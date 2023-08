Exclusivité Bigg Boss 17 : d’anciens candidats et partenaires participeront à l’émission de Salman Khan ?

Grand patron 17 Tout devrait commencer dans quelques semaines. Le thème de la nouvelle saison tournera autour du concept « Célibataires contre couples ». Au cours des dernières années, nous avons vu plusieurs couples et anciens partenaires entrer dans la société. Grand chef maison. Lisez la suite pour en savoir plus sur la mise à jour exclusive que nous avons pour vous.

Exclusivité Bigg Boss 17 : d’anciens candidats et partenaires rejoindront l’émission

Des sources proches de Bigg Boss 17, hébergé par Salman Khan, ont confirmé une tournure intéressante qui a été prévue pour les fans. Le thème est unique et fera revenir quelques ex-concurrents. Oui, tu l’as bien lu. Selon notre source, quelques ex-concurrents célibataires mais désormais en couple pourraient participer aux plus grandes émissions de télé-réalité en Inde. Certains couples – qui étaient à l’intérieur de la maison et qui se sont maintenant séparés – pourraient réintégrer la maison en tant que célibataires.

Anciens candidats de Bigg Boss en tant que détenus de la maison BB17

Puneesh Sharma faisait partie de Bigg Boss 11. Il a récemment rompu avec son partenaire de longue date Bandgee Kallra. Puneesh était l’un des concurrents les plus populaires de la saison 11. Karan Kundrra et Tejasswi Prakash ont récupéré d’énormes TRP pendant Bigg Boss 15. Ils pourraient encore augmenter les chiffres. Le prince Narula et Yuvika Choudhary se sont rencontrés dans la maison de Bigg Boss. Karishma Tanna est maintenant mariée à Varun Bangera. L’actrice faisait partie de la huitième saison. Ce serait intéressant de la revoir dans l’émission. Devoleena Bhattacharjee et son mari Shanawaz Shaikh devraient donner une rude concurrence aux candidats.

Voici la vidéo d’Elvish Yadav, vainqueur de Bigg Boss OTT 2 :

Plus tôt, Rakhi Sawant est entrée dans Bigg Boss avec son ancien mari Ritesh. Plus tard, elle épousa Adil Khan Durrani, mais se sépara bientôt. Les deux hommes se livrent désormais une bataille juridique. Rakhi est entré en tant que wildcard presque chaque saison. Divya Aggarwal est fiancée à Apurva Padgaonkar. Divya faisait partie de la saison 1 de Bigg Boss OTT et elle a également remporté le trophée. Aly Goni et Jasmin Bhasin faisaient partie de la saison 14. Il serait intéressant de les voir défier les célibataires qui entreront dans la série. Ce serait également formidable de voir Eijaz et Pavitra Punia entrer en couple dans la série. Sambhavana Seth, qui faisait partie de Bigg Boss 2, pourrait entrer dans la maison avec Avinash Dwivedi.

Les noms mentionnés ne sont que des candidats probables qui ont déjà fait partie de Bigg Boss. Quels couples aimeriez-vous voir dans Bigg Boss 17 ? Tweetez-nous @bollywood_life.