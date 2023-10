Grand Patron 17 c’est le discours de la ville. Les TRP d’ouverture de la série ont été incroyables. Les concurrents ont réalisé un bon début de match. Cette saison est assez différente car Bigg Boss propose des défis uniques aux concurrents. Il a trois sections dans la maison, Dil, Dimaag et Dum. Ankita Lokhande, Vicky Jain, Aishwarya Sharma, Neil Bhatt, Isha Malviya, Abhishek Kumar, Sunny Arya, Anurag Dhobal, Jigna Vora, Munawar Faruqui, Firoza Khan alias Khanzaadi, Mannara Chopra, Navid Sole, Rinku Dhawan, Arun Srikanth, Sana Raees Khanet Sonia Bansal sont les candidats cette année.

Cela ne fait que deux semaines et Grand chef a une autre grande surprise pour les concurrents. Oui, les candidats wild card sont tous prêts à participer. Samarth Jurel et Manasvi Mamgai sont entrés dans l’émission en tant que candidats wild card. Samarth Jurel a été vu à Udaariyaan avec Isha Malviya et Abhishek Kumar. Samarth dans sa promo a affirmé que lui et Isha étaient en couple depuis un an. C’est une grande histoire dans l’actualité du divertissement.

Cependant, Isha avait déclaré lors de la première de Grand Patron 17 qu’elle est célibataire. Dans la maison, on la voit avec son ex-petit-ami, Abhishek. Isha et Abhishek se comportent comme s’ils étaient en couple et parfois comme s’ils n’étaient pas intéressés. Ils ont eu des combats horribles et sales. Salman Khan a même critiqué Isha pour avoir incité Abhishek et a même critiqué Abhishek pour son agression inutile.

Samarth Jurel réagit aux problèmes de GF Isha et Abhishek

Samarth Jurel s’est entretenu exclusivement avec BollywoodLife et a révélé qui parmi Isha et Abhishek est le plus fautif. Samarth a dit: “Mai manta hu ki apna salut insaan faute mein hai. Jisko aap apna mante ho wahi faute mein hota hai. Toh mai Isha ko apna manta hu toh Isha ka faute hai. Usne espérons di thi Abhishek ko aur thoda bahut jhooth bhi bola hai usne montre-moi.

Un aperçu de la vidéo BTS de la promo Bigg Boss 17 :

Samarth estime que Munawar est le candidat le plus faible

Samarth a en outre parlé de ses favoris de Grand Patron 17. Il a dit qu’il n’aimait personne car personne n’avait fait quelque chose de grand dans la série. Il a également qualifié Munawar Faruqui de candidat le plus faible de Grand Patron 17.