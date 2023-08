Exclusivité Bigg Boss OTT 2 : Pooja Bhatt réagit à l’arrogance d’Abhishek Malhan ; dit: « L’excès de confiance est un vilain trait »

Bigg Boss OTT 2 a conquis les cœurs. Le spectacle est maintenant terminé et nous avons tous le gagnant. Elvish Yadav a remporté l’émission et est le premier concurrent à remporter le trophée. Elvish a également reçu un prix en espèces de Rs 25 lakhs pour sa victoire. Abhishek Malhan alias Fukra Insaan est devenu le premier finaliste de l’émission. Manisha Rani a obtenu la troisième place. Bebika Dhurve et Pooja Bhatt ont respectivement obtenu la quatrième et la cinquième place.

Pooja Bhatt et Abhishek Malhan ont eu une relation de type Tom et Jerry tout au long de la série. Abhishek était le seul à avoir affronté Pooja et à le trier à nouveau avec elle. Récemment, Pooja avait fait comprendre à Abhishek que l’excès de confiance n’était pas bon pour son jeu.

Pooja Bhatt sur l’excès de confiance d’Abhishek Malhan

S’adressant exclusivement à BollywoodLife, Pooja Bhatt a révélé si l’excès de confiance d’Abhishek lui avait fait perdre un rang. Pooja a déclaré: « Je veux dire que j’ai vraiment beaucoup d’affection pour Abhishek. Hamare takkar bahut hue hai. Mais je pense que mere liye sabse bada complimente tha jab Abhishek ne mere paas aakar kaha ki mai aap jaise aur Bhatt sahab jaise insaan ko kabhi mila salut nahi hu aur aapka ek aura hai aur mai chahata hu ki ek din mera bhi aisa aura ho. Je lui ai dit aura jo hai na uske sath aappaida nahi hote hai. Nahi salut vo ek dukan se aap kharid sakte hai. Ek aura develop karne ke liye aapko girna padta hai utna padta hai aur fir se girna padta hai aur utna padta hai. La vie vous donne des coups et vous développez l’aura. Pour moi, c’était un grand compliment et maine usko baar baar bola hai ki over -la confiance jo hai est parfois un trait très laid. »

(Je veux dire que j’ai vraiment beaucoup d’affection pour Abhishek. Nous nous sommes disputés mais je pense que le plus grand compliment que j’ai reçu a été quand Abhishek a dit qu’il n’avait jamais rencontré une personne comme moi et Mahesh Bhatt de sa vie. Il a dit que nous avoir une sorte d’aura et il veut développer la même chose. Je lui ai dit que l’aura ne vient pas avec la naissance. Il faut développer l’aura en tombant et en se levant et encore en tombant et en se relevant. La vie vous donne des coups et puis vous développez l’aura. Pour moi, c’était un grand compliment et je lui ai toujours dit que l’excès de confiance est parfois un trait très laid.)

Pooja Bhatt a en outre expliqué comment Elvish avait créé l’histoire en remportant le spectacle et qu’elle avait déjà prédit qu’il gagnerait le spectacle. Elle a également parlé de la façon dont Elfique a l’humilité de son père.