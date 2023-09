Exclusivité Bigg Boss 17 : Salman Khan sera-t-il vu dans un nouveau look ?

Bigg Boss 17 a été reporté. L’émission commencera après le 20 octobre sur Colors. Cela a été fait pour éviter l’affrontement avec la phase de championnat de la Coupe du monde ICC 2023. L’Inde dispute trois à quatre matches au cours des deux premières semaines et tous se déroulent de jour comme de nuit. Compte tenu de la façon dont les Indiens consomment le cricket, en particulier lors d’un tournoi événementiel comme la Coupe du monde 2023, les créateurs ont estimé que les TRP en souffriraient considérablement. En attendant, ils élaborent des plans plus élaborés sur le thème, les décors et d’autres éléments clés du spectacle. Et l’un d’eux est le style de Salman Khan.

Bigg Boss 17 : Salman Khan au look chauve dans la série ?

Salman Khan s’est rasé la tête en préparation pour le rôle d’un officier paramilitaire dans le film Vishnuvardhan. La plupart du temps, il aura le même look dans la série. Fin octobre, ses cheveux auraient un peu poussé. Une source nous a dit que nous pouvons nous attendre à quelque chose de vraiment nouveau cette saison. La superstar a désormais un corps vraiment musclé. Son look pourrait être plus audacieux que celui de nombreuses autres saisons. Nous avons vu comment Salman Khan a gardé les choses très simples pour Bigg Boss OTT 2. « La version TV est différente. Les gens sont fous de voir Salman Khan le week-end ka vaar. Avec son look presque chauve, l’équipe explore beaucoup d’options de style, « , a déclaré la source.

Salman Khan jonglera avec les tournages de Bigg Boss 17

La superstar gérera les promotions de Tiger 3 avec Bigg Boss 17 et du film avec Vishnuvardhan. Tiger 3 arrive en novembre. Les fans seraient ravis de se demander si Katrina Kaif le rejoindrait sur la scène Bigg Boss. Elle était venue pour la dernière fois pour les promotions de Phone Booth avec Ishaan Khatter et Siddhant Chaturvedi. Les noms provisoires jusqu’à présent sont Neil Bhatt-Aishwarya Sharma, Kanwar Dhillon-Alice Kaushik, Ankita Lokhande-Vicky Jain. Il y aura également une équipe de mentors comme Karan Kundrra-Tejasswi Prakash, Hina Khan, Pavitra Punia-Eijaz Khan et d’autres.

Alors que beaucoup pensent que la série semble s’inspirer de Splitsvilla, les gens sont enthousiasmés par la façon dont elle sera différente cette saison.