l’histoire de Chelsea.

Jusqu’à ce que Jude Bellingham lui vole sa couronne, il était le plus jeune joueur à faire ses débuts en compétition pour l’Angleterre, à l’âge de 18 ans et 135 jours. Il était sur le banc pour le triomphe de Chelsea en finale de la Ligue des champions 2021. C’étaient des jours grisants.

Mais depuis, les dernières années ont été difficiles. Il s’est déchiré le tendon d’Achille contre Burnley le dimanche de Pâques 2019 et a été absent pendant cinq mois.

Après avoir retrouvé la forme physique et avec tant de changements dans la direction de Chelsea, il a eu du mal à gagner une place régulière en équipe première. Il a été prêté au Bayer Leverkusen la saison dernière, avant de finalement rompre les liens avec Chelsea.

Il admet qu’il a été difficile de ne se sentir chez lui nulle part, c’est pourquoi il est déterminé à réussir et à relancer sa carrière au bord de la rivière Trent.

Hudson-Odoi (à gauche) célèbre le score du Bayer Leverkusen en Ligue des Champions





« La situation de Chelsea, le prêt, maintenant Forest – tout cela en 12 mois. J’ai dû mûrir très vite, la responsabilité vient avec. Parfois, on peut être déprimé, c’est normal. Mais j’ai appris qu’il faut être soi-même, soyez fort et faites face à tout ce qui vous attend.

« J’ai l’impression de commencer à me sentir chez moi à Nottingham maintenant. Je connais bien la ville. Les routes sont calmes, il n’y a pas de circulation ! Londres, c’est tellement occupé. »

Pour la première fois, Hudson-Odoi a également parlé d’une tragédie très personnelle. Alors qu’il était prêté à Leverkusen, son oncle est décédé subitement. Les deux étaient très proches.

« Je n’en ai jamais parlé, mais quand des choses comme ça arrivent, quelqu’un d’aussi proche de vous… Cette personne est venue à tous mes matchs, m’a emmené à mon premier camp en Angleterre, et maintenant il n’est plus là. Cela vous rend plus fort de savoir que vous faites les choses pour une raison, pour que vous et votre famille soyez fiers. Vous devez être fort.

« Il est mort, et puis vous pourriez avoir un match deux jours plus tard, donc vous devez être fort mentalement. J’étais en Allemagne lorsque cela s’est produit. J’ai reçu l’appel, et j’étais comme quoi ? Il a littéralement quitté l’hôpital, et puis le lendemain, il est décédé.

Hudson-Odoi célèbre son premier but pour Forest





« C’est bien d’avoir vécu tant de choses si jeune, cela m’a aidé à mûrir plus vite. Le nombre de matchs que j’ai disputés. C’est agréable de savoir que j’ai de bonnes personnes autour de moi qui vous gardent ancré et humble.

« Vous avez eu tellement de choses, si jeune, mais il vous reste encore tellement à faire. Profitez-en au maximum, n’en perdez pas une journée. Je suis plus que motivé maintenant. »

Le Bayern Munich a vu une offre de plus de 40 millions de livres sterling rejetée pour Hudson-Odoi, il y a à peine trois ans. Il n’a coûté à Forest que 5 millions de livres sterling le jour de la date limite.

Si Steve Cooper parvient à le faire jouer au niveau qu’il a atteint lorsqu’il était adolescent lorsque les deux hommes ont remporté ensemble la Coupe du monde U17, Hudson-Odoi pourrait s’avérer être l’une des bonnes affaires de la saison.

