Exclusivité Bigg Boss 17 : Aishwarya Sharma sur la façon dont elle va gérer la colère de Salman Khan : « Principal désolé nahi bolti... »

Grand patron 17 a commencé et nous sommes tous impatients de voir cette nouvelle saison. Cette saison a le thème Dil, Dum et Dimaag et les participants étaient très heureux de voir la grande maison. La maison de Bigg Boss 17 est divisée en trois parties selon Dil, Dimaag et Dum. Les concurrents sont entrés dans l’émission et nous avons pu voir un contenu incroyable dès le premier jour. Khatron Ke Khiladi 13est le deuxième finaliste Aishwarya Sharma entré Grand patron 17 en tant que participant. Elle est entrée avec elle Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin co-star et mari, Neil Bhatt.

Aishwarya Sharma et Neil Bhatt ont également réalisé une émission de téléréalité intitulée Jodi intelligent ensemble. Ils font partie des couples les plus aimés de la série. Nous avons tous vu Aishwarya comme celle qui est très compétitive et populaire. Elle a parlé exclusivement à BollywoodLife de la façon dont elle s’est préparée pour le spectacle. Son entrée dans Bigg Boss 17 est l’une des plus grandes histoires de l’actualité du divertissement.

Aishwarya sur ses préparatifs pour Bigg Boss 17

Aishwarya a déclaré: « Je pense que la préparation physique n’est pas requise pour ce spectacle selon moi. Vous êtes en bonne forme physique et cela suffit. Vous n’avez pas besoin de développer de force car ce n’est pas Khatron Ke Khiladi. Mais oui, la force mentale est Il faut se préparer à tout car ce n’est pas facile de survivre dans la maison. Il y a tellement de hauts et de bas. Il y a tellement de gens et on ne sait jamais comment ils vont réagir. On ne peut rien planifier pour le moment.

Aishwarya sur le fait de devoir faire face à la colère de Salman Khan

Elle a en outre parlé de sa rencontre avec Salman Khan en tant qu’hôte de Grand patron 17 et comment verra-t-il gérer sa colère et même ses louanges. Elle a dit: « Je suis prête à l’accepter. Si je me trompe, je dois obtenir sa colère. Daanth toh khani hai galat karoge toh. Mais si j’ai raison à ma place, je parlerai aussi. Voir jusqu’à maintenant quoi que je sois. l’ai fait, je n’ai jamais eu tort. Je peux le dire avec fierté. Si je ne me trompe pas, je ne me trompe pas. Mujhe jab tak nahi lagta ki maine galat kia hai, mai désolé nahi bolti hu. Ye mera nature hai. Kisiko grossier lagta hai kisiko nahi lagta, kisiko lagta hai logical bolri hai kisiko lagta hai kitni grossier lagti hai. Donc, ça va. Si je parle pour moi et que vous trouvez cela impoli, c’est votre problème, pas le mien.