Exclusivité Bigg Boss 17 : les candidats à l’émission de Salman Khan seront-ils finalisés d’ici CE week-end ?

Bigg Boss 17 est l’émission de téléréalité que tout le monde attend désormais. Cette fois, Salman Khan arrive dans un avatar différent grâce à son look chauve. Grand Patron 17 les créateurs ont prévu un nouveau thème pour le spectacle. Comme Splitsvilla, nous aurons beaucoup de couples. Comme nous le savons, la maison sera divisée en simples et doubles. Ils vont également faire appel à des mentors pour les couples. De nombreux fans sont mécontents de cela car cela ruine la saveur originale de la série. Mais les créateurs se sont rapprochés des célébrités de la télévision pour l’émission de Salman Khan. Ils veulent conclure les accords le plus rapidement possible.

Bigg Boss 17 : les noms définitifs seront scellés d’ici ce week-end

Les noms des candidats à la finale pourraient être scellés d’ici le week-end prochain. Une source nous a confié : « Les créateurs ont eu de nombreuses réunions cette semaine. Ils devraient avoir leur liste définitive d’ici dimanche. Bien sûr, un ou deux noms arriveront plus tard. » La source nous a dit que Celesti Bairagey de la série Rajjo est l’un des noms confirmés. L’actrice est devenue virale sur les réseaux sociaux lorsqu’elle a recréé les looks de sari blanc d’Alia Bhatt de Gangubai Kathiawadi. Elle ressemble aussi à l’actrice.

Bigg Boss 17 : noms provisoires pour l’émission de Salman Khan

Les noms qui circulent sont Soundous Moufakir, Kanika Mann, Nyra Banerjee et Gia Manek selon Gossips TV. De Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah, Shailesh Lodha et Monika Bhadoriya ont été approchés. Dans les couples, Ankita Lokhande – Vicky Jain, Kanwar Dhillon – Alice Kaushik et Neil Bhatt-Aishwarya Sharma seraient définitifs. Ils vont également recruter des personnes de la communauté des créateurs de contenu numérique. Harsh Beniwal est censé être dans l’émission. Bigg Boss 17 débutera après le 20 octobre 2023. Les créateurs veulent éviter le choc avec la phase de championnat de la Coupe du monde ICC 2023 où la plupart des matchs commencent à 14 heures.

Salman Khan jonglera avec le spectacle et le tournage du film Vishnuvardhan. Le projet est financé par Dharma Productions. Salman Khan incarne un officier paramilitaire. Ses fans sont très excités par ce film. La superstar a déclaré qu’il était au meilleur de sa forme physique et prêt à faire de tels films d’action.