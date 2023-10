Exclusivité Bigg Boss 17 : Munawar Faruqui révèle si sa victoire à Lock Upp l’aidera dans l’émission Salman Khan

Grand patron 17 a enfin commencé ! L’émission de télé-réalité la plus amoureuse de l’Inde a eu sa grande première aujourd’hui et le public est déjà impressionné par l’émission. Le premier jour, premier spectacle de Grand patron 17 a connu un énorme succès et les internautes en parlent tous sur les réseaux sociaux. Verrouiller gagnant Munawar Faruqui est entré dans l’émission en tant que candidat. Tous ses fans attendaient de le voir Grand chef après avoir gagné Verrouiller. Cependant, tous leurs souhaits se sont finalement réalisés. Munawar est entré dans le Grand patron 17 maison et a réussi à impressionner tout le monde avec son sens de l’humour et sa nature amusante.

Avant d’entrer dans le Grand patron 17 house, Munawar a parlé exclusivement à BollywoodLife et a révélé pourquoi il avait décidé de faire la série. Il a déclaré : « Quand je voyais les réactions des gens avant Bigg Boss et que je ne finissais pas par faire la série, tout le monde était déçu. Donc pour mes fans, j’ai décidé de faire Bigg Boss et aussi, je voulais faire » La télé. Je voulais aussi gagner l’audience de la télévision. Bigg Boss est une grande émission, une grande plateforme donc si vous obtenez quelque chose comme Bigg Boss, il n’y a rien de mieux que ça. » L’entrée de Munawar dans Grand patron 17 est également l’une des plus grandes histoires de l’actualité du divertissement.

Munawar demande si la victoire de Lock Upp l’aidera dans Bigg Boss 17

Il a en outre parlé de sa victoire à Lock Upp et de la question de savoir si cela l’aiderait dans Bigg Boss 17, étant donné que Lock Upp avait également un concept similaire. Il a déclaré : « Ce n’est jamais le même spectacle. Quand les concurrents sont différents, le spectacle est différent. Par exemple, si vous jouez au carrom avec une personne puis avec une autre personne, ce n’est pas la même chose. Vous jouez au carrom seulement mais la compétition est différente à chaque fois. Donc, je ne pense pas que parce que le format de Bigg Boss et Lock Upp est le même, ce serait facile pour moi. Cela n’arrivera pas car il y aura des concurrents même dans Bigg Boss. »

Un aperçu de la vidéo BTS de la promo Bigg Boss 17

Le premier jour, nous avons vu la relation amour-haine entre Munawar et Mannara Chopra dans la maison et le public l’a déjà adoré.