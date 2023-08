Exclusivité Bigg Boss 17 : le spectacle de Salman Khan reporté, les décideurs prennent une décision difficile pour les TRP ?

Venez en octobre et arrive Bigg Boss. Bigg Boss 17 de Salman Khan a fait la une des journaux ces derniers temps. Cette fois, les fans discutent de la façon dont les créateurs semblent profondément influencés par des émissions comme Splitsvilla. Il semble que nous aurons des couples et des célibataires en compétition les uns avec les autres. Des noms comme Ankita Lokhande-Vicky Jain, Neil Bhatt-Aishwarya Sharma et Kanwar Dhillon-Alice Kaushik font le tour de Bigg Boss 17. Mais il semble qu’il y aura une pause entre Bigg Boss OTT 2 et l’émission Salman Khan. Alors que Bigg Boss 17 sera diffusé à son heure normale, soit après 22 heures, les créateurs ont encore un problème à résoudre.

Bigg Boss 17 affronte la Coupe du monde de cricket 2023

Normalement, Bigg Boss commence à partir de la première semaine d’octobre. Cette fois, les créateurs ont la Coupe du monde de cricket ICC 2023 avec laquelle rivaliser. Comme nous le savons, dans chaque foyer doté d’un seul téléviseur, les hommes regardent des matchs de cricket. Les matchs que joue l’Inde lors de la phase de qualification de la ligue commencent tous à partir de 14 heures. Cela signifie qu’ils continueront jusqu’à la nuit. Une source proche de la chaîne nous a déclaré : « Bien que la date officielle ne soit pas dévoilée, nous entendons dire que les organisateurs vont la reporter. Personne ne manquera les matches de l’Inde à la Coupe du Monde. Cela n’a tout simplement pas de sens d’entrer en conflit avec le tournoi. audience. »

Salman Khan pour jongler avec Bigg Boss 17 et le film de Vishnuvardhan ?

La superstar Salman Khan commencera à travailler sur le film avec Vishnuvardhan en novembre 2023. Son nouveau look est pour le film. Salman Khan y tournera sur sept à huit mois. Salman Khan joue un officier paramilitaire dans ce film plein d’action. Il était également l’animateur de Bigg Boss OTT 2. Beaucoup de ses fans étaient bouleversés de le voir animer la version numérique de l’émission.

Bigg Boss 17 : noms provisoires pour l’émission de Salman Khan

De nombreux noms circulent. Il semble qu’Eisha Singh de Bekaboo soit également en pourparlers avec les créateurs. Ils ont également approché Arjit Taneja de Khatron Ke Khiladi 13. La petite-fille de Ramanand Sagar Sakshi Chopra a également été approchée. Son nom a fait le tour de plusieurs fois.