Exclusivité Bigg Boss OTT 2: Manisha Rani RÉAGIT au fait qu’Abhishek Malhan ne la choisisse pas mais Elvish Yadav comme gagnant

Elvish Yadav a changé tout le système de Bigg Boss en devenant le premier vainqueur de la wild card de Bigg Boss OTT 2. Il a non seulement remporté le trophée mais même des millions de cœurs et s’est fait de vrais amis pour la vie, et ils sont Abhishek Malhan et Manisha Rani. Leur camaraderie ne changera jamais, comme ils le prétendent. Manisha Rani, qui était également une gagnante méritante de l’émission, a parlé exclusivement à BollywoodLife après sa sortie et elle a dévoilé son cœur. L’une des questions que nous lui avons posées concernait le fait qu’Abhishek ne l’avait PAS choisie, mais Elvish Yadav comme gagnante, bien qu’elle soit son amie depuis le début.

Manisha Rani a déclaré : « Ce n’est pas comme si c’était mon ami, il ne devrait choisir que moi ; mon amitié n’est pas basée sur le profit ou la perte ; même s’il m’avait nommé 10 fois dans l’émission, mon amitié serait intacte ; en plus, il a toujours voulu que quelqu’un gagne de la communauté YouTube, et Elvish et Abhishek viennent de YouTube, et qu’est-ce qui ne va pas avec la promotion de votre propre peuple ? Donc, quelque part, j’ai compris son point de vue « . Manisha a ajouté plus tard, » Hamari dosti, hamara rishta ye jeet haar pe nahi hota yaar ye choti si baat dil pe le le toh kya. »

Manisha est en effet appelée la reine des cœurs, et elle vit par cette étiquette. La fille Bihari est fière de son parcours et a même expliqué qu’elle était également prête à faire partie de Bigg Boss 17. Parlant d’aller à Bigg Boss 17, Manisha Rani a déclaré : « Bien sûr, j’aimerais y aller, et si je reçois l’offre, ce serait un honneur pour moi. Bigg Boss m’a donné beaucoup de nom et de renommée ».

Le parcours de Manisha Rani dans Bigg Boss OTT 2 a été remarquable, et la fille d’aujourd’hui est devenue un nom familier. Et bientôt, nous pourrions la voir faire d’autres émissions de téléréalité ou films, car il y a beaucoup de concurrents de Bigg Boss qui ont atteint le sommet après leur passage à la maison, et l’exemple classique est Shehnaaz Gill.