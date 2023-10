Grand Patron 17 c’est recevoir tout l’amour. Deux semaines se sont écoulées et les concurrents en ont fait une montre intéressante. Les TRP d’ouverture de la série ont également été assez étonnants. Cette saison est assez différente puisque la maison est divisée en trois sections, Dil, Dimaag et Dum. Cette saison, Bigg Boss a également établi des règles strictes qui s’avèrent être un défi pour les concurrents.

Même si cela n’a pas suffi, les créateurs ont amené des candidats wild card en seulement deux semaines. Oui, le spectacle n’a pas encore connu une seule élimination et les jokers sont tous prêts à entrer dans le spectacle. C’est une grande histoire dans l’actualité du divertissement.

La star d’Udaariyaan Samarth Jurel et le mannequin et actrice Manasvi Mamgai entrent Grand Patron 17 en tant que candidats wild card. Manasvi a remporté Miss Inde 2010 et a représenté l’Inde pour Miss Monde 2010. Elle est prête à participer à la série et a parlé exclusivement à BollywoodLife de son entrée dans Bigg Boss 17.

Comment Manasvi s’est-il préparé pour Bigg Boss 17 ?

Elle a expliqué comment elle s’était préparée Grand chef. Elle a déclaré : “Je pense que la vie m’a préparée à devenir Bigg Boss. Il y a eu des hauts et des bas, j’ai remporté des concours de beauté, j’ai été mannequin, j’ai été aux États-Unis, j’ai participé à des événements mondiaux. Donc, je pense que la vie elle-même m’a préparé pour Bigg Boss.

Elle a en outre révélé qu’elle était plutôt une candidate à « Dum », mais qu’elle voudrait utiliser davantage son « Dil ». Elle a donné son point de vue sur le Bigg Boss 17 en cours. Elle a déclaré: “Je pense que les candidats sont vraiment forts et certains d’entre eux me surprennent vraiment. Donc, je suis vraiment excitée de les rencontrer et de voir comment ils sont dans la vraie vie. “.

Un aperçu de la vidéo BTS de la promo Bigg Boss 17 :

Manasvi nomme le candidat le plus fort jusqu’à présent

On lui a ensuite demandé qui, selon elle, était le concurrent le plus fort et le plus faible. Elle a déclaré: “Je pense que les plus forts jusqu’à présent étaient 2-3 personnes. Munawar Faruqui est fort, Vicky Jain, Abhishek Kumar. Les plus faibles sont tous ceux qui ne sont pas visibles dans la série.”