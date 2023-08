Exclusivité Bigg Boss OTT 2 : Pooja Bhatt est fière de son parcours ; dit: « Je suis arrivé dans le top cinq avec des enfants jeunes et populaires »

Bigg Boss OTT 2 s’est terminé hier soir. Elvish Yadav a créé l’histoire en étant le premier concurrent à gagner Bigg Boss OTT 2. Cela fait 17 ans et aucun des jokers n’a jamais gagné. Abhishek Malhan est devenu le premier finaliste de l’émission tandis que Manisha Rani est le deuxième finaliste. Bebika Dhurve a obtenu la quatrième place en finale tandis que Pooja Bhatt a terminé avec la cinquième place.

Pooja Bhatt a été qualifiée de candidate la plus digne de Bigg Boss OTT 2. De nombreux fans pensent qu’elle a joué le jeu avec classe et n’a pas fait de compromis sur son honnêteté. S’adressant à BollywoodLife à propos de son voyage, Pooja a déclaré: « Ce fut un voyage très perspicace, un voyage dans mon propre cœur. Mai andar gayi sans idées préconçues. Jaise aap dark kamre mein enter karte hai bina koi road map ke aur ab jab mai nikli hu avec la tête haute, le cœur débordant et la colonne vertébrale intacte. Je pense qu’il y a beaucoup de choses que les gens peuvent dire sur la vie et venir dans la maison de Bigg Boss. Maine ye seekha hai ki ye game jo hai, ye show jo hai apko girata nahi hai. Ye iss show ka format nahi hai kisiko jaleel karna, aap khud girte hai, aur aap khud jaleel hote hai. (Ce fut un voyage très perspicace, un voyage dans mon propre cœur. Je suis entré à l’intérieur sans notions préconçues, tout comme on entre dans une pièce sombre sans aucune feuille de route et j’en suis ressorti la tête haute et le cœur sur – fluide et ma colonne vertébrale intacte. Je pense qu’il y a beaucoup de choses que les gens peuvent dire sur la vie et l’entrée dans la maison de Bigg Boss. J’ai appris que ce jeu télévisé ne vous rabaisse pas, vous tombez vous-même et gagnez en respect.)

Pooja Bhatt atteint la finale

« Je pense que de simples contemporains mein se koi assez courageux hote nahi jane ke liye mais j’espère iske baad log jayenge meri journey ko dekh ke. Je me sens kabhi kabhi fiction ki duniya kaafi nahi hoti hai. Bigg Boss ek reality show hai aur apko ek mauka deta hai zindagi ko chakhne ka. Je suis allé là-bas et j’ai pris une grosse bouchée de la vie et je suis sorti la tête haute. J’étais dans le top cinq avec des enfants qui sont jeunes et populaires avec d’immenses adeptes. J’ai gardé haut le drapeau des années 50. Je pense que c’est une victoire », a-t-elle ajouté. (Je pense que mes contemporains n’ont pas été assez courageux pour faire le spectacle mais j’espère qu’après avoir regardé mon parcours, ils le feront. Je sens que le monde de la fiction ne suffit pas. Bigg Boss est une émission de téléréalité qui vous donne l’occasion de goûter à la vie. Je suis allé là-bas et j’ai pris une grosse bouchée de la vie et je suis sorti la tête haute. J’étais dans le top cinq avec des enfants qui sont jeunes et populaires avec d’immenses adeptes. J’ai gardé haut le drapeau des années 50. Je pense que c’est une victoire.)

Le père de Pooja Bhatt, Mahesh Bhatt était également présent pour la finale de Bigg Boss OTT 2.