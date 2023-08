Exclusivité Bigg Boss OTT 2 : Bebika Dhurve a été blessée par le comportement de Manisha Rani à son égard ; dit, ‘Mujhe dhikkaar rahi thi vo’

Bigg Boss OTT 2 s’est terminé hier et Elvish Yadav est sorti vainqueur. Il a créé l’histoire en étant le premier concurrent de wild card à avoir remporté Bigg Boss OTT 2. Au cours de ces 17 années, aucune des wild cards n’a pu gagner le spectacle. Cette fois aussi, de nombreux fans et même le bon ami d’Elvish à l’intérieur de la maison, Abhishek Malhan ont estimé qu’un joker ne gagnerait pas. Cependant, Elfique l’a fait.

Abhishek Malhan alias Fukra Insaan est devenu le premier finaliste de l’émission et Manisha Rani est le deuxième finaliste. Bebika Dhurve a obtenu la quatrième position et Pooja Bhatt a été classée cinquième dans l’émission. Bebika et Manisha avaient une relation « khatta-meetha » dans la maison.

Ils ont d’abord commencé comme amis, mais plus tard, ils ont eu de vilaines disputes dans la série. Bebika Dhurve s’est entretenue exclusivement avec BollywoodLife et a révélé qu’elle était blessée par le comportement de Manisha à son égard.

Bebika sur ses combats avec Manisha Rani

Bebika a dit: « Ghar ke andar mai bahut blesse ho gayi thi ki vo meri itni acchi dost hone ke bawajut apne commodité ke hisab se rishte badal rahi thi. Mujhe rejette kar rahi thi mujhe dhikkar rahi thi. Bewajah ki se bat, les faux combats créent kar rahi thi. Kafi blessé Hui thi mai toh kafi problèmes de confiance ho gaye the uske sath. Mais abhi Maine simples portes ouvertes rakhe hai aur bras ouverts ke sath aur table rase ke sath usse bienvenue karungi.

(J’ai été blessé à l’intérieur de la maison parce qu’elle était ma meilleure amie et même après cela, elle a changé les relations à sa convenance. Elle m’a renvoyé et a créé de faux combats sans aucune raison. J’étais très blessé et j’avais beaucoup de problèmes de confiance. Cependant , maintenant j’ai gardé mes portes ouvertes et je l’accueillerai à bras ouverts.)

Grande finale de Bigg Boss OTT 2

Le grand épisode final de l’émission était plein de divertissement. Avinash Sachdev, Falaq Naaz, Akanksha Puri, Cyrus Broacha, Jiya Shankar et d’autres concurrents de l’émission étaient présents. Ayushmann Khurrana et Ananya Panday ont également été vus dans l’émission pour la promotion de leur nouveau film, Dream Girl 2.