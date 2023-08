Exclusivité Bigg Boss OTT 2 : Manisha Rani réagit à l'aversion de Pooja Bhatt envers elle ; dit, 'Har insaan ka samaj...'

Bigg Boss OTT 2 est terminé mais l’émission est toujours à la mode sur les réseaux sociaux. Elvish Yadav a remporté le spectacle et est le premier joker à avoir remporté le trophée à la maison. Il a un énorme fan sur les réseaux sociaux et a donc reçu beaucoup de soutien. Abhishek Malhan alias Fukra Insaan est le premier finaliste de l’émission tandis que Manisha Rani est devenu le deuxième finaliste. Bebika Dhurve et Pooja Bhatt assurent respectivement la quatrième et la cinquième place.

Manisha a eu un voyage incroyable. Elle a reçu beaucoup de soutien de Pooja Bhatt au début. Cependant, vers la fin, nous avons vu Pooja Bhatt critiquer Manisha pour son comportement. Manisha Rani n’aimait pas non plus la façon dont Pooja la traitait. Récemment, nous avons également entendu Pooja dire qu’elle ne serait pas à l’aise de rencontrer Manisha personnellement.

Manisha a maintenant réagi au mauvais comportement de Pooja Bhatt avec elle. S’adressant exclusivement à BollywoodLife, Manisha a déclaré: « Mujhe lagta hai ki aaj bhi agar Pooja Bhatt di mujhe agar milna chahegi toh vo ek bahut badi hasti hai, détenteur de l’expérience hai aur vo Pooja Bhatt hai. Vo en tant que personne bhi acchi hai toh hum kabhi bhi Aisa nahi bolenge ki mujhe unse milna nahi hai. Ye sentiments hum kisi ke liye rakhte nahi hai. Itna nafrat mere Dil mein nahi hoga. Mai maaf karne Wale logo mein se hu. Toh chahe Pooja di ho ya Bebika ho mujhse aakar milenge toh mai Dil khol kar unse baat karungi. But vo mujhse nahi milna chahate toh vo unka call hai. Har insaan ka samaj alag hota hai. Unki Nazar mein hum unko pasand nahi ate aur puri duniya ko hum pasand aate hai toh hum Puri duniya pe focus karenge unpe nahi. »

(J’ai l’impression que même si Pooja Bhatt veut me rencontrer aujourd’hui, c’est une grande célébrité et aussi une gentille personne donc je ne dirai pas que je ne veux pas me rencontrer. Je n’ai de tels sentiments pour personne. « Je n’ai tellement de haine pour personne. Je suis quelqu’un qui pardonne. Donc, si Pooja di aur Bebika veut me rencontrer, je les rencontrerai à cœur ouvert. Mais s’ils ne veulent pas me rencontrer, c’est leur appel. Chaque personne est différente. Selon elle, je ne suis pas bon mais le monde entier m’aime alors je vais me concentrer sur le monde et pas sur elle.)