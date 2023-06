Exclusivité BOSSIP : Nick Arrington parle de #SummerHouseMV

Maison d’été Martha’s Vineyard suscite toujours la conversation et l’une des stars dont la révélation de la relation a fait la une des journaux s’exprime.

Nicolas « Nick » Arrington a brûlé la maison avec des ensembles élégants qui incluent [purple label] Ralph Lauren et les conversations honnêtes qu’il a avec ses colocataires.

L’une de ces conversations était centrée sur son état civil, ce qui a surpris de nombreux acteurs.

Vers le début de la saison, Nick a admis qu’il avait DMed l’un de ses camarades de casting, Shaniece, mais a insisté sur le fait que ses messages étaient inoffensifs et juste des compliments amicaux sur son athlétisme.

« C’est juste un message, étaient-ils un peu dragueurs ? Peut-être », a déclaré Nick. « Étaient-ils vraiment très dragueurs ? Aurait pu être, comment allez-vous faire connaissance avec quelqu’un d’autre ? En ne disant rien du tout ?

Plus tard dans l’épisode 4, le Brand Activation Manager « amical » a révélé qu’il était en fait dans une relation à long terme avec sa petite amie Tasia qu’il fréquente depuis près d’un an et demi.

La nouvelle a choqué non seulement Shanice qui l’a comparé à un garçon f ** k, mais un autre Maison d’été Martha’s Vineyard stars Jordan et Bria qui ont également accusé Nick de leur avoir envoyé des DM flirteurs, et Jasmine qui a comparé Nick à Nick Cannon.

Au cours d’un dîner, Nick a été interrogé sur sa relation au milieu d’une allégation selon laquelle il aurait appelé de manière suggestive Shanice sa «femme», mais il est resté ferme et a dit que c’était faux.

« Je n’ai jamais dit ça, il n’y a personne pour corroborer cette histoire », a déclaré Nick qui a également déclaré que lui et Tasia étaient solides. « Je n’ai pas dit ça. » « Je pensais que je pouvais simplement être amical en sachant que l’objectif final était l’amitié », a-t-il ajouté.

C’est quelque chose qu’il a doublé avec BOSSIP.

Maison d’été : Martha’s Vineyard’s Nick Arrington parle du scandale de la « petite amie cachée » et de la situation chaotique de Phil

Lors de la gestion de l’éditeur Danielle Canada a demandé si sa petite amie, avec qui il a récemment assisté au Polo Classic, accepte la fumée « qui vient avec sortir avec un homme séduisant (quelque chose qu’il a dit dans l’émission), il a eu une réponse intéressante.

« Je vais vous le dire de cette façon. Je veux dire, tu es une jolie femme, n’est-ce pas ? Ce ne serait donc pas une surprise si des gars vous draguaient », a déclaré Nick à BOSSIP. Je sais que ça arrive. Est-ce un gros problème pour moi ? Non, parce que je sais qu’on est ensemble et qu’on va bien. Alors avez-vous vu cette conférence de presse d’Allen Iverson dont nous parlions d’entraînement et il a dit « entraînement ? » « Nous parlons de messages. Je n’ai rien fait avec ces femmes », a-t-il ajouté. « Nous parlons de messagesdonc je vais en rester là. « Si c’était un pistolet fumant, si vous voulez – comme, oh, j’ai accidentellement glissé et je suis tombé et je me suis retrouvé dans le lit de quelqu’un d’autre [that would be different], » il ajouta. « Ce n’est pas arrivé. »

Pourtant, il a également admis que sa vie à la maison [with his significant other] « n’est pas le meilleur en ce moment », mais ils « font en sorte que ça marche ».

Ce n’est pas tout, cependant, Nick a également parlé de cette situation déroutante avec Phil qui n’a passé que des heures dans la maison avant d’être expulsé sans ménagement.

L’ami de Bria et Shanice a grossièrement déféqué dans les toilettes de Nick et a refusé de tirer la chasse d’eau parce qu’il était contrarié que Nick ait «volé» la chambre qu’il avait pré-choisie avant de venir au vignoble.

Le chaos s’est ensuite ensuivi lorsqu’il a encore insulté d’autres colocataires, dont Preston, Alex, Amir et Jordan, et un vote à la maison l’a finalement envoyé faire ses valises.

Selon Nick, il ne voulait pas faire partie de la situation chaotique et il est déçu par ce qui s’est passé.

« Je pense que tout le monde l’a vu sur mon visage et mon comportement, je n’avais aucun intérêt à cela », a déclaré Nick à BOSSIP. «Et je suis juste comme, mon frère, nous sommes plus grands que ça. Tu es plus grand que ça. Du moins, je pense que vous l’êtes. Je pense que les plats à emporter là-bas, c’est vraiment nul qu’il se soit présenté comme ça. Maintenant, nous ne savons pas… C’est la seule chose, nous ne savons rien de lui. Et je sais qu’il est plus que cela, mais il ne nous a pas donné l’occasion d’apprendre quoi que ce soit d’autre. Ça craint. « Et je veux dire que c’est vraiment tout ce que vous pouvez faire. Tu dois juste lever les mains. J’étais comme, mon frère, allez. Tu vaux mieux que ça », a-t-il ajouté. « Maintenant, le monde le voit juste comme cette personne et c’est juste malheureux pour lui. «

Un nouvel épisode de Maison d’été : Martha’s Vineyard diffusé le dimanche 18 juin à 21 h HE / PT sur Bravo.

